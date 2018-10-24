На стройке в Самаре башенный кран рухнул на машины, крановщик умер в реанимации

СЕГОДНЯ 12:50 2018-10-24T12:55:00+03:00

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Трагедия произошла в Самаре на стройке жилого комплекса утром 24 октября. Примерно в 11.08 огромный башенный кран рухнул на припаркованные внизу автомобили. В кабине находился крановщик: врачи пытались помочь ему, но мужчина умер вреанимации.

- Сначала что-то будто хрустнуло, а потом огромная махина с высоты метров 40 грохнулась вниз. Снизу были КамАЗ, "Ауди" и "Рено" - они сильно смяты, - рассказывает "КП-Самара" очевидец происшествия.

В этот день на смену на башенном кране заступил Александр Косолапов. Опытный сотрудник, у прораба к нему никаких нареканий. Что произошло там, на высоте - непонятно. МЧС предупреждали о сильных порывах ветрах сегодня, но окружающие не почувствовали урагана.

Крановщика доставали из кабины уже врачи. У мужчины были серьезно повреждены ноги, его пытались спасти, доставили в реанимацию. Но было поздно - Александр умер.

К сожалению, крановщик скончался

Расследование проводят правоохранительные органы. Им предстоит выяснить, не нарушалась ли на стройке техника безопасности, в каком состоянии содержалась техника.

- У строительного крана подломились опоры, в результате кран упал, - озвучивают свои предварительные выводы в СУ СК Самарской области. - Сейчас следственный отдел Промышленного района города начал проверку по факту случившегося. Проводится осмотр строительной площадки, выясняются обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие.

В Самаре на ул. Карла Маркса упал башенный кран.

Уголовного дела пока не заведено, но как поделились с журналистами "Комсомолки" специалисты, это вопрос времени.

- Надо разбираться в причинах, по которым этот кран упал. И понять, было ли кем-то совершено преступление с точки зрения халатности, нарушения правил охраны труда или нет. - объясняет адвокат Вячеслав Яблоков. - Не исключено, что работодатель не позаботился обо всех предосторожностях при работе на высоте. И он не мог в полной мере реализовать свою безопасность в этой ситуации. Если следователь придет к выводу, что кто-то виновен в этой ситуации, то, естественно, у семьи крановщика есть право требовать возмещение причиненного ущерба и морального вреда.

Юрист также добавил, что владельцы поврежденных авто могут требовать от тех, кто отвечал за поломанный кран, возмещения их затрат на ремонт.

Местные жители прислали "Комсомольской правде" несколько видео с места событий. Судя по кадрам, другие работники стройки пытались помочь потерпевшему, накрыть его чем-то, чтобы не замерз до приезда медиков.

В Самаре погиб машинист рухнувшего башенного крана.

Сейчас проверка по факту происшествия продолжается. Следователи работают на месте ЧП.

Прямо сейчас на месте ЧП работают следователи.