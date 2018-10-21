Выезд на Каму отбросил «Ладу» на третье место в регулярном чемпионате ВХЛ
«Молот-Прикамье» и «Ижсталь»
Непростой выезд выдался для двух команд из Самарской области, которые выступают в ВХЛ. Для «Лады» все началось в Перми, где не самый сильный «Молот-Прикамье» смог отобрать очки у лидеров регулярки.
Пермяки быстро вышли вперед и удерживали счет до 58 минуты, пока Матвей Тымченко не вышел на ударную позицию и не удвоил преимущество хозяев. Интригу в матч вернул Артурс Озолиньш, но развить успех «Лада» не смогла. Итоговый счет установил Александр Дельнов за 17 секунд до финальной сирены. 3:1 – победа «Молота-Прикамье».
Наставник «Лады» Анатолий Емелин после поражения был краток:
- Поздравляю соперника с победой. Все по делу. Готовимся к следующей игре, - сказал он.
«Молот-Прикамье» сокрушил «Ладу». Фото: ХК «Молот-Прикамье»
После матча с «Ладой» пермяки приняли самарский ЦСК ВВС. Сил после боя с тольяттинским гигантом, видимо, совсем не осталось, и «молотобойцы» уступили «летчикам» 2:3. Победу ЦСК ВВС принесли Лудцев, Шафигуллин и Кутявин.
Эта победа стала для самарцев первой в выездной серии. За два дня до матча в Перми ЦСК ВВС уступил «Ижстали». Причем как! «Летчики» отгрузили хозяевам две шайбы и удерживали преимущество до 56 минуты. Потом что-то переключилось, и «Ижсталь» сотворило хоккейное чудо – сравняла счет и вырвала победу в овертайме 3:2.
К такой команде после самарцев и пожаловала «Лада». «Старший брат» «летчиков» отгрузил «Ижстали» три шайбы, хозяева ответили одним метким выстрелом. 3:1 – разозленная в Перми «Лада» раскидала противника в Ижевске и направилась в Альметьевск.
«Нефтяник» и «Торос»
Путешествия в Закамье ничем хорошим для тольяттинцев не закончилось. Лидер ВХЛ последних лет «Нефтяник» из Альметьевска дал новичку лиги настоящий бой. Битва титанов закончилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. Причем вели «быки» по ходу встречи 4:0. Камбэк в таком матче вряд ли бы у кого-то получился. Вот и «Лада» смогла отквитать только две шайбы.
- У нас игроки, на которых мы надеялись, пока не понимают, куда попали, или еще что, - заявил после матча наставник тольяттинцев Анатолий Емелин. - С этим разберемся. Сегодня у нас не было команды, были только отдельные игроки, которые хотели выиграть, а остальные… Поэтому и такой счет.
«Нефтяник» обыграл в родных стенах и «Ладу», и ЦСК ВВС. Фото: ХК «Нефтяник»
Изрядно помятый альметьевским быком тольяттинский тореро отыгрался на другой команде из Татарстана – «Торосе» из Нефтекамска. Правда, легкой прогулкой матч с «Торосом» не получился. Пропустив две шайбы, хозяева за две минуты сумели отыграться. В итоге победитель определился в овертайме. Победу «Ладе» принесли Артурс Озолиньш и Евгений Скачков. Они вышли два в одного с вратарем, и Скачков отправил шайбу в ворота. 3:2 – «Лада».
Для ЦСК ВВС выезд в Татарстан сложился крайне неудачно. Сначала «летчики» отдали игру «Торосу», ведя по ходу матча 2:0, и проиграли 2:3, потом без шансов уступили «Нефтянику» 1:3.
Как заметил главный тренер ЦСК ВВС Александр Соколов еще после матча в Нефтекамске, можно сказать, что уступили топовому сопернику, но от этого очков не прибавится.
Впереди дерби Самарской области
После 15 сыгранных матчей «Лада» опустилась в турнирной таблице ВХЛ – Кубка Шелкового пути на 3 строчку. На одно очко тольяттинцев опережают «Челмет» и «Рубин». Однако у команды из Тюмени на две игры меньше, чем у преследователей.
ЦСК ВВС остается в середине турнирной таблицы. Правда, довольно близко к подвалу – на 21 месте из 29-и.
Обе команды возвращаются в родные стены. Теперь их ждут затяжные домашние серии. Только у ЦСК ВВС серия прервется выездом в Тольятти. Дерби Самарской области пройдет на «Лада-Арене» во вторник, 30 октября.
«Лада»:
23 октября – вторник – «Лада» - «Барс»
25 октября – четверг – «Лада» - «Дизель»
30 октября – вторник – «Лада» - ЦСК ВВС
2 ноября – пятница – «Лада» - «Ермак»
4 ноября – воскресенье – «Лада» - «Сокол»
6 ноября – вторник – «Лада» - «Металлург» (Новокузнецк)
ЦСК ВВС:
23 октября – вторник – ЦСК ВВС – «Дизель»
25 октября – четверг – ЦСК ВВС – «Барс»
30 октября – вторник – «Лада» – ЦСК ВВС
4 ноября – воскресенье – ЦСК ВВС – «Ермак»
6 ноября – вторник – ЦСК ВВС – «Сокол»
8 ноября – четверг – ЦСК ВВС – «Металлург» (Новокузнецк)
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