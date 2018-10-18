Звезды «Красных Крыльев». Где они сейчас?

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-18T16:08:06+03:00

Три года прошло с момента, когда Самара осталась без команды в Единой лиге ВТБ. Рассказываем, куда ушли главные звезды «Красных Крыльев» разных лет

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В России стартовал новый баскетбольный сезон. Вот уже третий год Самара остается без Единой лиги ВТБ. В конце сезона 2014/2015 «Красные Крылья» объявили о том, что не будут в следующем году принимать участие в турнире. Причина – «МТЛ Арена», где играли самарцы, не проходила по критериям лиги. Слишком мало зрителей вмещала.

В ту весну было много заверений, что в Самаре реконструируют Дворец спорта и «Красные Крылья» вернутся в Единую лигу ВТБ. Давали даже смелые прогнозы, что это произойдет через сезон. Не произошло. Дворец спорта снесли и заново так и не отстроили.

Фактически на этом история команды и закончилась – «Красные Крылья» объединились с другим городским баскетбольным клубом – «Самарой». «Горожане» выступают в Суперлиге-1 (втором по силе российском баскетбольном дивизионе). «Самара» – боевая амбициозная команда, но без арены побольше выше Суперлиги она подняться не сможет.

«Красные Крылья» просуществовали всего 6 лет. Но эти голы было по-настоящему яркими. Команда дважды выигрывала Кубок России, разбирала в Единой лиге ВТБ «Химки» и УНИКС, первой смогла дважды пробиться в финал европейского Кубка вызова ФИБА и один раз его выиграла.

Болеем за «Самару» в Суперлиге, с грустью вспоминаем о «Красных Крыльях» и рассказываем, где сейчас звезды команды разных лет.

«Красные Крылья» прекратили свое существование в 2015 году. Фото: БК «Красные Крылья»

Антон Понкрашов

Пришел в «Красные Крылья» уже матерым игроком. Поиграл за петербургский «Спартак», подмосковные «Химки», столичный ЦСКА и сборную России. Прямо перед переходом в «Красные Крылья» Понкрашов выиграл с национальной сборной чемпионат Европы и Олимпиаду 2012 года.

За самарцев выступал в сезоне 2013/2014. Позже в нескольких интервью признается, что сезон в «Красных Крыльях» - лучший в его карьере.

Сейчас защитнику 32 года. После Самары он поиграл за краснодарский «Локомотив-Кубань» и волгоградский «Красный Октябрь». С 2015 года выступает за казанский УНИКС. Был капитаном команды. В прошлом сезоне сумел восстановиться после тяжелой травмы прямо к Матчу звезд Единой лиги ВТБ и сыграл в нем.

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Джеральд Грин

Прыгучий двухметровый американец Грин прилетел в Россию в 23 года. На переезд за океан он решился, когда не смог найти себе клуб в НБА. В США все начиналось для тогда еще юного Грина совсем радужно – победа в конкурсе слэм-данков на Матче всех звезд американской школьной лиги, дрвафт НБА, «Бостон Селтикс», все больше и больше игрового времени, победа в конкурсе слэм-данков НБА. Но потом что-то пошло не так. «Кельты» отправили «Грина» в «Миннесоту», где форвард застрял в глубоком запасе. Потом «Хьюстон Рокетс», «Даллас Мэверикс» и билет на самолет в Россию.

Первым клубом Джеральда Грина в нашей стране стал «Локомотив-Кубань». Спустя сезон американец сменил Краснодар на Самару, подписав однолетний контракт с «Красными Крыльями».

После того, как Грин отыграл сезон в Самаре, он уехал из России. Выступал в Китае, потом вернулся в США, где предпринял еще несколько попыток закрепиться в НБА. Был игроком «Лос-Анджелес Лейкерс», поиграл в Лиге Развития НБА, выступал за «Нью-Джерси Нетс», «Майами Хит», «Милуоки Бакс», возвращался в «Бостон Селтикс», сейчас гоняет за хорошо знакомый «Хьюстон Рокетс». Его средние показатели - 12,1 очка и 3,2 подбора.

