Алкоголю бой: как помочь родным избавится от алкогольной зависимости
Не так давно независимое маркетинговое агентство ZOOM MARKET составило рейтинг самых пьющих городов страны. Возглавили этот печальный список Саратов, Ханты-Мансийск и Пермь. Самара в рейтинге заняла 21 строчку из 25. Однако это не значит, что в нашем городе проблема алкогольной зависимости потеряла свою остроту. Зеленый змий по-прежнему разрушает семьи, крадет здоровье, молодость и красоту наших близких.
Как понять, что это алкоголизм
Многие могут себе позволить расслабиться после тяжелой рабочей недели с бутылочкой какого-нибудь горячительного напитка. Но далеко не всегда это признак алкоголизма. Алкогольная зависимость – это самая настоящая болезнь. И как у любой болезни, у алкоголизма есть свои признаки. Вот несколько симптомов, заметив которые у близкого человека, лучше обратиться к специалисту:
- человек часто позволяет себе выпить чего-то горячительного;
- пьет дольше, чем до этого планировал;
- чтобы опьянеть, ему требуется постоянное увеличение дозы;
- человек пытается сократить потребление алкоголя до минимума, но не получается;
- человек способен потратить много времени на поиск хмельного;
- несмотря на то, что его пьянство привело к большим проблемам на работе и на личном фронте, человек все равно пьет;
- человек не способен отойти от похмельного синдрома без алкоголя.
Общероссийская статистика печальна: ежегодно от алкоголя умирают более 100 тыс. человек, а от заболеваний, вызванных алкогольной зависимостью, более 15 тыс. человек в год. Еще 30 тыс. ежегодно травятся суррогатами. Что сделать, чтобы в этом списке не оказалось родных людей? Помочь тем, кто слишком увлекается алкоголем, вовремя начать борьбу с этой пагубной привычкой.
Алкоголь давно не в моде
Методов избавления от алкогольной зависимости несколько: кодирование, медицинские препараты, психотерапия и даже народные средства. Правда, далеко не все они результативны, а некоторые могут даже навредить. Чтобы битва за жизнь без алкоголя точно была выиграна, лучше не экспериментировать и не мучить своих родных и любимых полынью и чабрецом, а сразу обратиться за профессиональной помощью к врачам.
Медицинский психолог многопрофильной клинике ООО "Частный офис Рязановой" Даниил Кулаков
- Лечение от алкогольной зависимости подразумевает проведение процедуры медикаментозного кодирования (инъекционное введение препарата-блокатора) и психотерапевтической коррекции. Медикаментозное кодирование пациента проводится с целью устранения нарушения обмена веществ, связанного с повышенной активностью алкогольных ферментов организма. В результате чего и формируются запойные состояния, - поясняет медицинский психолог многопрофильной клиники ООО "Частный офис Рязановой" Даниил Кулаков. - Психотерапевтическая работа включает в себя проведение сеанса гипноза для снижения активности и доминирования в психике пациента формы «я зависим».
В наркологическом центре «Частный офис Рязановой» трудятся профессионалы высокого класса с большим опытом работы, они помогут справиться с алкогольной зависимостью и восстановить здоровье.
- Учитывая специфичность данного заболевания, мы готовы предоставить пациенту гарантию на качество лечения и профилактику срыва на весь период кодирования: в случае появлении «тяги» к алкоголю в течение всего срока кодирования, пациент имеет право обратиться к нам абсолютно бесплатно для предотвращения «срыва», - поделился Даниил Кулаков.
Среди услуг, которые оказывает наркологический центр ООО «Частный офис Рязановой»:
Консультация нарколога (при оплате лечения консультация бесплатно);
Кодирование на 6 месяцев;
Кодирование на 1 год;
Кодирование на 2 года;
Кодирование на 3 года;
Кодирование на 5 лет;
Кодирование на 7 лет;
Психотерапия зависимых и созависимых;
Психотерапия алкогольной зависимости;
Общая психотерапия;
Снятие алкогольной интоксикации в центре (вывод из запоя);
Раскодирование в центре;
Сеанс гипноза
В наркологическом центре ООО «Частный офис Рязановой» никогда не навязывают лишних услуг. А чтобы пациенты, избавившиеся от алкогольной зависимости, продолжили заниматься своим здоровьем, при кодировании от трех лет, бесплатно проводят УЗИ брюшной полости.
СПРАВКА «КП»:
Даниил Кулаков закончил факультет психологии Самарского государственного университета. Прошел обучение эриксоновскому гипнозу в Институте групповой и семейной психологии и психотерапии в Москве, прошел мастер-класс Dr.Jean BECCHIO president de if AFHYP французской Ассоциации клинического гипноза и эриксоновской терапии, а также мастер-класс Betty Elise Erikson: «Продвинутые техники гипноза».
Учился в институте практической психологии “Иматон” при институте психологии РАН в Санкт-Петербурге, институте психотерапии и клинической психологии в Москве, прошел методический семинар «Технологии успеха» в рамках 7-го ежегодного санкт-петербургского саммита психологов.
С 2003 года Даниил Кулаков - практикующий гипнотерапевт в ведущих частных клиниках Самары. Он постоянно участвует в конференциях и семинарах, проводимых Самарской областной ассоциацией врачей. Активно занимается лечением лиц страдающих алкоголизмом и избыточным весом.
Среди авторских курсов Даниила Кулакова:
- «Гипнотерапия зависимых и созависимых»
- «Телесно-ориентированная психотерапия и гипноз»
- «Гипноз в лечении заикания»
- «Гипнотерапия избыточного веса»
- «Помощь раковым больным и их родственникам»
Кроме того, Даниил Кулаков проводит психологические консультации по темам:
- личностный и профессиональный стресс;
- внутрисемейное напряжение, супружеские проблемы;
- тревожность, бессонница, страхи, навязчивости;
- депрессивные и близкие к ним нарушения;
- посттравматический синдром;
- острые или хронические боли.
Контакты:
Телефон: 8 (846) 990-09-44
Адрес: Самара, Костромской переулок, 10
Сайт: clinic63.ru
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