Тест "КП": А вас бы приняли в комсомол в Куйбышеве?

Евгений Тяжельников: Да, у молодых людей теперь разная политическая окраска. Но они могли бы объединиться в новый союз миллионов

Об этом первый секретарь ЦК ВЛКСМ (1968 - 1972 гг.) заявил в день 100-летия комсомола в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]