2018-10-29T12:02:20+03:00
Общество

Тест "КП": А вас бы приняли в комсомол в Куйбышеве?

В 100-летний юбилей ВЛКСМ пройдите тест, посвященный истории комсомольской организации нашего города и проверьте, сможете ли вы стать комсомольцем
Ольга РЕШЕТНИКОВА
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В 2018 году комсомолу исполняется 100 лет.В 2018 году комсомолу исполняется 100 лет.
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Куйбышевской молодежи, вступающей в ряды ВЛКСМ, в райкоме комсомола приемная комиссия обязательно задавала вопросы об истории организации. И только после этого решалась судьба кандидата в комсомольцы: получит он заветный красный значок или нет. Предлагаем вернуться в советское прошлое и проверить, хорошо ли вы знаете "комсомольскую" историю нашего города и есть ли у вас шанс стать членом ВЛКСМ?

1Где в Самаре состоялось собрание молодежи, на котором создали первую в нашем городе комсомольскую ячейку?

Кинотеатр "Триумф"
Правильный ответ:8 декабря 1918 года Валериан Куйбышев собрал в кинотеатре «Триумф» первое в нашем городе комсомольское собрание-митинг. В 1948 году кинотеатру дали имя Ленинского комсомола.
Кинотеатр им. Ленинского комсомола в Куйбышеве

Кинотеатр им. Ленинского комсомола в Куйбышеве

2Сколько платили в месяц по комсомольским членским взносам куйбышевские школьники и студенты?

Комсомольский билет
Правильный ответ:Куйбышевские школьники и студенты - комсомольцы - платили в месяц 2 копейки членских взносов.
Членский взнос - 2 копейки

Членский взнос - 2 копейки

3Какой комсомолец, родившийся в селе Обшаровка под Самарой, во время Великой Отечественной войны закрыл собой немецкую амбразуру?

Александр Матросов
Правильный ответ:Петр Потапова повторил подвиг Александра Матросова. Он родился в селе Обшаровка Самарского уезда Самарской губернии.
Петр Потапов

Петр Потапов

4Какая самарская летчица-комсомолка во время Великой Отечественной воевала в отряде «ночных ведьм»?

"Ночные ведьмы"
Правильный ответ:Куйбышевская комсомолка Ольга Санфирова добровольцем была зачислена в состав 588-го ближнебомбардировочного авиационного полка, летчиц которого враги называли "ночными ведьмами".
Ольга Санфирова

Ольга Санфирова

5В каком районе Самары находится улица Комсомольская?

Улица Комсомольская в наше время
Правильный ответ:Улица Комсомольская, которая до революции называлась Успенской, находится в Самарской районе города.
Улица Успенская (сейчас Комсомольская) в Самаре

Улица Успенская (сейчас Комсомольская) в Самаре

6Как назывался молодежный клуб, который создали в Куйбышеве во времена «оттепели» комсомольцы-активисты?

ГМК 62
Правильный ответ:Молодежный клуб, созданный куйбышевскими комсомольцами в 60-е годы прошлого века, назывался ГМК-62 (Городской Молодежный Клуб).
Значок ГМК 62

Значок ГМК 62

7Где в Самаре находится Комсомольская площадь?

Площадь Комсомольская
Правильный ответ:Комсомольская площадь в Самаре располагается напротив железнодорожного вокзала. До революции она называлась Вокзальная.
Комсомольская площадь в Самаре

Комсомольская площадь в Самаре

8В каком возрасте молодые куйбышевцы могли вступать в комсомол?

Вступление в комсомол
Правильный ответ:В советское время молодые люди могли вступать в ряды ВЛКСМ с 14 до 28 лет.
Комсомольцы

Комсомольцы

9Какой подвиг совершил куйбышевский комсомолец Анатолий Силаев, чьим именем названа улица в Самаре?

Герои-комсомольцы
Правильный ответ:Анатолий Силаев возвращался ночью с дежурства, услышал, как сработала сигнализация в соседнем магазине, и безоружный бросился ловить преступников. Погиб от 20 ножевых ранений.
Анатолий Силаев

Анатолий Силаев

10Какая всесоюзная комсомольская стройка, на которую стремилась попасть вся молодежь СССР, была объявлена в Куйбышевской области в 1966 году?

Комсомольская стройка
Правильный ответ:В 1966 году был брошен призыв к советской молодежи отправляться на строительство будущего автогиганта - тольяттинского АвтоВАЗа.
АвтоВАЗ

АвтоВАЗ

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы стали кандидатом в ряды ВЛКСМ. Вам нужно подтянуть знания по истории комсомола в Самаре (Куйбышеве).
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы хорошо знаете историю комсомола Самары (Куйбышева). Вы приняты в ряды ВЛКСМ!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы приняты в ряды ВЛКСМ. Отлично знаете историю самарского комсомола и готовы с честью встретить его 100-летний юбилей.
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