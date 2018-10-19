AliExpress и Tmall для самарца: самое время покупать выгодно

СЕГОДНЯ 09:54 2018-10-19T10:03:16+03:00

Покупать с выгодой можно уже сегодня, главное выйти в онлайн Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Уже нет такого человека, кто не знает про AliExpress, как о месте, где можно значительно сэкономить и не переплачивать. Буквально через пару месяцев начнется сезон праздников, а значит, мы все начнем дарить подарки своим близким. И тут перед каждым встает выбор — подготовиться заранее и сэкономить или затянуть покупки до последнего и в суете переплатить. И многие до сих пор выбирают второй вариант. Но это же не путь рационального человека?

“КП-Самара” решила создать небольшой дайджест по миру AliExpress, рассказать, как изменилась одна из самых популярных торговых онлайн-площадок мира и почему самарцы с каждым годом все больше товаров заказывают именно там.

Дружеская рука... экономии

Вообще, если хочется поберечь свои деньги, то покупать товары на AliExpress лучше с помощью мобильного приложения магазина. В Китае до 90% покупок совершается именно с его помощью. И только там доступен новый раздел “С друзьями дешевле”. Как он поможет нам сэкономить? С помощью привлекательной акции “Скидки на двоих”.

Ее идея проста, но заманчива. Находим интересный акционный товар, покупаем его, а затем ищем друга и получаем хорошую скидку. Когда он тоже оплатит покупку, заказ отправится продавцу, и вам останется только ждать доставки. Если друг покупку не совершил — заказ аннулируется.

Например, многофункциональную точилку для ножей можно по акции “Скидки на двоих” купить всего за 47 рублей.

А удобная дорожная подушка для шеи, которой так часто не хватает на вокзалах и в аэропортах, при покупке с другом обойдется всего в 32 рубля. Дешевле - только даром.

Всё до 5$. Если хочется, а искать партнеров для покупки нет желания, то отправляемся в раздел “Всё до $5”. Там все товары уже со скидкой.

Угольный фильтр – всего за 87 рублей из любого смесителя можно получить очищенную воду.

А всего за 204 рубля можно купить набор из 12 кукол, с помощью которых получится устроить целый спектакль на пальцах для вашего ребенка.

Интересная игрушка для ванной, в виде дельфина с LED-подсветкой, может понравиться как детям, так и взрослым.

Программа лояльности и персональные предложения — на AliExpress работает программа, ориентированная на постоянных покупателей. Чем больше вы заходите в приложение, делитесь информацией с друзьями и покупаете, тем выше ваш статус (от серебряного до бриллиантового). Чем “драгоценнее” статус, тем более привлекательные скидки и эксклюзивные предложения может получить покупатель. А найти бонусы и подробную информацию о баллах можно в профиле аккаунта, в разделе «Центр привилегий».

Другие инструмент для экономии, это распродажи 11.11 (китайский День холостяка и Всемирный день шоппинга) и “Черная пятница” 23 ноября 2018 года. В эти дни нас ждут выгоднейшие предложения на AliExpress - от носков с фотопринтом до электромобилей.

На 40% быстрее и на 50% экономичнее

Многих до сих пор останавливает от покупки на AliExpress тот факт, что из Китая до Самары посылки могут идти по несколько месяцев. Поэтому, вместо того, чтобы купить тот же утюг с огромной скидкой, мы идем в местный “офлайн” и переплачиваем за него, но зато “здесь и сейчас”.

Впрочем, проблемы с доставкой - это устаревший миф 7-летней давности. Сейчас посылки с AliExpress доходят быстро до покупателей.

Во-первых, “Почта России” открыла новый маршрут доставки посылок из Китая. Почта из Гонконга приходит морем во Владивосток, а оттуда отправляется в места международного почтового обмена в этом городе, а также в Новосибирске, Екатеринбурге и Москве. Все это позволило ускорить время доставки на 40%.

А во-вторых, уже год работает раздел Tmall. Здесь товары представлены от официальных поставщиков, они сертифицированы и их везут с российского склада, а значит, приходят они гораздо быстрее.

Но это не все. В Tmall шок-цена — предложения этой категории будут особо интересными для недешевых товаров. Так на онлайн-площадке называются регулярные скидки на технику от одного из крупнейших магазинов на AliExpress — Tmall. В ежедневно обновляемом баннере можно найти смартфоны, компьютеры и многое другое с ошеломительной скидкой - до 50%.

И эпитет “ошеломительный” - не преувеличение. Например, инновационный беспроводной пылесос по этой акции можно купить всего за 7949 рублей, и это скидка накладывается на и так выгодную первоначальную цену.

AliExpress в 2018 году - это не только торговая площадка, покупая на которой можно сэкономить. Сейчас сервис позволяет получать свои покупки быстро, а значит теперь, покупая в Китае, можно эффективно рассчитывать время прибытия подарка к празднику.