Сейчас Грин играет за «Хьюстон Рокетс». Фото: БК «Красные Крылья»

Андрей Горгуленко, спортивный журналист:

Приятного осознавать, что сейчас один из сильнейших клубов НБА «Хьюстон Рокетс» имеет в составе бывшего игрока самарского клуба. Джеральд - воплощение атлетичного американского баскетбола. Самарские болельщики любовались его сочными слэм-данками не только на специальных конкурсах, но и во время игр. Публика всегда была готова к тому, что Джеральд забьет и сделает это очень красиво.

g.green14 Грин в "Хьюстоне"

Виктор Заряжко

Во время выступлений за «Красные Крылья» Виктор Заряжко был молодым перспективным игроком. Перед переездом в Самару Заряжко в составе молодежной сборной России выиграл чемпионат мира для игроков не старше 19 лет. В финале пали американцы.

В Единой лиге ВТБ Заряжко показывал рваный баскетбол. В том числе и в «Красных Крыльях». Это и помешало ему закрепиться в лиге. Однако защитник помог самарцам выиграть Кубок России и Кубок вызова.

После «Крыльев» поскитался по клубам. Выступал за Темп-СУМЗ-УГМК, «Нижний Новгород», «Рязань». В прошлом сезоне в составе «Спартака-Приморье» обыграл «Самару» в финале Суперлиги-1 и стал самым ценным игроков турнира. В межсезонье команда из Владивостока попробовала пробиться в Единую лигу ВТБ, но ее туда не взяли. Зато Заряжко в лиге все-таки оказался. Он подписал контракт по схеме «1+1» с саратовским «Автодором». Сейчас баскетболисту 26 лет.

Заряжко теперь выступает в «Автодоре», против которого играл в майке «Крыльев». Фото: БК «Автодор»

Алексей Козуб, спортивный журналист:

На сезон-2012/2013 пришелся, наверное, пик шестилетней истории «Крыльев». Команда взяла второй Кубок России и выиграла европейский Кубок Вызова. Не затеряться в той команде 20-летнему парню было уже непросто. Но Виктору Заряжко, по-моему, это вполне удалось. Во всяком случае, он обратил на себя внимание и зарекомендовал себя как снайпер, готовый в любую минуту «взорваться» и взять игру серией точных трехочковых. Так было в лучшем, пожалуй, его матче того сезона — против «Летувос Ритас», когда он вошел в сложную игру и совершенно спокойно положил в цель четыре «трехи». Жаль, что закрепиться на уровне Единой лиги ВТБ у Виктора пока не получилось. Но, может быть, нынешняя попытка в саратовском «Автодоре» окажется удачной?

Эрнест Бремер

38-летний американец Джей Ар Бремер до сих пор играет. Сейчас он защищает цвета французского «Лиможа».

«Красные Крылья» для разыгрывающего защитника из Огайо стали 10-ым клубом. До Самары Бремер успел поиграть в НБА (за «Селтикс», «Кавальерс» и «Голден Стейт»), в Испании, в Греции, в Боснии и Герцоговине, в Италии.

В «Крыльях» Эрнест Бремер провел три года: с первого сезона команды в 2009 году по 2011. Отличался сумасшедшей (во всех смыслах) игрой, успел побывать лучшим бомбардиром команды и пробиться с самарцами в финал Кубка вызова ФИБА.

После «Красных Крыльев» Бремер отправился путешествовать по клубам Европы. Сезон в России за «Нижний Новгород», затем Турция (играл за «Фенербахче»), Греция, Италия. Последней остановкой Джей Ара (пока, во всяком случае) стала Франция. Два года назад – в 36 лет – американец подписал контракт с клубом «Лимож».

В «Крыльях» Эрнест Бремер провел три года: с первого сезона команды в 2009 году по 2011. Фото: БК «Красные Крылья»

Константин Нестеров

Для тяжелого форварда «Красные Крылья» стали короткой остановкой в карьере. Константин Нестеров сыграл в Самаре всего один сезон – 2010/2011 – и уехал во Владивосток. Однако болельщики «КК» Нестерова успели полюбить.

В своем единственном сезоне за «Красные Крылья» форвард выходил на площадку во всех официальных матчах, стал лучшим в команде по реализации трехочковых, был бойцом во время матчей и общительным «своим парнем» после них. После сезона 10/11 самарскую команду покинули сразу несколько игроков: Брежец, Трушкин, Кузякин, Бремер, Зварыкин, Грин. Но просили болельщики у руководства только за Нестерова.

