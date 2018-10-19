Рассказываем интересные истории вместе с вами

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-19T16:02:20+03:00

Как сделать так, чтобы о вашей услуге и продукте узнали все, кому это может быть интересно

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Уважаемые партнеры! Каждый из вас является прекрасным специалистом в своем деле: вы печете самые лучшие пирожки в городе и стране, продаете лучшие автомобили, лучше всех помогаете организовать бизнес-процессы, разобраться с проблемами в здоровье, получить востребованную профессию и многое другое. И, конечно, вы хотети, чтобы о ваших услугах и продуктах узнали как можно больше людей, пришли к вам в гости, полюбили и стали верными друзьями.

Мы знаем, как этого добиться. "Комсомольская правда в Самаре" - это газета, сайт и радио. Мы пишем свои истории для миллионов людей:

- Для читателей сайта SAMARA.KP.RU– а это от 1 ,0 до 1,5 млн. уникальных посетителей в месяц; их возраст 30-45+ лет, мужчин-51%, женщин-49%.

- Для слушателей радио «Комсомольская правда» 98, 2 fm - сетевая информационно-разговорная радиостанция с круглосуточным вещанием в формате storychannel, более 9 лет в федеральном эфире, вещание в 400 населенных пунктах России, более 1 млн.радиослушателей по всей стране. В Самаре радио «КП» вещает с мая 2017 года, нас слушают более 230 тыс. самарцев еженедельно. Аудитория радио: преимущественно мужчины 55+.

- Для читателей газеты – ежедневного и еженедельного выпусков «Комсомолки» - социально-активных людей. Издается с 1925 года. Мы освещаем все важнейшие события политической, общественной, культурной жизни Самары и региона, страны и мира. Аудитория одного номера по Самаре и Самарской области – 150 тыс. чел.

Как мы рассказываем свои истории?

Журналисты "КП-Самара" - настоящие профессионалы, победители конкурсов СМИ, лаурета премий Общероссийского народного фронта. нашей команде фотограф, чьи творения были напечатаны на страницах The Guardian.

Свою работу мы делаем с любовью и точно знаем, что нравится нашему читателю, что может быть ему полезно. И главное, знаем, как ему рассказать про любую тему так, чтобы он остался доволен и заинтересован.

Как мы делаем истории совместно с нашими партнерами

- Вы рассказываете, какие результаты хотите получить,

- Мы предлагаем формат, который поможет рассказать о вас так, чтобы это было интересно, понятно и полезно нашим читателям,

- Вместе мы находим фотографии, видео, любые иллюстрации, делающие материал максимально живым и героев, которые смогут вызвать позитивные эмоции у читателя и донести нужную информацию.

Форматы, с которыми мы работаем

Испытано на себе

(посмотреть, почему это интересно)

Экспертиза «КП»

(посмотреть, как это выглядит)

Мифы

(развеиваем мифы)

Полезные советы

(как мы это делаем)

Стрит-ток, опрос

(как это может выглядеть)

Тест

(предлагали читателям узнать все о ВИЧ и не бояться того, чего не стоит)

Конкурс

(пример самого красивого конкурса)

Видеоролик (короткая история для соцсетей, подробный репортаж)

(яркий пример)