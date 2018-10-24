«А что будет в час-пик?»: из-за сбоя в работе транспортных карт кондукторы боятся остаться без зарплаты

СЕГОДНЯ 10:50 2018-10-24T11:22:05+03:00

С утра в среду горожане не могут расплатиться картами в общественном транспорте, а кондукторы не могут распечатать билеты на терминалах

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«Почему я должен платить наличными? У меня карточка! Я всегда ей расплачиваюсь!» - возмущается женщина с сумками. Утро, переполненный 50-ый автобус, все и так раздраженные, а тут еще и неожиданная новость прилетела – терминалы не работают. Пассажирке спокойно объясняют, что билет ей дадут, и что если у нее карта, она может проехать сейчас бесплатно.

Кондуктор протягивает женщине бумажку. На ней – номер рейса, время, номер терминала, стоимость проезда и подпись кондуктора.

«Что вы мне суете? Что это за бумажка? А если контролер зайдет?!» - не унимается пассажирка. Женщину снова успокаивают: это действующий билет, контролер его примет, просто сегодня не работают терминалы.

В Самаре утром в среду, 24 октября, произошел сбой программного обеспечения, обслуживающего транспортную карту. Специалисты уже устраняют причины сбоя, однако терминалы в автобусах, трамваях и троллейбусах не работают.

- До восстановления работы системы проезд на общественном транспорте с предоставлением льгот временно осуществляется без предоставления билета, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

То есть, кондуктору надо показать свою транспортную карту / карту школьника или студента и можно проехать бесплатно. Причем таких пассажиров кондукторы отмечают по-разному: например, в некоторых автобусах дают бумажки с подписью, а в трамваях достали билеты старого образца.

Вот такие билеты дают сегодня в трамваях тем, у кого транспортная картаФото: Кирилл КАРИМОВ

В автобус №50 на остановке «Демократическая» заходит пенсионер. Пожилой мужчина протягивает кондуктору карту. Та спокойно пробивает и отдает ему билет. Женщина, которой не дали билет пару остановок назад, вскакивает с места и судорожно протягивает кондуктору свою карту. Кондуктор качает головой – с социальными картами все нормально, по ним можно ездить в обычном порядке, все остальные не работают.

Бесплатный проезд – приятный сюрприз для многих пассажиров. Сэкономили 23 рубля – мелочь, а приятно. А вот каково кондукторам и водителям? Их зарплата напрямую зависит от того, выполнили ли они дневной план. А когда не работает терминал, большинство пассажиров в список не попадает.

- Раз терминал не засчитывает пассажиров – почти всех, кроме пенсионеров и тех, кто едет за наличные, – то и нам с водителем не засчитывается выполнение плана. Получается, мы сегодня останемся без зарплаты? – волнуется кондуктор самарского трамвая Анна.

Другой момент, который волнует работников общественного транспорта – ситуация в час-пик. Кондукторы сегодня вынуждены отрывать кусочек билетной ленты, вручную писать на нем, ставить «автограф». Все эти действия отнимают гораздо больше времени, чем простое нажатие на пару клавиш терминала. А всем новым пассажирам надо дать билет за время, пока автобус/трамвай едет от остановки к остановке. Как тут успеть? Зайдет контролер – оштрафует. Снова кондуктор теряет в деньгах.

Кода специалисты устранят неполадки – неизвестно. Кондукторы в общественном транспорте говорят, что раньше обеда это точно не произойдет.

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