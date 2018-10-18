«Не хотим еще одну свалку под носом»: жители Новосемейкино добились заморозки строительства мусорного полигона

СЕГОДНЯ 16:33 2018-10-18T17:14:06+03:00

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В Красноярском районе Самарской области горячие споры и общественные собрания. Виной всему будущая свалка. Жители поселка Новосемейкино и близлежащих населенных пунктов не оценили намерения ООО НПФ «Полигон» построить рядом с их домами полигон твердых коммунальных и промышленных отходов «Северо-Восточный». Причин для возмущений много.

Чего опасаются местные жители?

- Во-первых, у нас в поселке не проводили публичные слушания на предмет передачи этих земель под строительство полигона. Во-вторых, полигон собираются построить на месте закрытого карьера. Когда-то там добывали серу открытым способом. Дно карьера – это карстовые и известковые породы. Они относятся к легко растрескивающимся, легко разрушающимся и легко проницаемым породам. Поэтому все, что будет на этом полигоне, проникнет в почву. В нашем поселке вся вода - артезианская, добывается с глубины 170 метров, а нижняя точка хранения полигона 162 метров, какие тут еще нужны доводы? - возмущается местная жительница Ольга Месилова.

Общая площадь будущего полигона - 9,6 га, из них 3,3 га - площадь участка захоронения отходов. Согласно проектной документации, для предотвращения поступления фильтрационных вод в подземные горизонты применят гидроизоляцию дня и откосов. Но, по мнению местных жителей, это не поможет. Одним слоем гидроизоляции здесь не обойдешься, требуется, как минимум, слой глины, асфальтобетона и лишь потом гидроизоляция. Сейчас старый серный карьер превратился в лес. Старожилы Новосемейкина рассказывают, как в 80-е годы этот самый серный карьер закрыли и рекультивировали.

- Когда закончилась выработка серы, на дне карьера, на его склонах посадили сосны и березы. Сажали силами Кинельсокого лесничества и работников Куйбышевского серного комбината, помогали школьники, учителя, жители поселка. Этим посадкам уже более 40 лет, а согласно лесному законодательству, посадки старше 20 лет – это лес - охраняемая территория. Чтобы построить полигон, им придется вырубить несколько гектаров леса, - продолжает делиться переживаниями жителей поселка Ольга.

Вместо леса полигон ТБО? .

По документам, на будущем полигоне «Северо-Восточный» планируют утилизировать до 150 тыс. тонн твердых коммунальных и промышленных отходов, подобных коммунальным. Такие объемы тоже не радуют местных жителей.

- Эти отходы считаются не особо опасными, но на сайте госзакупок мы нашли информацию о том, что компания ООО НПФ «Полигон» заключила договора с медицинскими учреждениями нашего города. Конечно, мы опасаемся, что здесь будут складировать медицинские отходы: шприцы, использованные ватки, тампоны, перчатки, пропитанные кровью пациентов, ничего хорошего оттуда точно не привезут, - возмещается Ольга.

«Наш поселок окружили свалками»

Рядом с Новосемейкино уже есть несколько свалок, однако к 2024 году все они будут закрыты.

- Две свалки действующие, одна безобразная, горит постоянно. Так что мы знаем, что такое свалка под боком. В проекте хоть и пишут, что до поселка Водино 1,054 км, а до Новосемейкино 1,836 км, на деле расстояния меньше: До Водино 650 метров, а до Новосемейкино - меньше километра, - рассказывает Ольга.

Схема из проекта

- Там рядом детское образовательное учреждение, - добавляет Галия. – А они свалку хотят сделать.

Все эти негодования уже выразились в петицию, которую местные жители и жители района Крутые Ключи адресовали президенту, главе Росприроднадзора, губернатору Самарской области, главному санитарному врачу и разместили на портале change.org. Обращение уже подписали более 2500 человек.

Публичных слушаний не будет?

В администрации поселка Новосемейкино нам сказали, что как раз сейчас - с 30 сентября по 30 октября - проходят публичные слушания по проектной документации полигона «Северо-Восточный». А 20 октября в 12.00 в зрительном зале дома культуры «Кристалл» состоится мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний.

Не дожидаясь субботы с жителями Новосемейкино встретился глава Красноярского района Михаил Белоусов. Во вторник он ответил на самые популярные вопросы о полигоне и пояснил позицию администрации.

- Мы не только против строительства новых полигонов ТБО, но и за закрытие старых, которые существую, - несколько раз, словно выученный текст, повторил Михаил Белоусов. - Те обращения граждан, которые сейчас поступают в администрацию поселка, района, говорят о том, что у людей есть запрос на улучшение экологической ситуации в Новосемейкино. Единственный способ уменьшить количество полигонов — перерабатывать мусор, который мы с вами производим. Сейчас в регионе идет конкурс по выбору оператора для вывода ТБО, который должен предложить варианты по переработке мусора. Ту часть отходов, что не будет перерабатываться, придется утилизироваться как обычно, но количество и качество этого мусора будет совершенно другое.

Он также подчеркнул, что сегодня в Новосемейкино три полигона общей площадью 36 га. В планах администрации до 2024 все их закрыть и оставить один – «Северо-Восточный», который и планируют построить. Площадь его будет 9га, что поможет сократить общую площадь свалок почти в три раза. По мнению главы района, негативное отношение местных жителей к будущему полигону вызвано искажением информации.

- Сегодня, по моим данным, поступило 3200 обращений против строительства полигона, но, уточную, против той интерпретации вопроса, которая сейчас распространяется в интернете. Проект полигона будет официально представлен на публичных слушаниях. Традиционно для нашего района любое решение, которое касается людей, принимается у нас совместно с местными жителями, - добавил Михаил Белоусов.

А уже в среду глава района в своем Твиттере твердо заявил, что пока строить ничего в Новосемейкино точно не будут.

- Встретился с собственником полигона ТБО в Новосемейкино, донес мнение жителей и свою позицию, что пока не будет учтено мнение и жителей, и найден компромисс, стройки не будет! Понимание у собственника есть, заявление о публичных слушаниях отзывает, - отчитался Михаил Белоусов. - Заявление отозвано собственником! Слушаний официально уже не будет! На сходе мы уже все обсудили, мнение людей я услышал! Со следующей недели я начинаю традиционный объезд поселений и встречи с жителями.

карьер.

Кратко о полигоне

В документах, предоставленных администрацией Новосемейкино, сообщается, что создание полигона «Северо-Восточный» предусмотрено региональной программой по совершенствованию системы обращения с отходами. Построить его хотели для «предотвращения отрицательного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье человека». В этот проект намерены были инвестировать 174 млн рублей. Финансирование планируется вести за счет средств ООО НПФ «Полигон». Кроме полигона, к 2020 году на этой территории намерены построить комплекс по переработке отходов - экотехнопарк «Красноярский», стоимостью 760 миллионов рублей. Когда весь комплекс заработает, отходы будут обрабатывать, готовить к дальнейшей утилизации (сортироваться, разбираться, очищаться) в экотехнопарке, а вот неутилизируемые «хвосты» пойдут на полигон «Северо-Восточный».