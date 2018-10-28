Пожар в центре Самары ночью 28 октября: под завалами обнаружен труп мужчины

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-28T14:04:37+03:00

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В ночь с 27 на 28 октября в Самаре произошёл крупный пожар. Около половины второго ночи загорелись два дома на улице Самарской и дворовые постройки. Известно, что один из домов расселенный.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/675306" frameborder="0"></iframe> Пожар в старом центре Самары ночью 28 октября.

— Площадь пожара составила 950 кв.м., — сообщил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно- спасательных работ ГУ МЧС России по Самарской области Игорь Быков. — Эвакуировали 24 человека, в том числе 5 детей.

С огнем боролись 103 человека

Пожар тушили 103 человека и 34 единицы техники. Во время ликвидации возгорания сотрудники газовой службы отключали один из соседних домов от газоснабжения, чтобы не было взрыва.Огонь удалось побороть только к утру — в 04:21.

Сначала в ГУ МЧС России по Самарской области сообщали, что обошлось без пострадавших. Однако в 8 утра спасатели нашли под завалами труп мужчины. Его личность устанавливается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/675308" frameborder="0"></iframe> В Самаре боролись с огнем в старом центре города.

С чего начался пожар, пока неизвестно. Возможно, причиной возгорания стал поджог. Это выяснят в ближайшее время. Ущерб от пожара также устанавливается.