Сейчас Константину 37 лет. Он уже завершил профессиональную карьеру. После «Красных Крыльев» форвард успел поиграть за еще две красно-белые команды «Спартак-Приморье» и петербургский «Спартак» и взял бронзу в составе сборной России на чемпионате мира 3х3.

Дехуан Блэр

Приезд в «Красные Крылья» игрока «Сан-Антонио Сперс» стал действительно колоссальным событием. Восходящая звезда НБА приехала в Самару во время локаута. Такой переход тут же взорвал медиа-пространство в межсезонье 2011 года. Отыграл Блэр за «Красные Крылья», правда, совсем немного и не очень-то ярко. В ноябре форвард покинул Самару и вернулся в США.

После этого Блэр играл в «Сан-Антонио» до 2013 года, потом оказался в «Далласе», затем походил по клубам (заглянул даже в Китай). Средняя статистика за «Сан-Антонио», «Даллас» и «Вашингтон» - 6,8 очка и 5,1 подбора за матч. Теперь Блэр играет в Аргентине за «Сан-Лоренсо де Альмагро».

Андрей Горгуленко, спортивный журналист:

Жалко, что локаут в НБА в сезоне 2011/12 закончился быстро. И мы не смогли долго наслаждаться сказкой, когда лучшие баскетболисты мира играли на европейских площадках. Нам повезло увидеть Дехуана из великой династии «Сан-Антонио Спёрс» Грегга Поповича. Он, конечно, в плане игрового наследия мало чем запомнился, но вот футболок с его именем точно было продано довольно много.

За свою короткую историю «Крылья» смогли первыми дважды выйти в финал европейского Кубка вызова. Фото: FIBA

И один раз победили в нем. Фото: FIBA

Дмитрий Кулагин

Сейчас Дмитрию Кулагину 26 и он играет в «Локомотиве-Кубань». За «Красные Крылья» выступал в сезоне 2012/2013 – самом удачном для команды. Вместе с самарцами Кулагин выиграл Кубок России и Кубок вызова. В среднем за матч в Еврочеллендже атакующий защитник набирал 4,2 очка и 1,8 подбора, а в лиге ВТБ – 5,5 очка и 1,7 подбора.

Кулагин – одна из самых ярких звезд в отечественном баскетболе. После «Красных Крыльев» он поиграл в подмосковном «Триумфе», петербургском «Зените», попробовал себя в ЦСКА. Однако в стане «армейцев» Кулагин толком не играл и перебрался в Краснодар. Сейчас атакующий защитник отжигает в «Локомотиве-Кубань». Причем начал жечь с матча против бывшей команды – ЦСКА.

Кулагин – мощный баскетболист, который тащит команду и помогает делать результат. Сейчас он одна из главных звезд «железнодорожников».

Вместе с самарцами Кулагин выиграл Кубок России и Кубок вызова. Фото: БК «Красные Крылья»

Алексей Козуб, спортивный журналист:

Всегда взъерошенные волосы и спущенные до границ приличия шорты - Дмитрий Кулагин всегда умел выделиться. А были еще и околобаскетбольные истории с его участием и разговоры о каком-то совсем уж зашкаливающем потенциале - летом 2012 года в Самару перебрался очередной «золотой мальчик» российского баскетбола. Чтобы бесповоротно влюбить в себя самарских болельщиков, Кулагину хватило одного броска. В ноябре «Крылья» принимали подмосковный «Триумф» - и у Дмитрия игра откровенно не пошла. Но когда до конца матча оставалась пара секунд, а «Крылья» горели 1 очко, именно ему доверили последний бросок. И он, смазав перед тем 4 из 5 своих попыток, самую важную реализовал и принес команде победу. Стоит ли говорить, что восторгу болельщиков в «МТЛ Арене» не было предела!.. Хотя представить, что осенью 2017-го Кулагин станет главным героем сборной России и потащит ее на Евробаскете, тогда было, конечно, сложно.

Евгений Колесников

Еще одна звезда Единой лиги ВТБ, которая когда-то защищала цвета самарских «Красных Крыльев». Победа в Кубке России и Кубке Вызова ФИБА – это и к Колесникову тоже. В Самаре атакующий защитник играл с 2011 по 2013 год. Самара, кстати, для Евгения тогда не стала новым городом - в сезоне 2004/2005 он выступал за клуб «ЦСК ВВС-Самара».

