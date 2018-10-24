Едем в санаторий: как подготовить организм к долгой зимовке

СЕГОДНЯ 08:50 2018-10-24T09:05:45+03:00

Поддержать организм осенью и спасти от депрессии и простуд можно просто отправившись на неделю в мини-отпуск в санаторий. И это работает и если вам 30, и если уже за 50.

Изменить размер текста: A A

Осень подходит к концу, световой день становится все короче, ночи – длиннее и грустнее, вместо ягод и овощей в нашем рационе появляется все больше калорийных вкусняшек, все сложнее заставить себя бегать по утрам, а вместо того, чтобы идти домой пешком, хочется скорее спрятаться в теплый, пусть и битком забитый автобус.

Неудивительно, что в таких условиях наш иммунитет все быстрее начинает петь романсы. А впереди – долгая зимовка, постоянные атаки вирусов…. Что же делать?

Пожалуй, поездка в санаторий дней на 7 или 10 – это лучшее, что можно подарить своему организму в преддверии нелегких зимних дней. Тем более в Самарской области таких заведений с разными профилями лечения больше, чем достаточно: не придется тратиться на перелеты или длительные переезды.

И если вы до сих пор никогда не были в санатории, мы расскажем, почему это может стать лучшим отдыхом в вашей жизни, и почему не стоит верить расхожим мифам.

Едем в санаторий? Конечно же!

Я ничем не болею, зачем мне санаторий?

Если вы относитесь к породе бессмертных супергероев, которые обладают поистине чудесной регенерацией – хорошо, наше предложение не по адресу. Но если вы хоть пару раз в неделю приходя домой думаете только о том, как бы поскорее лечь спать, если вас не радует цвет лица, беспокоят странные покалывания в груди и головные боли, а любую инфекцию вы умудряетесь подхватить со скоростью света – мы уверяем, организм не откажется от поддержки.

Пользу ванн для организма сложно переоценить

В санатории «Русский бор» особенно ждут пациентов с проблемами дыхательной и сердечно-сосудистой, нервной и костно-мышечной систем, а также с эндокринными заболеваниями и хроническими аднекситами. Но стоит помнить: речь не идет обязательно об острой хронической фазе заболевания. Если вы постоянно сидите за компьютером, страдаете от повышенного давления, испытываете постоянные стрессы – поддержать свой организм не будет лишним.

В цену путевки входит полный комплекс процедур, которые назначаются врачом с учетом всех особенностей вашего здоровья. Здесь все честно, никаких красивых названий программ вроде «Ночи Клеопатры» или «Утро Цезаря», которые имеют только одну цель - ограничить количество услуг, которыми может воспользоваться человек.

Я хочу полечиться, но санаторий - это скучно

Скучно – это сидеть восемь часов на работе, а потом в темноте ехать домой, где нужно готовить ужин и пылесосить коврик у двери. А вот гулять по осеннему парку, не думая о необходимости готовить и убираться, забыть на недельку о домашних делах – это весело и хорошо. Альтернатива домашнему быту – санаторий, где есть все возможности для того, чтобы провести время с максимальной пользой и удовольствием.

В перерывах между процедурами можно воспользоваться тренажерным залом, сауной и бассейном. Вечером всех гостей ждет развлекательная программа: концерты, дискотеки. А еще на территории парка можно отлично провести время, просто гуляя по дорожкам среди разодетых по-осеннему деревьев, спускаясь к Волге и любуясь неторопливым течением великой реки. К тому же, кроме обычных процедур в санатории есть целый ряд дополнительных услуг: кинезитерапия, SPA –процедуры (кедровая бочка, инфракрасная сауна), иглорефлексотерапия и грязелечение (сакские грязи из Крыма)

Я хочу в санаторий, но не хочу есть только каши

Хороший санаторий – это не детский лагерь времен СССР. Конечно, питание будет сбалансированным и полезным, но это не равно «однообразное и невкусное». В санатории «Русский бор» гостям предлагают трехразовое питание по системе «заказное меню». Выбрать можно из двух блюд на каждую позицию. Есть и диетический стол для разных назначений врача.

В столовой дадут выбрать блюда и на обед, и на ужин

Стол к обеду и ужину красиво сервируют, довольными останутся даже те гости, которые привыкли трапезничать только в ресторанах. В очередях стоять не придется: на стол накрывают официанты, они же решат любой вопрос.

Я привык жить с комфортом, что мне делать в санатории?

Жить с комфортом! В санатории «Русский бор» номера есть на любой вкус и кошелек. Хотите жить в спартанской обстановке, но при этом пользоваться всем комплексом процедур – есть стандартные номера с удобствами и без. Хотите романтический месяц со второй половинкой – берите люкс, не прогадаете. В общем, есть из чего выбрать.

Поправить здоровье, это хорошо… Но вот я зубы хотел подлечить…

В санатории есть кабинет стоматологии

И у нас есть приятная новость: всем этим можно заняться в санатории. В частности, в «Русском боре» есть стоматологический кабинет, где услуги лечения и протезирования зубов стоят гораздо дешевле, чем в городе. Также здесь есть гинекологический кабинет. Конечно же, все подробности – у врачей.

Мне все это нравится, но, наверное, это дорого

Приятный сюрприз: осень – отличное время для отдыха в санатории. Во-первых, в летний сезон практически все из них переполнены, номер на свой вкус уже не выберешь, да и цены – самые высокие. То ли дело сейчас, в бархатный сезон: стоимость путевок снижается, выбор больше, а еще – к вашим услугам спокойствие и тишина.

В санатории «Русский бор» на осенние и новогодние заезды можно найти приятные акции и предложения. Скидки, поддержка для пенсионеров, предложения для детей – все это делает санаторный отдых доступным и приятным. Кажется, пора выбирать свою путевку и заказывать прямо сейчас.

Санаторий "Русский бор"

г.Тольятти, Лесопарковое шоссе, 12

тел: +7 (8482) 48-98-34 (администратор — круглосуточно)

А проголосовать за санаторий "Русский бор" в конкурсе "Клиника года 2018" можно по ссылке.