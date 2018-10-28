Пожар в центре Самары ночью 28 октября: под завалами обнаружен труп мужчины
В ночь с 27 на 28 октября в Самаре произошёл крупный пожар. Около половины второго ночи загорелись два дома на улице Самарской и дворовые постройки. Известно, что один из домов расселенный.
Пожар в старом центре Самары ночью 28 октября.
— Площадь пожара составила 950 кв.м., — сообщил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно- спасательных работ ГУ МЧС России по Самарской области Игорь Быков. — Эвакуировали 24 человека, в том числе 5 детей.
С огнем боролись 103 человека
Пожар тушили 103 человека и 34 единицы техники. Во время ликвидации возгорания сотрудники газовой службы отключали один из соседних домов от газоснабжения, чтобы не было взрыва.Огонь удалось побороть только к утру — в 04:21.
Сначала в ГУ МЧС России по Самарской области сообщали, что обошлось без пострадавших. Однако в 8 утра спасатели нашли под завалами труп мужчины. Его личность устанавливается.
В Самаре боролись с огнем в старом центре города.
С чего начался пожар, пока неизвестно. Возможно, причиной возгорания стал поджог. Это выяснят в ближайшее время. Ущерб от пожара также устанавливается.