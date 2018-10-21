«Ты будешь Русской стеной»: как Касаткина покорила Кубок Кремля и наши сердца

СЕГОДНЯ 08:11 2018-10-21T08:26:58+03:00

Тольяттинская теннисистка завоевала второй в своей карьере трофей и поднялась на 11 место в рейтинге WTA

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После третьего сета Даша не может сдержать слез: падает на колени и рыдает. Этот титул – второй в карьере Касаткиной – дался ей очень тяжело.

Леся Цуренко, Ализе Корне, Анастасия Павлюченкова, Йоханна Конта, Жабер Онс - такой путь прошла тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина на Кубке Кремля. В прошлом году трофей ускользнул от нее в самый последний момент. Этой осенью победительница турнира немка Юлия Гёргес в Москву не приехала, предпочла турнир в Люксембурге. Но от этого «ВТБ Кубок Кремля» легче не стал.

Россиянка после победы в финале не смогла сдержать слезФото: REUTERS

«Ты будешь Русской стеной»

Перед турниром Касаткину номинировали на звание самой прогрессирующей теннисистки 2018 года по версии WTA (Женской теннисной ассоциации). Не сказаться не психологическом состоянии спортсменки это не могло, поэтому Касаткина приехала на Кубок Кремля на подъеме.

Вторым фактором, который помог россиянке мощно стартовать на турнире стали родные стены.

- Я обожаю играть в России. Люблю болельщиков, атмосферу, людей. И еще после матчей я еду домой. У нас не постоянно есть такая возможность. Здорово, что теперь в нашей стране проводят три турнира, - приводят слова Касаткиной в пресс-службе Кубка Кремля.

Первый матч получился куда тяжелее, чем думала Касаткина. Россиянка переиграла украинку Лесю Цуренко в двух сетах 6:3, 7:6, однако встреча закончилась очень поздно – после полуночи. Плюс, Цуренко – очень неудобный соперник. Но Даша смогла со всем этим справиться и вырвала победу.

Турнир вообще складывался для Касаткиной очень тяжело. Что говорить, Кубок Кремля для прошлогодней финалистки мог закончиться уже во втором круге.

Дарья Касаткина играла против француженки Ализе Корне. Первый сет остался за французской теннисисткой, второй начался тоже не в пользу россиянки. Тогда на помощь Касаткиной пришел ее тренер Филипп Дехас – опытный психолог. Он выдал огненную речь, которая зарядила Дашу.

- Ты разобрана, я вижу. Мы сделаем все очень просто, - сказал тогда бельгийский специалист. - Знаешь Китайскую стену? Ты будешь Русской стеной. Это совершенно новая стена. Она прочная, невероятно прочная. Даша, посмотри на меня. Ты хочешь выиграть этот матч?

Дехаса сработала. Даша вырвала победу 3:6, 7:5, 6:4.

vtbkremlincup В нашем распоряжении оказались кадры, которые объясняют победу Дарьи Касаткиной над Ализе Корне. Ждём главного матча сегодняшнего игрового дня, друзья!Русское дерби. В 1/4 финала ВТБ Кубок Кремля сыграют Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина

В WTA после матча даже сделали вот такое видео.

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«Отлично, Дарья!»

Волевая победа над Корне не оставила равнодушным никого. Даже главный тренер футбольного «Спартака» итальянец Массимо Каррера опубликовал пост в инстаграме, в котором на русском поздравил Дарью с выходом в 1/4 финала.

- Отличный матч. Отличная победа. Отлично, Дарья! – написал итальянский специалист.

Четвертьфинал турнира свел двух теннисисток из Самарской области – против Касаткиной вышла самарчанка Анастасия Павлюченкова. Победа досталась тольяттинской теннисистке – 6:4, 6:3. Однако Павлюченкова была не в лучшей форме. Перед матчем она отравилась.

- В среду мне правда было очень плохо, после матча стало еще хуже, - призналась Анастасия. – Я отравилась. Утром проснулась с острой болью в животе, и потом все. С того момента мне было плохо.

Касаткина выиграла. Выиграла заслуженно. А в полуфинале ее уже ждала британка Йоханна Конта. И снова матч получился тяжелым. И снова Касаткина вырвала победу – 6:4, 6:3.

После игры эксперты сошлись во мнении, что это был лучший матч россиянки за последнее время. Сама Даша с этим не согласилась.

- Мне сказали, что это был лучший мой матч за весь турнир. Мне кажется, что наоборот, вчерашний матч был успешнее, - сказала Касаткина, имя в виду игру против Павлюченковой. – Но со стороны, наверное, виднее. Я просто не отдавала ей ни одного мяча просто так. Не давала ей продохнуть во время розыгрышей.

Дарья Касаткина: «Мне сказали, что это был лучший мой матч за весь турнир. Мне кажется, что наоборот, вчерашний матч был успешнее». Фото: пресс-служба Кубка Кремля

«Я очень хотела победить»

Когда Даше было 11 лет, она приезжала на Кубок Кремля. Смотрела на матчи с трибуны. Спустя 10 лет Касаткина выиграла трофей.

В финале Даша сошлась с Онс Жабер из Туниса. Соперницы уже встречались на Олимпийских играх. Тогда сильнее была Касаткина.

Жабер с первых минут встречи показала, что намерена взять реванш у россиянки. Однако на помощь Даше снова пришел тренер. Своими советами он грамотно помог Касаткиной разглядеть слабые стороны соперницы, и Жабер не выдержала. У 24-летней теннисистки из Туниса кончились силы. У нее начались судороги. Жабер сдалась и проиграла. После мощнейшего старта. После сумасшедшего по накалу матча. 2:6, 7:6, 6:4.

vtbkremlincup Отличная игра и заслуженная победа!

Признаем, это была тяжелейшая игра. После нее неудивительно, что победительница не смогла сдержать слез.

- Сейчас я победительница Кубка Кремля, и в это невозможно поверить - в голове миллион мыслей. Я играла против сложной соперницы, с которой, уверена, мы сыграем еще в финалах, - скажет Дарья Касаткина уже после игры журналистам. - Я очень хотела победить, а это приводит к моментам, когда ты очень сильно хочешь, но не можешь. Начинаешь нервничать, чего-то ждать от себя. Но в итоге потом вышел мой волшебный тренер на корт (смеется), помог мне снова.

Этот Кубок Кремля болельщики точно запомнят. Турнир стал триумфом силы духа. За это спасибо Даше Касаткиной и, конечно же, ее тренеру Филиппу Дехасу.

После победы на Кубке Кремля Касаткина поднялась на 11 строчку в рейтинге WTA – это лучший результат 21-летней Даши за пока еще недолгую карьеру.