КОНКУРС КП: Рисуем открытку для мамы!

СЕГОДНЯ 13:40 2018-10-29T14:03:15+03:00

«КП-Самара» и Парк чудес Галилео объявляют конкурс на лучшее поздравление для главного человека в жизни любого из нас

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В последнее воскресенье ноября отмечается милый и добрый праздник – День матери. Конечно же, каждый любящий сын и дочка к этой дате готовят добрые поздравления для своих добрых, нежных и любимых мам. Стихотворение, которое давно не получалось выучить, перемытая посуда, смешная поделка и, конечно, открытка: что может быть дороже, чем подарок сделанный своими руками?

Медиахолдинг «Комсомольская правда - Самара» объявляет о старте конкурса «Открытка для мамы - 2018»! Предлагаем всем детям Самары и Самарской области принять в нем участие и творчески поздравить главного человека в своей жизни.

Уже хотите участвовать? Тогда скорее садитесь и мастерите открытку. Может быть, это будет портрет мамы? Прекрасные цветы? Любимый пейзаж? Мы ждем любые проявления творческой мысли ребят: участником может стать ребенок от 3 до 12 лет.

Как принять участие в конкурсе?

Сфотографируйте или отсканируйте рисунок, а после загрузите изображение на страницу конкурса на сайте kp.ru (от каждого участника принимается только один рисунок). В описании укажите данные автора (имя, возраст). Не забудьте написать контактный телефон и электронную почту для связи (на сайте не размещается).

Убедительная просьба: уважаемые родители и педагоги, курирующие наших участников, в графе «имя» указывайте данные ребенка - автора работы, а не свои.

По итогам голосования мы выберем десять победителей – это участники, набравшие максимальное количество голосов. Все они получат замечательные подарки для познавательного и интересного досуга от партнера нашего конкурса - Познавательно-развлекательного центра "Парк чудес "Галилео".

ЭТАПЫ КОНКУРСА

С 29 октября по 20 ноября – прием заявок иголосование на сайте kp.ru;

21 ноября – подведение итогов;

23 ноября – торжественное награждение.

УСЛОВИЯ ГОЛОСОВАНИЯ

За понравившийся рисунок смогут проголосовать все желающие посетители сайта, друзья и знакомые участников. Уважаемые читатели! Вы можете проголосовать сразу за несколько участников нашего конкурса и повторно вернуться к голосованию спустя 24 часа.

Партнер проекта

Познавательно-развлекательный центр "Парк чудес "Галилео"

ул. Дачная, дом 2, корпус 1