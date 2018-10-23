2018-10-22T19:37:58+03:00
Общество

С заботой о детях, культуре и спорте

Новокуйбышевская нефтехимическая компания вручила благотворительные сертификаты. В этом году 13 учреждений и организаций Новокуйбышевска и Самары получили благотворительную помощь от ННК.
Анна ФЕДОРОВА
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Помощь нефтехимиков всегда адресна и предметна. Фото: АО «ННК»Помощь нефтехимиков всегда адресна и предметна. Фото: АО «ННК»
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Политика взаимопомощи

Предприятия НК «Роснефть» активно поддерживают социально значимые проекты, направленные на решение вопросов охраны здоровья, формирования здорового образа жизни, развития физкультуры и спорта, патриотического воспитания подрастающего поколения, образования. Во всех регионах присутствия Компании реализуется корпоративная благотворительная программа «Школа - вуз - предприятие»: поддержка «Роснефть-классов», профильных техникумов и вузов. Новокуйбышевская нефтехимическая компания, являясь дочерним обществом компании «Роснефть», также активно ведет благотворительную работу. Только в этом году представителям общественных организаций и социальных учреждений Новокуйбышевска вручено 13 сертификатов на получение благотворительной помощи.

- Благотворительность - важное и значимое направление деятельности компании «Роснефть», - отметил генеральный ди ректор АО «ННК» Леонид Коваленко. - Благотворительная программа направлена на решение в регионах присутствия актуальных вопросов, поддержку приоритетных для Компании направлений. Среди них - оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны, поддержка молодежи, развитие образовательных и спортивных учреждений. Тем самым компания «Роснефть» помогает местным органам власти решать задачи, которые затруднительно решить в короткий срок силами муниципалитета, но в то же время крайне важные для людей, живущих здесь.

Студентам - лаборатории, кадетам - тир

Благо получателей много, но всех их объединяет ярко выраженная социальная направленность. Новокуйбышевское городское общество ветеранов войны и Вооруженных сил получило средства на оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной

войны, бывшим работникам АО «ННК», новокуйбышевская школа №4 - на установку ограждения детского игрового комплекса в детском саду «ЖАР-ПТИЦА», детская школа искусств «Лира» - на ремонт актового зала школы, замену концертных кресел и занавеса. Дворец культуры с помощью нефтехимиков укрепит материально-техническую базу и сможет обеспечить участие детских коллективов в конкурсах и фестивалях. Детско-юношеская военно-спортивная школа «Отчизна» закупит для ребят интерактивный лазерный тир, а стадион «Нефтяник» и ФОК «Октан» - спортивный инвентарь и оборудование.

Самарская больница имени Пирогова при финансовой поддержке ННК приобретет аппараты для искусственной вентиляции легких, мониторы динамического контроля и установит реанимационные панели в палатах.

СОШ №5, где учатся подшефные «Роснефть-классы» нефтехимиков, получила средства на улучшение материальной базы, новокуйбышевский филиал СамГТУ - на оснащение лабораторий и кабинетов, как и Новокуйбышевский нефтехимический техникум. А школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья им. Егорова сможет купить новый автотранспорт.

- У нас есть ребята, которые заперты в четырех стенах, и мы рады бы их привезти на занятия, но наш рассыпающийся транспорт этого не позволяет даже по технике безопасности, - говорит ди ректор школы-интерната Елена Попова. - Поэтому подарок очень нужный, своевременный. Спасибо большое Новокуйбышевской нефтехимической компании. На выделенные средства мы приобретем специализированный автомобиль для перевозки детей с ограниченными возможностями здоровья.

Только за последние два года 16 благополучателей получили от ННК 26 выплат. Нефтехимики уверены: помогая детям, они инвестируют в будущее. Помогая образовательным учреждениям - готовят новую смену. Помогая ветеранам - отдают долг старшему поколению, благодаря которому имеют возможность жить, работать и быть полезными обществу и стране.

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