Начали мирно: в первом матче Божовича «Крылья Советов» сыграли вничью с «Уралом»

СЕГОДНЯ 15:55 2018-10-20T16:09:14+03:00

Самарцы долгое время были в меньшинстве, но боролись до конца

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РПЛ вернулась после перерыва на игры сборных. Скучно в это время болельщикам не было. Россия в Лиге наций не пропускала и не проигрывала, Кокорина и Мамаева посадили в СИЗО, а Башкиров и Тигиев из «Крыльев Советов» попадались активистам «Ночного патруля», как водители, севшие за руль «под градусом». Тем не менее сегодня все внимание фанатов самарской команды было приковано к Екатеринбургу, где «КС» провели первый официальный матч под руководством нового главного тренера — Миодрага Божовича.

Черногорец во встрече с «Уралом» доверился известной мудрости «победный состав не меняют» и выпустил на поле тех же футболистов, что в прошлом туре с первых минут выходили на «Самара Арене», где гол Корниленко принес «Крыльям» долгожданную победу. Кстати, именно Сергей сегодня надел капитанскую повязку. Что же до «скандалистов», то Георгий Тигиев в заявку не попал, а Евгений Башкиров остался в запасе.

Матч начался с минуты молчания в память о жертвах страшной трагедии в Керчи. После этого немногочисленная публика стала свидетелями того, как «Урал» по-хозяйски пытался взломать оборону гостей. Эрик Билфалви даже забил, но гол не засчитали, потому что за секунду до этого было нападение на вратаря гостей. «Крылья» смогли ответить разве что ударом Молло, который промахнулся после паса Корниленко.

«Урал» больше владел мячом. Создал один острый момент — Панюков пробил в защитников. А потом Андрею повезло — на 28 минуте он воспользовался скидкой Димитрова и забил мяч в пустые ворота.

«Крылья» ответили ударом «Корниленко», но опять-таки мимо. В целом статистика была говорящая — 10 ударов «Урала» против 3 у «КС».

У самарцев отличился Максим КанунниковФото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Во втором тайме у «Крыльев Советов» появился на поле Евгений Башкиров. Он вышел вместо Олега Ланина. Но сразу не помогло. «Урал» за минуту создал три момента — били Бикфалви, Панюков и Эль Кабир. Лишь благодаря вратарю Рыжикову счет не изменился.

А потом сработало еще одно правило - «Не забиваешь ты, забивают тебе». «КС» провели разящую атаку, после того как удачно в отборе сыграл Башкиров. Молло пробил в угол, Годзюр отбил, а Канунников был точен на добивании!

Но на 55 минуте гости остались в меньшинстве. Денисов сфолил и получил вторую желтую карточку. «Урал» сразу провел опасную контратаку, но самарцам повезло. А потом «Крылья» и вовсе постарались выровнять игру, не позволяя команде из Екатеринбурга наносить удары по воротам.

Впрочем, «Урал» атаковал больше. Но «Крылья» были надежны в защите и пытались даже сами создавать моменты. До чего-то опасного не дошло.

А вот у «Урала» забил Владимир Ильин. Удачно сыграл головой, но, как оказалось, из оффсайда. Не засчитали судьи еще один мяч!

Хозяева всячески пытались вырвать победу. Атаковали, создавали давление, но до опасных моментов так и не дошло. А в конце встречи составы сравнялись - вторую желтую получил вышедший на замену Алексей Евсеев, ударивший Башкирова.

Гости могли вырвать победу - Сергей Корниленко и Евгений Башкиров били из отличных позиций, но Годзюр спас свою команду. В первом случае он отбил мяч на угловой, а во втором и вовсе зафиксировал мяч.

Миодран Божович первый матч не проиграл - 1-1. Оба клуба боролись до конца и показали хороший настрой. «Крылья Советов» остаются на 11 месте. После 11 игр в их активе 11 очков.

Следующую игру волжская команда проведет 29 октября. На «Самара Арену» приедет питерский «Зенит».

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