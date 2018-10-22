Не ремонтируй сам: выбираем правильный автосервис в Самаре

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-22T15:14:41+03:00

В жизни любого счастливого автовладельца рано или поздно возникает необходимость показать свою «ласточку» профессионалам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эти пять причин подскажут, почему стоит выбрать обслуживание в официальном дилерском сервисе

Изменить размер текста: A A

В жизни любого счастливого автовладельца рано или поздно возникает необходимость показать свою «ласточку» профессионалам. Это может быть плановое ТО, или ж необходимость быстро устранить какую-то небольшую неполадку, или же подготовка авто к зиме или лету. И каждый раз перед водителем встает вопрос: куда же обратиться за технической помощью. Первый порыв – вбить в поисковой строке слова «автосервис в Самаре» и махнуть в ближайший. Почему не стоит так делать, всегда ли пишут правду в отзывах и как же выбрать автосервис, где помогут, а не испортят вам и настроение, и состояние вашего железного друга?

Стоит запомнить!

Стоит запомнить!

Хороший автосервис для автомобиля – это как медицинское учреждение для человека. Вы же не пойдете в сомнительный стоматологический кабинет лечить зубы? И уж точно не доверите хирургу без диплома делать вам операцию. С автомобилем все то же самое. Прежде чем оставить свою машину специалистам, убедитесь, что они ей не навредят.

Хороший автосервис для автомобиля – это как медицинское учреждение для человекаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Посмотрите стенд с информацией для клиента. Здесь должны быть лицензия и сертификат, который подтверждает право оказывать услуги по ремонту авто.

- Оцените внешний вид персонала, количество работников . Чем они занимаются? Как одеты? Есть ли специальная форма. Все это кажется мелочами, но на самом деле говорит о том, как эти люди относятся к своей работе.

Обратите внимание на внешний вид персоналаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Поговорите с другими клиентами. Отзывы в соцсетях могут быть поддельными, а вот в сервис можно встретить постоянных клиентов. Или же наоборот: понять, что второй раз сюда никто не возвращается.

- Посмотрите договор, который с вами подписывают. Если там много слов и не прописаны условия, на которых авто принимается и возвращается владельцу, возможно, вас хотят обмануть.

- Посмотрите, есть ли на складе и в магазине большой выбор запчастей и акессуаров. Если нет – возможно, ремонт затянется надолго. Да и странно, что в хорошем автосервисе не позаботились о запчастях, которые всегда бы были под рукой.

Не забудьте посмотреть договор и убедиться, что на складе в магазине большой выбор запчастейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Спросите, может ли владелец присутствовать при проведении регламентных работ?

- Узнайте, на чем специализируется автосервис. Если вам заявляют, что умеют ремонтировать все автомобили, это повод задуматься: очень сложно быть профессионалом и мастером во всем. Скорее всего, здесь просто все делают стабильно … плохо. Именно поэтому эксперты рекомендуют в первую очередь обращать внимание на дилерские автосервисы. Здесь специалисты отлично понимают, как помочь именно вашему автомобилю. К тому же в дилерских автосервисах знают, как поддерживать автомобиль в надлежащем состоянии, дадут правильные рекомендации, придерживаясь которых вы сможете повысить безопасность, снизить расход топлива и улучшить ходовые характеристики авто.

Что выбрать?

Почему дилерским автоцентрам можно доверять?

- Получить статус дилерского центра непросто, поэтому такой автосервис будет тщательно заботиться о своей репутации. Это наиболее качественный и безопасный ремонт.

- Стоимость в таких автоцентрах может быть немного выше средней по городу, но это компенсируется безукоризненным качеством и множественными акциями и скидками.

- Здесь умеют ремонтировать конкретную марку авто и имеют сертификаты на все виды работ по вашему авто. Специалисты проходили обучающие курсы, чтобы иметь возможность выполнять именно эти работы.

- В официальном сервисе дадут гарантию на все работы, а значит, вы можете быть уверены в качестве выполненного ремонта. А мастера осознают, какую ответственность они несут.

В официальном сервисе дадут гарантию на все работыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Именно в официальном сервисном центре марки вам никогда не придется ждать, пока нужная деталь будет доставлена. И не нужно сомневаться: не серая ли она. Здесь в ремонте будут использовать только качественные оригинальные запчасти и расходные материалы. Машина точно скажет за это спасибо и не подведет в самую неподходящую минуту.

Автоцентр «ЭКСПЕРТ АВТО САМАРА» на улице Демократической, 55Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если вы принадлежите к числу любителей качественных машин корейской марки Hyundai , то выбрать качественный автосервис в Самаре несложно. Большинство поклонников этих авто предпочитают пользоваться услугами автоцентра «ЭКСПЕРТ АВТО САМАРА» на Демократической, 55

Что происходит с вашим автомобилем в сервисном центре «ЭКСПЕРТ АВТО САМАРА»:

Записаться на диагностику и осмотр можно по телефонуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

1. Вы записываетесь на осмотр и диагностику по телефону и приезжаете в назначенное время.

Менеджеры всегда готовы помочь вам и доходчиво все объяснитьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

2. С менеджером подписываете необходимые документы, авто принимают на диагностику. Кстати, работу систем можно проверить как выборочно, так и полностью.

Интерактивная приемкаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

3. В зоне интерактивной приемки мастер вместе с клиентом обсуждают все детали ремонтаю.

Диагностика в автоцентре «ЭКСПЕРТ АВТО САМАРА»Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

4. Автомобиль проходит электронную диагностику.

Ремонт автомобиляФото: Светлана МАКОВЕЕВА

5. Неполадки устраняются, ремонт неисправностей происходит на месте.

Пока вашу машину ремонтируют, можно подождать ее в комфорте с вкусным кофеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

6. Клиент может присутствовать при выполнении работ либо отдохнуть в клиентской зоне, где есть вкусный кофе, удобные диваны, ТВ.

Выбирай правильный автосервис

Боитесь неподъемных счтов? Долго думаете, прежде чем ехать на ТО? С «ЭКСПЕРТ АВТО САМАРА» вы забудете об этой проблеме. Воспользуйтесь сервисными программами автоцентра и получите качественное обслуживание по доступной цене. Ознакомьтесь со списком бесплатных услуг. И будьте уверены: в «ЭКСПЕРТ АВТО САМАРА» вашему автомобилю подарят долгую жизнь, предложат оригинальные запчасти и аксессуары и всегда помогут, если вы попадаете в сложную ситуацию на дороге.

Узнайте все подробности и запишитесь на диагностику автомобиля.