Самарские школьники познакомились с операторами колл-центра, которым звонят звезды

СЕГОДНЯ 08:54 2018-10-19T10:03:16+03:00

В МТС запустили профориентационную экскурсию для школьников в крупнейший call-центр компании. Школьники узнают здесь историю сотовой связи и смогут примерить на себя роль оператора.

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А как это работает?

Обычно оператор, - это только голос в телефоне, в этот же раз первые посетители экскурсии - девятиклассники школы №178 - смогли своими глазами увидеть людей, которые помогают разобраться с вопросами, возникающими в процессе пользования мобильной связью и подключить новые услуги.

- Интерес к таким экскурсиям очень высок – во-первых, это профориентация, помогающая детям выбрать профессиональный путь. Во-вторых, сейчас хорошо развивается промышленный туризм, его еще называют туризмом впечатлений. Школьники больше узнают о профессии, видят, как работает офис и компания в целом – объясняет известный самарский экскурсоводНаталия Кисельникова.

Ребята много узнали об истории профессии

Школьникам буквально повезло увидеть работу столь сложно организованной системы. Ребята рассматривали фотографии на стенах вдоль лестницы: Александр Белл, Антонио Миуччи – изобретатели телефона, а вот и первая «телефонная барышня» - можно сказать, родоначальница профессии оператора колл-центра. Интересно, что как только появились первые телефонные аппараты, уже можно было позвонить оператору и узнать номер и адрес нужного абонента. За 8 секунд сотрудник находил нужную карту и отвечал на вопрос. В год оператор выдавал 13 миллионов справок. Кстати, телефонисткой в то время могла стать только незамужняя девушка, чтобы она от работы не отвлекалась и страшные тайны, случайно услышанные, никому не выдавала. А вот и эволюция телефонов в картинках. Вдоль лестницы на стене висят плакаты самых знаменитых сотовых телефонов, начиная от Nokia, заканчивая айфоном. Ребята сразу узнали телефон "кирпичик" от марки Nokia.

- А у меня такой был! - восторженно крикнул один из учеников. Из Самары – во все часовые пояса

У каждого оператора - свое рабочее место

И вот - святая святых, огромный зал, где трудятся сотни сотрудников. Десятки столов, у каждого оператора свое рабочее место и гарнитура.

- А вы знаете, почему в центр идут звонки круглосуточно? - спрашивает экскурсовод.

- Потому что разное время? - предполагает одна из учениц.

- Все верно, у нас большая страна и целых 11 часовых поясов, а в самарский колл-центр звонят абоненты со всей страны. У любого человека должна быть возможность пообщаться с оператором в удобное для звонящего время.В этом зале ребята успели попробовать себя в качестве оператора: примерить гарнитуру и ответить на пробный звонок.

Работа работой, но отдых по расписанию

Работа у операторов не сама легкая. Целый день они имеют дело с людьми, и с каждым нужно быть максимально вежливым и постараться помочь как можно быстрее. В компании заботятся не только о рабочих местах, но и об устройстве мест для релаксации. Здесь есть комнаты сна, спорта и отдыха. В последней можно почитать книгу, поговорить с близкими по телефону, просто полежать и расслабиться.

Участники экскурсии смогли попробовать себя в роли операторов

- Я на такой экскурсии впервые. Очень удивило, что в центре специально для сотрудников оборудованы разные комнаты, где можно спокойно покушать, отдохнуть и даже поспать! Работодатели уважают своих сотрудников и делают все, чтобы им было комфортно на работе. Это очень круто - восторженно делится своими впечатлениям одна из учениц - Юрова Ульяна.

- А я раньше думала, что информатика - очень скучный предмет и вся работа, которая с ней связана. Но сегодня я поменяла свое мнение и убедилась, что это очень интересно и полезно. Я бы хотела пойти сюда по окончанию школы и совмещать работу с университетом, - отмечает вторая ученица - Варламова Елизавета.

Работа оператора - молодая профессия и с каждым годом набирает все больше популярности. Сама компания тоже развивается – постоянно растет число абонентов, появляются новые услуги, нужно следить за развитием технологий и первыми предлагать пользователю все самое современное.

- В последние годы у нас в школе возрождается профориентация, и, так как детей современных на завод не поведешь, то эта экскурсия была для нас очень актуальна. Мне экскурсия самой понравилась, была очень грамотно построена, внимание детей держали все 1,5 часа. Для себя тоже много полезного вынесла, я, например, не знала, что у нас такое огромное количество людей трудится в самарском call-центре, - делится Наталья Владимировна, классный руководитель 9В класса.

- Для нас цель экскурсии – показать, во-первых, как работает компания, какой у нас уровень сервиса и заботы об абонентах. Во-вторых, это, конечно, и вопрос кадров – мы постоянно развиваемся и растем, и сегодняшние школьники вполне могут заинтересоваться и в скором будущем стать нашими сотрудниками. Работа в колл-центре – это отличный старт для карьеры в IT-отрасли, открывающий большие карьерные перспективы в компании, входящей в пятерку лучших работодателей России, - рассказывает начальник центра клиентского сервиса МТС Татьяна Шакирова.

Профориентационные экскурсии для школьников в колл-центр МТС будут проводиться бесплатно и на регулярной основе. Продолжительность экскурсии – около 1,5 часов, посещение возможно только по предварительной записи по телефону +79198080490.