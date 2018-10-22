Спасем от вымирания! В Самаре открылся первый в европейской части России питомник глухарей

СЕГОДНЯ 13:10 2018-10-22T15:14:41+03:00

Сейчас здесь живет 4 самца и восемь самочек, но работники самарского зоопарка уверены: скоро птицы начнут брачные игры и у них появится потомство

Изменить размер текста: A A

А вы слышали, как токуют на заре глухари? Видели ли этих гордых птиц, распускающих хвосты и заигрывающих с самочками? Наверное, ответ будет отрицательным. Глухари - птица краснокнижная, по крайнеймере в Самарской области. Очнь многие охотники считают своей задачей добыть вкусного глухариного мяса, вот и остается все меньше этих птиц в регионе. Но сейчас за исправление ситуации взялись энтузиасты.

В Самарской области появился уникальный вольерный комплекс по разведению тетеревиных птиц. Это единственный подобный питомник на всей европейской части России и всего второй в стране. Теперь в поселке Формальный Кинельского района разводят глухарей.

Впервые разведением в неволе этих пугливых птиц занялись в Новосибирске. Опыт коллег переняли и адаптировали сотрудники Самарского зоопарка.

- Сейчас в вольерном комплексе «Глухари» 12 птиц: четыре самца и восемь самок, к нам они приехали из питомника Новосибирского зоопарка. Глухари уже адаптировались к новым вольерам. Когда-то эта птица была достаточно широко представлена на территории Самарская области, но в результате действия человека и других факторов стала очень редкой. В Самарской области она занесена в Красную книгу. По территории нашей области проходит южная граница ареала обитания этого вида. Глухарей еще можно встретить в Бузулукском бору, Шигонском районе и в северных районах области, - отметил главный зоотехник Самарского зоопарка Александр Кузовенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/674390" frameborder="0"></iframe> Глухари в новом питомнике в Самаре.

Для охотников глухари стали завидным трофеем. Ещё бы, поймать их не так уж и просто. Глухари - птицы очень осторожные и крайне пугливые. Свое название они получили из-за одной особенности: весной, во время исполнения брачной песни, самец на несколько секунд глохнет. Этого времени охотнику хватит, чтобы сделать три шага и застать врасплох глухаря. Но если самец почувствует что-то не ладное, всполошится весь лес и глухари тут же улетят.

Почему нельзя разводить их в зоопарке?

У глухарей свое менюФото: Альберт ДЗЕНЬ

Разводить глухарей в неволе практически невозможно. Уж очень они застенчивые. При малейшем подозрении на опасность глухари резко взлетают, что в условиях неволи может закончиться для них гибелью. Птицы бьются о металлические решетки, получая серьезные травмы.

- Не все животные переносят близкое соседство с человеком. Мы пробовали держать глухаря и в Самарском зоопарке. Посетителей много, и получить потомство не получилось. Такая же ситуация во всех зоопарках. Поэтому Новосибирский зоопарк несколько десятилетий назад создал питомник, где разводят редкие виды животных. Мы решили последовать их примеру, ведь глухарь - редкая птица в нашей области, - продолжает рассказывать Александр Кузовенко. - Содержатся они семьями. Нашим воспитанникам всего по 4,5 месяца, но самцы уже учатся токовать, это ещё не та красивая песня, которая звучит в природе весной, но ее отголоски. Надеемся, что нам удастся получить потомство, приручить его и даже показать посетителям, но главная цель – выпустить птиц в природу для восстановления численности.

Вес взрослого самца глухаря примерно 4,5 кг, узнать его можно по темному оперению, самки заметно меньше, они имеют рябой окрас и чем-то отдаленно напоминают курочек. Чтобы глухарям было максимально комфортно, в питомнике сделали в их вольерах укрытия из хвойных веток, на зиму запасли вкусные ягоды, овощи и веники.

Рацион у птиц сложный: зерно, овощи, природные кормаФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Кормят их дважды в день. Рацион у них сложный: зерно, овощи, природные корма – веники (ветки ивы, осины), лапник хвойных пород и обязательно ягоды, яйцо и творог. Важно не забывать и про минеральные добавки, - поясняет Александр Кузовенко, а сотрудники питомника в это время готовят угощения для птиц.

Приезжайте на экскурсию

Глухарей в питомнике окружили заботой и любовью. Пока птицы юные и немного любопытные, они даже позволяют себя сфотографировать, но при этом заметно волнуются. Перед тем как зайти в вольер, работники дезинфицируют обувь, чтобы не занести заразу, а чтобы птицы не получили травмы, пытаясь взлететь, сетка в вольере мягкая.

- Идея витала в воздухе давно. В нашем районе есть программа экологического туризма. Когда зоопарк обратился к нам с такой идей, мы сразу ее поддержали, предоставили территорию, здания для развития инфраструктуры питомника. У нас есть дальнейшие планы по вовлечению жителей района и юных жителей области для общения с животными, чтобы воспитывать доброту. Животных ведь лучше изучать здесь, на природе, чем сидя в классе. Желаем питомнику дальнейшего роста, развития, а мы со своей стороны обеспечим поддержку, - добавил глава Кинельского района Сергей Колесник.

Юные птицы еще очень любопытны и дружелюбныФото: Альберт ДЗЕНЬ

Для жителей области питомник станет отличным местом для проведения насыщенных выходных. Совсем скоро сюда будут водить экскурсии.