После «Красных Крыльев» Колесников продолжил собирать награды, как грибы после дождя. С УНИКСом, куда атакующий защитник переехал из Самары, он взял «бронзу» Единой лиги ВТБ, Кубок России и серебро Кубка Европы. Потом поиграл за «Енисей» и «Автодор», открыл в Саратове вместе с женой баскетбольную школу для детей, съездил в Испанию, где играл за «Обрадойро», вернулся в Россию и выступил на Матче всех звезд лиги ВТБ.

В 2017 году 32-летний Колесников снова стал игроком УНИКСа.

Примож Брезец

Словенскому центровому «Красных Крыльев» сейчас 39 лет, два года назад он завершил карьеру баскетболиста. В Самару прилетел прямиком из США, где последним местом работы Брезеца был «Милуоки», который выступает в НБА.

За самарцев Примож отыграл один сезон – с сентября 2010 года по июль 2011. После чего перебрался в «Локомотив-Кубань». Сезон выдался для словенца не слишком удачным, и Брезец уехал в «Нижний Новгород». За нижегородцев центровой отыграл два сезона и уехал из России. Дальше был кипрский «АЕК» из города Ларнака и золотые медали чемпионата страны, чемпионаты Кувейта и Бахрейна.

После завершения карьеры Брезец вернулся в НБА. Сейчас он работает международным скаутом в «Кливленде».

Андрей Горгуленко, спортивный журналист:

Гигант. И по росту, и по мастерству. Порой казалось, что ему и прыгать не надо, чтобы положить мяч в кольцо сверху. В «Крыльях» он лучше всех подходил под термин «Рим-протектор». Обойти его на пути к кольцу самарцев было задачей сложной.

Никита Балашов

Еще один игрок «Красных Крыльев» образца 2013 года – лучшего в короткой истории команды. В Самару Никита Балашов приехал в 2011 году – в 20 лет. До этого был только один сезон за московское «Динамо». В среднем за матч в Еврочеллендже в сезоне 2012/2013 легкий форвард Балашов набирал 8,1 очка и 5,4 подбора, в Единой лиге ВТБ – 7,3 очка и 4,6 подбора.

После «Красных Крыльев» отправился в «Химки». Сезон в Подмосковье был не слишком успешным, и Балашов решил сменить Химки на Краснодар и подписал контракт с клубом «Локомотив-Кубань». Все это время кочевал между основной сборной России и резервной. В ноябре 2017 года, когда Никите Балашову было 26 лет, наставник национальной команды Сергей Базаревич вызвал его на сбор для подготовки к отборочным играм чемпионата мира 2019 года. К этому времени Балашов уже уехал из России, с 2016 года он играл в литовском клубе «Пено Жвайгждес». В сентябре 2018 года легкий форвард перебрался в другую литовскую команду – «Невежис».

После «Красных Крыльев» Балашов отправился в «Химки». Фото: БК «Красные Крылья»

Андрей Горгуленко, спортивный журналист:

Никита был главной надеждой, что в сборной России будет яркая звезда из Самары и что в национальной сборной он закрепится надолго. Приятно было смотреть, как он крепнет и развивается. И верилось, что его выступления за «КК» станут трамплином для будущей большой карьеры.

Алексей Козуб, спортивный журналист:

Летом 2011-го Балашов приходил в «Крылья» 20-летним форвардом, мало известным широким болельщицким массам. Но к концу своего первого сезона в Самаре он стал игроком стартовой пятерки, а во втором сезоне окончательно укрепился в этом статусе. А заодно и в статусе одного из лидеров команды, ставшей открытием чемпионата. При Сергее Базаревиче «Крылья» играли в любимый болельщиками быстрый баскетбол, и Балашов, казалось, идеально для него подходил: легкий, но играющий в команде «пятого номера», он мог подобрать мяч под своим кольцом, отдать разыгрывающему - и тут же умчаться в отрыв, чтобы через несколько секунд к восторгу зрителей вколотить сверху. Когда же Никита, уже в статусе кандидата в сборную России, ушел из «Крыльев», его клубная карьера притормозила. Ни в «Химках», ни в «Локомотиве-Кубань» он уже не играл сколь-нибудь значимой роли. И уже третий сезон выступает в Прибалтике. Но его связка с Сергеем Базаревичем по-прежнему в деле - теперь уже в национальной сборной.

