2018-10-28T14:04:37+03:00
Происшествия

Пожар в центре Самары ночью 28 октября: под завалами обнаружен труп мужчины

Из-за пожара в центре Самары ночью 28 октября отключили газ в соседних домах [видео]
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Пожар тушили три часаПожар тушили три часа
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В ночь с 27 на 28 октября в Самаре произошёл крупный пожар. Около половины второго ночи загорелись два дома на улице Самарской и дворовые постройки. Известно, что один из домов расселенный.

Пожар в старом центре Самары ночью 28 октября.

— Площадь пожара составила 950 кв.м., — сообщил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно- спасательных работ ГУ МЧС России по Самарской области Игорь Быков. — Эвакуировали 24 человека, в том числе 5 детей.

С огнем боролись 103 человека

С огнем боролись 103 человека

Пожар тушили 103 человека и 34 единицы техники. Во время ликвидации возгорания сотрудники газовой службы отключали один из соседних домов от газоснабжения, чтобы не было взрыва.Огонь удалось побороть только к утру — в 04:21.

Сначала в ГУ МЧС России по Самарской области сообщали, что обошлось без пострадавших. Однако в 8 утра спасатели нашли под завалами труп мужчины. Его личность устанавливается.

В Самаре боролись с огнем в старом центре города.

С чего начался пожар, пока неизвестно. Возможно, причиной возгорания стал поджог. Это выяснят в ближайшее время. Ущерб от пожара также устанавливается.

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