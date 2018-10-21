Выезд на Каму отбросил «Ладу» на третье место в регулярном чемпионате ВХЛ

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-21T14:57:56+03:00

А ЦСК ВВС он помог остаться в середине турнирной таблицы. Правда, в нижней ее части

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«Молот-Прикамье» и «Ижсталь»

Непростой выезд выдался для двух команд из Самарской области, которые выступают в ВХЛ. Для «Лады» все началось в Перми, где не самый сильный «Молот-Прикамье» смог отобрать очки у лидеров регулярки.

Пермяки быстро вышли вперед и удерживали счет до 58 минуты, пока Матвей Тымченко не вышел на ударную позицию и не удвоил преимущество хозяев. Интригу в матч вернул Артурс Озолиньш, но развить успех «Лада» не смогла. Итоговый счет установил Александр Дельнов за 17 секунд до финальной сирены. 3:1 – победа «Молота-Прикамье».

Наставник «Лады» Анатолий Емелин после поражения был краток:

- Поздравляю соперника с победой. Все по делу. Готовимся к следующей игре, - сказал он.

«Молот-Прикамье» сокрушил «Ладу». Фото: ХК «Молот-Прикамье»

После матча с «Ладой» пермяки приняли самарский ЦСК ВВС. Сил после боя с тольяттинским гигантом, видимо, совсем не осталось, и «молотобойцы» уступили «летчикам» 2:3. Победу ЦСК ВВС принесли Лудцев, Шафигуллин и Кутявин.

Эта победа стала для самарцев первой в выездной серии. За два дня до матча в Перми ЦСК ВВС уступил «Ижстали». Причем как! «Летчики» отгрузили хозяевам две шайбы и удерживали преимущество до 56 минуты. Потом что-то переключилось, и «Ижсталь» сотворило хоккейное чудо – сравняла счет и вырвала победу в овертайме 3:2.

К такой команде после самарцев и пожаловала «Лада». «Старший брат» «летчиков» отгрузил «Ижстали» три шайбы, хозяева ответили одним метким выстрелом. 3:1 – разозленная в Перми «Лада» раскидала противника в Ижевске и направилась в Альметьевск.

«Нефтяник» и «Торос»

Путешествия в Закамье ничем хорошим для тольяттинцев не закончилось. Лидер ВХЛ последних лет «Нефтяник» из Альметьевска дал новичку лиги настоящий бой. Битва титанов закончилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. Причем вели «быки» по ходу встречи 4:0. Камбэк в таком матче вряд ли бы у кого-то получился. Вот и «Лада» смогла отквитать только две шайбы.

- У нас игроки, на которых мы надеялись, пока не понимают, куда попали, или еще что, - заявил после матча наставник тольяттинцев Анатолий Емелин. - С этим разберемся. Сегодня у нас не было команды, были только отдельные игроки, которые хотели выиграть, а остальные… Поэтому и такой счет.

«Нефтяник» обыграл в родных стенах и «Ладу», и ЦСК ВВС. Фото: ХК «Нефтяник»

Изрядно помятый альметьевским быком тольяттинский тореро отыгрался на другой команде из Татарстана – «Торосе» из Нефтекамска. Правда, легкой прогулкой матч с «Торосом» не получился. Пропустив две шайбы, хозяева за две минуты сумели отыграться. В итоге победитель определился в овертайме. Победу «Ладе» принесли Артурс Озолиньш и Евгений Скачков. Они вышли два в одного с вратарем, и Скачков отправил шайбу в ворота. 3:2 – «Лада».

Для ЦСК ВВС выезд в Татарстан сложился крайне неудачно. Сначала «летчики» отдали игру «Торосу», ведя по ходу матча 2:0, и проиграли 2:3, потом без шансов уступили «Нефтянику» 1:3.

Как заметил главный тренер ЦСК ВВС Александр Соколов еще после матча в Нефтекамске, можно сказать, что уступили топовому сопернику, но от этого очков не прибавится.

Впереди дерби Самарской области

После 15 сыгранных матчей «Лада» опустилась в турнирной таблице ВХЛ – Кубка Шелкового пути на 3 строчку. На одно очко тольяттинцев опережают «Челмет» и «Рубин». Однако у команды из Тюмени на две игры меньше, чем у преследователей.

ЦСК ВВС остается в середине турнирной таблицы. Правда, довольно близко к подвалу – на 21 месте из 29-и.

Обе команды возвращаются в родные стены. Теперь их ждут затяжные домашние серии. Только у ЦСК ВВС серия прервется выездом в Тольятти. Дерби Самарской области пройдет на «Лада-Арене» во вторник, 30 октября.

«Лада»:

23 октября – вторник – «Лада» - «Барс»

25 октября – четверг – «Лада» - «Дизель»

30 октября – вторник – «Лада» - ЦСК ВВС

2 ноября – пятница – «Лада» - «Ермак»

4 ноября – воскресенье – «Лада» - «Сокол»

6 ноября – вторник – «Лада» - «Металлург» (Новокузнецк)

ЦСК ВВС:

23 октября – вторник – ЦСК ВВС – «Дизель»

25 октября – четверг – ЦСК ВВС – «Барс»

30 октября – вторник – «Лада» – ЦСК ВВС

4 ноября – воскресенье – ЦСК ВВС – «Ермак»

6 ноября – вторник – ЦСК ВВС – «Сокол»

8 ноября – четверг – ЦСК ВВС – «Металлург» (Новокузнецк)