"Керчинская трагедия может повториться в любом колледже Самары": сотрудники ЧОП рассказали о слабых местах существующей системы безопасности

СЕГОДНЯ 17:30 2018-10-18T17:33:46+03:00

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Страшная трагедия в Керчи потрясла всю страну. 18-летний Владислав Росляков сумел пронести мимо охраны оружие и взрывное устройство, которое привел в действие на перемене, и открыл стрельбу по другим ученикам. Погибли 20 человек, десятки ранены. Куда смотрела охрана в крымском Политехе, выясняют правоохранительные органы. В министерстве образования Самарской области рассказали, что сейчас по всему региону пройдут масштабные проверки.

В соцсетях родители обсуждают: у кого-то на вахте сидит бабушка. А у кого-то охранники просто не обращают внимания на то, кто проходит мимо. В день трагедии в Тольятти в колледж тоже ворвался пьяный мужчина, он успел дойти до столовой, упал, разбил голову… Что же происходит?

Люди, работающие в системе профессионального образования, отмечают, что, как правило, в договорах на сотрудничество с учебными заведениями нет пункта, согласно которому охранник имеет право носить огнестрельное оружие. Более того, не все сотрудник ЧОПов соответствуют этой категории.

- На охранника в школе рассчитывают, скорее, как на «контролера», который проверяет посетителей. Они могут держать при себе дубинки, есть металлоискатели, тревожные кнопки, после нажатия на которые спустя три минуты приезжает Росгвардия. Но в тех же вузах очень большая проходимость, и понятно, что проверить всех практически невозможно, - рассказал «КП» - Самара» сотрудник одного из местных ЧОПов.

Напомним, в январе этого года в Самаре, в колледж сервиса производственного оборудования, прошел ученик с пневматическими винтовками и дымовыми шашками. Оружие он пронес в чехле из-под гитары. Хулигана помогли задержать другие ученики. В тот момент охрана в школе отсутствовала, внизу сидел вахтер, и у него не было даже кнопки тревожной сигнализации…

Справка «КП»

Сколько стоит охрана?

Услуги ЧОП предоставляются на разное время. Как 24 часа, так и по постам: 1 - 12 часов, 8-часовой пост/5 дней в неделю. Виды охраны тоже разные: невооруженная охрана, вооруженная охрана. Оплата - от 39 тысяч 500 рублей в месяц. Есть и более дешевые варианты - от 27 тысяч и от 22 тысяч*.

*Данные компании «Контуры безопасности».

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Игорь РОМАНОВ*, сотрудник ЧОП:

- Во-первых, непонятно, кто должен платить за эту услугу. Деньги собирают с родителей, но делать этого нельзя. Из бюджета средств не выделяют на организацию охраны, но она должна быть. Даже если находятся спонсорские или родительские деньги, они поступают на счет образовательного учреждения и становятся его бюджетом. А дальше торги, и не всегда честные.

- Во-вторых, охранять учебные заведения могут только ЧОП со специальной лицензией, ее из 600 организаций в регионе имеют только 30! Эти охранные организации физически не смогут осуществлять безопасность всех учебных заведений. Охранники, кстати, тоже должны иметь соответствующую квалификацию. Если же в школе или техникуме сидит вахтер, это прямое нарушение закона о лицензионной деятельности. Но, предположим, охранник есть, и он один. Чтобы пропускной режим через те же рамки, которые сейчас установлены в большинстве заведений, работал как должно, нужно два часа. Это пропуск по одному, осмотр, как в аэропорту. И не забываем, что в школы, техникумы и вузы с оружием нельзя приходить даже охранникам. А если как в Керчи приходит вооруженный студент, что делать охраннику? Журналом от него отбиваться? Есть, конечно, тревожные кнопки, но время прибытия сотрудников Росгвардии - 3 - 4 минуты. Сколько людей может пострадать и, не дай бог, погибнуть, за это время, неизвестно. Простыми проверками ничего не исправишь. Нужно менять систему.

*Имя изменено по просьбе респондента.

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