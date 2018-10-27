«Я научился ходить, львицы научились понимать все, что я говорю»: как дрессировщик без ног смог укротить десять хищных кошек

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-27T14:13:47+03:00

"Я видел, как многие заново учились ходить, но бросали – а я не такой"

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В Самарский государственный цирк приехал аттракцион "Империя львиц", который ведет единственный в мире дрессировщик без ног Виталий Смолянец.Хищницы весом 200 килограммов безропотно выполняют трюки по одной команде хозяина. К такому успеху Виталий шел долгие годы.

Пришел в цирк шофером, а стал дрессировщиком

В семье Виталия никто не занимался дрессировкой. В цирк мужчина попал в 24 года, когда устроился туда шофером. Тогда, в конце 90-х, он даже не надеялся открыть свой аттракцион со львицами. Постепенно молодому сотруднику разрешили ухаживать за животными, периодически менять им опилки, а затем повысили - перевели в ассистенты. Все, в том числе и директор циркового коллектива, заметили, как сильно звери привязались к Виталию. Тогда решили: будут открывать первый аттракцион со львицами.

- Когда я начинал работать, львицы считались неуправляемыми, аттракционов с ними не было,- объясняет Виталий. - Конечно, это не так. Львицы хоть и сложные животные, но поддаются дрессуре не хуже самцов. Я давно перестал их бояться и считать питомцами. Они мне уже как родные – мы видимся 6 дней в неделю, разговариваем и готовимся к выступлениям.

Сейчас в вольере Виталия живет 10 взрослых хищниц и двое львят

Несмотря на привязанность, от львиц у Виталия на всю жизнь остались следы от укусов и шрамы. Но мужчина уверяет, что без этого не обходится ни одна дрессура. Управлять хищниками – искусство, к которому нужно быть готовым.

- Кому-то кажется, что у меня жесткое отношение с львицами, - рассказывает дрессировщик -. Но если я буду делать из себя несчастную овечку, то не смогу быть хозяином вольера. Конечно, строгость и ласка должны быть в меру. Причинять боль львицам тоже нельзя, иначе получишь отдачу. Достаточно создать громкий звук и разбудить бдительность кошки.

Единственный в мире дрессировщик без ног

Виталий Смолянец потерял обе ноги, в 2015 году, когда попал ваварию. В ту зиму мужчинагастролировал в Костроме. Однажды ночью на трассе Тверь-Москва дрессировщик увидел на проезжей части разбитый УАЗ и двух пострадавших.Водитель автомобиля при ударе вылетел через лобовое стекло ине мог подняться с земли. Когда Виталий помогал пострадавшим уйти с дороги, на них наехала фура, которую тоже занесло на этом месте. Дрессировщик вовремявытолкал мужчин на обочину, но весь удар большегруза принял на себя. Одну ногу Виталий потерял прямо на трассе, вторую пришлось ампутировать в больнице. В то, что вернется в цирк, не верил – как в таком положении дрессировать хищников? Но близкие повторяли: «Вернешься и утрешь всем нос». И уже весной дрессировщик поехал во львятник.

- Я видел, как многие заново учились ходить, но бросали – а я не такой, - объясняет Виталий. - У меня двое детей и аттракцион, который я должен им передать. Потом, может, и сяду в коляску, а сейчас не могу. Если устаю, беру костыль, хотя сейчас я научился держать равновесие и уверенно хожу без них.

В вольер Виталий вернулся, как только встал на протезы. Сначала не мог обходиться без костылей – то и дело падал. Но оставаться дома Смолянец уже не мог. Руководство настаивало на возвращении дрессировщика, да и сам он истосковался по львицам и тиграм. Выйти к питомцам мужчина не боялся –знал, что не нападут.Трудности с передвижением дрессировщик обернул в пользу: теперь его кошки легко выполняют трюки по голосу хозяина.

Дрессировщик каждй день преодолевает себя

- Вариантов у меня не было, мог только кивать и командовать, - вспоминает дрессировщик. -. Позже я научился ходить, львицы научились понимать все, что я говорю. Теперь мы работаем только так. Я говорю одной: «Выходи!», и она сама выполняет номер. Во львятнике разговариваю с ними, как с людьми – хвалю или отчитываю - понимают.

«Кошка была в истерике из-за того, что не вышла на сцену»

Дрессировщик гордится: его кошки питаются только отборными продуктами. В день одна львица съедает 6 килограммов мяса, литр молока и одно яйцо. Хищницы Виталия живут действительно хорошо, об этом говорит и их возраст. Старшей питомице Нике уже 17 лет, когда в природе они живут не больше 9. Сейчас дрессировщик не разрешает львице даже прыгать – боится за ее суставы.

- В москве врачи обнаружили у Симы серьезные проблемы с суставами – она даже на тумбу залезть не могла, - говорит мужчина. -. Львицу вылечили, но теперь она до конца жизни вынуждена пить специальные лекарства. Мы ее очень бережем. Не дай бог упадет – а ведь в ней 200 килограммов. Но убрать ее из аттракциона я не могу, и она без него не сможет.

Теперь на всех сложных трюках Нику заменяет молодая львица Сима, с которой Виталий исполняет самый опасный номер. Дрессировщик кладет себе на горло кусок мяса и позволяет львице его съесть. Такое зрелище заставит понервничать даже придирчивого зрителя.

Сейчас в вольере Виталия живет 10 взрослых хищниц и двое львят, которые только готовятся выйти на сцену. В манеж Виталий выводит уже взрослых кошек, когда им исполнится хотя бы год. Дрессировщик знает: выступив однажды, его кошки больше не представляют жизни без манежа. Если не выпустить львицу хотя бы на репетицию, она легко разнесет вольер.

- Один раз мне показалось, что Ласка заболела, и я ее не выпустил, - вспоминает дрессировщик. -. Когда вернулся в вольер, у нее был разбит нос, из пасти текла слюна – кошка была в истерике из-за того, что не вышла на сцену. Даже ассистенты не смогли ее успокоить. Я тогда испугался, что у нее остановится сердце. Не знаю, чем они считают манеж: работой или развлечением, но без него они не могут.

В Самарский государственный цирк Виталий приезжал в 2011 году. Но тогда он показывал трюки на своих ногах. Сейчас дрессировщик вернулся, чтобы показать настоящие чудеса дрессуры диких кошек. Посмотреть на удивительный аттракцион «Империя львиц» самарцы смогут с 27 октября по 2 декабря.

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