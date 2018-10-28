Первый снег в Самаре 2018: город накрыла зимняя метель, на дорогах аварии

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-28T13:33:37+03:00

В ГУ МЧС предупреждают: первый снег в Самаре 2018 пришёл вместе с сильнейшим ветром

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28 октября в Самаре начался первый снег. Сначала это был, скорее, снег с дождем, а потом город стала заметать настоящая зимняя метель.

Первый снег в Самаре.

Во дворах стали появляться сугробы. Автолюбителям впервые за этот сезон пришлось счищать снег с машин.

Автомобилистам пришлось расчищать машины от сугробовФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Первый снег в Самаре.

А те, кто ещё не успел «переобуться», уже пожалели о своём решении. В первые полчаса снегопада на Мехзаводе произошла крупная авария. На перекрёстке столкнулись два автомобиля.

Самару поздравляют с Днем жестянщика — авария на МехзаводеФото: СОЦСЕТИ

— Ну все, теперь начнётся. Не садитесь вы за руль в такую погоду, если не успели поставить зимние шины, — предостерегают опытные автомобилисты.

У многих жителей города появилось новогоднее настроениеФото: СОЦСЕТИ

Местные видеоблогеры иронизируют и сравнивают первый снег с первым сексом:

— Ожидание долгое, а удовольствия мало. Ещё и в 50% случаев встречаешь его неподготовленным. Без резины то бишь. Но зато появляется ощущение, что теперь он будет регулярным. С Днем жестянщика, Самара!

Самарцы стали выкладывать фото первого снега сразу во всех соцсетяхФото: СОЦСЕТИ

Первый снег в Самаре.

Тем временем в ГУ МЧС России по Самарской области предупреждают: 28 октября на территории региона ожидается ухудшение погодных условий. Так, порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха по области ночью -3; +2 °С, днем +4; +9 °С, в Самаре ночью 0; +2 °С, днем +7; +9 °С.

Первый снег в Самаре.

— В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения, — предупреждают в ведомстве.