Брион Раш

Американский разыгрывающий за свою еще продолжающуюся баскетбольную карьеру успел изрядно поколесить по Европе. До Самары он поиграл во Франции и Италии, а после – в Казахстане, Германии, Испании, Черногории и дважды возвращался во Францию.

За «Красные Крылья» Брион Раш играл с 2010 по 2012 год. Фото: БК «Красные Крылья»

А сейчас играет в Германии. Фото: БК «Красные Крылья»

За «Красные Крылья» Брион Раш играл с 2010 по 2012 год. Он первым набрал 1000 очков за самарцев. Произошло это 30 января 2012 года. Раш был чуть ли не главным оружием «Красных Крыльев» тех лет. В майке самарского клуба американец крушил все и вся на своем пути и заслуженно стал лучшим игроком победного «Финала четырех» Кубка России в 2012 году.

После скитаний по Европе в 2017 году Брион Раш осел в Германии, где выступает за клуб «Гёттинген».

Андрей Горгуленко, спортивный журналист:

В памяти до сих пор голос диктора на арене «Триии очка. Бриоооон Раш!». Брион, пожалуй, главный дальнобойщик «Крыльев». Не раз его точные трёхочковые бомбы спасали команду и приносили победы в напряжённых концовках. Как, например, в знаменитом матче с двумя овертаймами против киевского «Будивельника».

Антон Пушков

Центровой Антон Пушков покинул «Красные Крылья» после того, как команда прекратила свое существование. Защищал цвета самарцев с 2013 по 2015 год. До этого выступал за «Химки» и брал Еврокубок и «серебро» Единой лиги ВТБ.

После развала «Красных Крыльев» Пушкова приютил петербургский «Зенит», за который центровой играет до сих пор.

Во время выступлений за команду из Санкт-Петербурга Пушков трижды завоевывал бронзовые медали Единой лиги ВТБ и несколько раз вызывался в сборную России.

Аарон Майлз

Американский разыгрывающий был мотором и душой «Красных Крыльев». Играл в Самаре Майлз три сезона: с 2011 по 2014 год. Он отлично вписывался в быстрый баскетбол Сергея Базаревича. Майлз не только сам жег на площадке, но и тащил за собой всю команду.

До «Красных Крыльев» Аарон Майлз поиграл в США и Греции. Даже засветился в «Голден Стэйт Уорриорз».

В 2014 году разыгрывающий перебрался вслед за главным тренером Базаревичем в «Локомотив-Кубань». В Краснодаре, правда, дело не пошло. За «железнодорожников» Майлз отыграл один неполный сезон и завершил профессиональную карьеру.

Сейчас Аарон Майлз вернулся в США, где работал тренером в студенческих командах. С 2017 года тренирует команду «Санта-Круз Уорриорз», фарм-клуб «Голден Стэйт» из Лиги развития НБА.

До «Красных Крыльев» Аарон Майлз поиграл в США и Греции. Фото: БК «Красные Крылья»

Андрей Горгуленко, спортивный журналист:

Баскетболистам «Самары», на мой взгляд, не хватает одной небольшой детали, одного яркого, запоминающего, но простого ритуала. У «Красных Крыльев» за это отвечал Аарон Майлз. Его проход с аплодисментами перед трибунами перед стартом игры вдохновлял на поддержку до последних секунд. А когда он брал мяч и элегантно дирижировал атаками, вдохновение прочно оседало в сердцах самарских болельщиков.

Сейчас Аарон Майлз вернулся в США. Фото: БК «Красные Крылья»

Сергей Базаревич

Пожалуй, главная звезда «Красных Крыльев». Сергей Базаревич в представлении не нуждается. Главным тренером самарцев он стал в 2011 году и за 3-и года выиграл с «Крыльями» Кубок России и Кубок Вызова. Период работы Базаревича в «Красных Крыльях» стал самым успешным для клуба.

Базаревич сейчас возглавляет сборную России. Фото: men.russiabasket.ru

После Самары отправился в Краснодар, где проработал всего сезон. Потом были итальянский «Канту» и турецкий «Трабзонспор». Вернулся Базаревич в Россию в 2016 году, чтобы возглавить национальную команду.