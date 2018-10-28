Первый снег в Самаре 2018: город накрыла зимняя метель, на дорогах аварии
28 октября в Самаре начался первый снег. Сначала это был, скорее, снег с дождем, а потом город стала заметать настоящая зимняя метель.
Первый снег в Самаре.
Во дворах стали появляться сугробы. Автолюбителям впервые за этот сезон пришлось счищать снег с машин.
Автомобилистам пришлось расчищать машины от сугробовФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
Первый снег в Самаре.
А те, кто ещё не успел «переобуться», уже пожалели о своём решении. В первые полчаса снегопада на Мехзаводе произошла крупная авария. На перекрёстке столкнулись два автомобиля.
Самару поздравляют с Днем жестянщика — авария на МехзаводеФото: СОЦСЕТИ
— Ну все, теперь начнётся. Не садитесь вы за руль в такую погоду, если не успели поставить зимние шины, — предостерегают опытные автомобилисты.
У многих жителей города появилось новогоднее настроениеФото: СОЦСЕТИ
Местные видеоблогеры иронизируют и сравнивают первый снег с первым сексом:
— Ожидание долгое, а удовольствия мало. Ещё и в 50% случаев встречаешь его неподготовленным. Без резины то бишь. Но зато появляется ощущение, что теперь он будет регулярным. С Днем жестянщика, Самара!
Самарцы стали выкладывать фото первого снега сразу во всех соцсетяхФото: СОЦСЕТИ
Первый снег в Самаре.
Тем временем в ГУ МЧС России по Самарской области предупреждают: 28 октября на территории региона ожидается ухудшение погодных условий. Так, порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха по области ночью -3; +2 °С, днем +4; +9 °С, в Самаре ночью 0; +2 °С, днем +7; +9 °С.
Первый снег в Самаре.
— В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения, — предупреждают в ведомстве.