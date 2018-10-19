Простой электромеханик из Тольятти установил в цехе АвтоВАЗа ферму для майнинга и заработал больше миллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-19T16:37:07+03:00

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49-летний электромеханик Иван К.* (имя изменено) компьютерами увлекался всегда. Мужчина разбирался в технике настолько, что за консультациями к нему обращалось пол-Тольятти. Старший сын Ивана пошел по стопам отца и поступил в Университет ИТМО в Санкт-Петербурге.

По официальной версии, в ноябре 2017 года Иван захотел заниматься криптовалютой – работа непыльная, доход хороший. Только вот незадача: нужны огромные мощности, чтобы запустить собственную криптоферму. Тогда в голову пришла гениальная идея – использовать электроэнергию родного АвтоВАЗа.

Криптоферму мужчина пронес на завод незаконно

Так на крыше зала управлениями конвейерами появилась ферма для майнинга. Заводчанин подключился к энергосети предприятия, спрятал оборудование в шкафу и майнил криптовалюту.

- Оборудования было на 2 миллиона рублей там, - рассказывает бригадиры. – В зал управления мог зайти кто угодно, вот он и таскал эту технику по частям. За шкаф, в котором ферму сделали, отвечал друг Ивана К. Вот он и помог. Правда, быстро уволился, как только жареным запахло.

Через год, в сентябре 2018-го, на АвтоВАЗе вдруг заметили: расход электроэнергии стал слишком большим. Тогда руководство поручило проверить, где возникли неполадки. В итоге заметили, что в одном из шкафов торчат провода, похожие на самоделки, и стали разбираться.

- Специалисты службы безопасности установили, что для функционирования криптофермы нарушитель использовал коммуникационный интернет-канал при помощи USB 4G-модема, благодаря чему получал удаленный доступ к своему оборудованию, - сообщают журналисты корпоративной газеты «Волжский автостроитель» со ссылкой на службу безопасности завода.

Тольяттинец решил заработать побольше криптовалюты

Иван К. не скрывал, что майнит криптовалюту и модем, через который подключался к сети, оставил без пароля. В итоге сотрудники заводской СБ смогли беспрепятственно подключиться к модему и к кошельку электромеханика. Так выяснилось, что за год электромеханик заработал 1,2 миллиона рублей. Ущерб от действий заводчанина оценивается в 600 тысяч рублей.

Электромеханика уволили. Причин несколько, среди прочих – незаконное занятие предпринимательской деятельностью и использование оборудование не для производственных нужд. Коллеги Ивана К. сокрушаются: мол, электрик от бога.

А деньги заводчанин все равно успел сохранить. Что он с ними будет делать, неизвестно.

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По предварительным данным, злоумышленник заработал 1,2 миллиона рублей. А наворовал электричества на 600 тыс. рублей (подробности)