Тест "КП": А вас бы приняли в комсомол в Куйбышеве?
Куйбышевской молодежи, вступающей в ряды ВЛКСМ, в райкоме комсомола приемная комиссия обязательно задавала вопросы об истории организации. И только после этого решалась судьба кандидата в комсомольцы: получит он заветный красный значок или нет. Предлагаем вернуться в советское прошлое и проверить, хорошо ли вы знаете "комсомольскую" историю нашего города и есть ли у вас шанс стать членом ВЛКСМ?
1Где в Самаре состоялось собрание молодежи, на котором создали первую в нашем городе комсомольскую ячейку?
Кинотеатр им. Ленинского комсомола в Куйбышеве
2Сколько платили в месяц по комсомольским членским взносам куйбышевские школьники и студенты?
Членский взнос - 2 копейки
3Какой комсомолец, родившийся в селе Обшаровка под Самарой, во время Великой Отечественной войны закрыл собой немецкую амбразуру?
Петр Потапов
4Какая самарская летчица-комсомолка во время Великой Отечественной воевала в отряде «ночных ведьм»?
Ольга Санфирова
5В каком районе Самары находится улица Комсомольская?
Улица Успенская (сейчас Комсомольская) в Самаре
6Как назывался молодежный клуб, который создали в Куйбышеве во времена «оттепели» комсомольцы-активисты?
Значок ГМК 62
7Где в Самаре находится Комсомольская площадь?
Комсомольская площадь в Самаре
8В каком возрасте молодые куйбышевцы могли вступать в комсомол?
Комсомольцы
9Какой подвиг совершил куйбышевский комсомолец Анатолий Силаев, чьим именем названа улица в Самаре?
Анатолий Силаев
10Какая всесоюзная комсомольская стройка, на которую стремилась попасть вся молодежь СССР, была объявлена в Куйбышевской области в 1966 году?
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