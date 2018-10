«Ты будешь Русской стеной»: как Касаткина покорила Кубок Кремля и наши сердца

После третьего сета Даша не может сдержать слез: падает на колени и рыдает. Этот титул – второй в карьере Касаткиной – дался ей очень тяжело.

Леся Цуренко, Ализе Корне, Анастасия Павлюченкова, Йоханна Конта, Жабер Онс - такой путь прошла тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина на Кубке Кремля. В прошлом году трофей ускользнул от нее в самый последний момент. Этой осенью победительница турнира немка Юлия Гёргес в Москву не приехала, предпочла турнир в Люксембурге. Но от этого «ВТБ Кубок Кремля» легче не стал.

«Ты будешь Русской стеной»

Перед турниром Касаткину номинировали на звание самой прогрессирующей теннисистки 2018 года по версии WTA (Женской теннисной ассоциации). Не сказаться не психологическом состоянии спортсменки это не могло, поэтому Касаткина приехала на Кубок Кремля на подъеме.

Вторым фактором, который помог россиянке мощно стартовать на турнире стали родные стены.

- Я обожаю играть в России. Люблю болельщиков, атмосферу, людей. И еще после матчей я еду домой. У нас не постоянно есть такая возможность. Здорово, что теперь в нашей стране проводят три турнира, - приводят слова Касаткиной в пресс-службе Кубка Кремля.

Первый матч получился куда тяжелее, чем думала Касаткина. Россиянка переиграла украинку Лесю Цуренко в двух сетах 6:3, 7:6, однако встреча закончилась очень поздно – после полуночи. Плюс, Цуренко – очень неудобный соперник. Но Даша смогла со всем этим справиться и вырвала победу.

Турнир вообще складывался для Касаткиной очень тяжело. Что говорить, Кубок Кремля для прошлогодней финалистки мог закончиться уже во втором круге.

Дарья Касаткина играла против француженки Ализе Корне. Первый сет остался за французской теннисисткой, второй начался тоже не в пользу россиянки. Тогда на помощь Касаткиной пришел ее тренер Филипп Дехас – опытный психолог. Он выдал огненную речь, которая зарядила Дашу.

- Ты разобрана, я вижу. Мы сделаем все очень просто, - сказал тогда бельгийский специалист. - Знаешь Китайскую стену? Ты будешь Русской стеной. Это совершенно новая стена. Она прочная, невероятно прочная. Даша, посмотри на меня. Ты хочешь выиграть этот матч?

Дехаса сработала. Даша вырвала победу 3:6, 7:5, 6:4.

В WTA после матча даже сделали вот такое видео.

