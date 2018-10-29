Алкоголю бой: как помочь родным избавится от алкогольной зависимости

СЕГОДНЯ 14:24 2018-10-29T16:01:56+03:00

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Не так давно независимое маркетинговое агентство ZOOM MARKET составило рейтинг самых пьющих городов страны. Возглавили этот печальный список Саратов, Ханты-Мансийск и Пермь. Самара в рейтинге заняла 21 строчку из 25. Однако это не значит, что в нашем городе проблема алкогольной зависимости потеряла свою остроту. Зеленый змий по-прежнему разрушает семьи, крадет здоровье, молодость и красоту наших близких.

Как понять, что это алкоголизм

Многие могут себе позволить расслабиться после тяжелой рабочей недели с бутылочкой какого-нибудь горячительного напитка. Но далеко не всегда это признак алкоголизма. Алкогольная зависимость – это самая настоящая болезнь. И как у любой болезни, у алкоголизма есть свои признаки. Вот несколько симптомов, заметив которые у близкого человека, лучше обратиться к специалисту:

- человек часто позволяет себе выпить чего-то горячительного;

- пьет дольше, чем до этого планировал;

- чтобы опьянеть, ему требуется постоянное увеличение дозы;

- человек пытается сократить потребление алкоголя до минимума, но не получается;

- человек способен потратить много времени на поиск хмельного;

- несмотря на то, что его пьянство привело к большим проблемам на работе и на личном фронте, человек все равно пьет;

- человек не способен отойти от похмельного синдрома без алкоголя.

Общероссийская статистика печальна: ежегодно от алкоголя умирают более 100 тыс. человек, а от заболеваний, вызванных алкогольной зависимостью, более 15 тыс. человек в год. Еще 30 тыс. ежегодно травятся суррогатами. Что сделать, чтобы в этом списке не оказалось родных людей? Помочь тем, кто слишком увлекается алкоголем, вовремя начать борьбу с этой пагубной привычкой.

Алкоголь давно не в моде

Методов избавления от алкогольной зависимости несколько: кодирование, медицинские препараты, психотерапия и даже народные средства. Правда, далеко не все они результативны, а некоторые могут даже навредить. Чтобы битва за жизнь без алкоголя точно была выиграна, лучше не экспериментировать и не мучить своих родных и любимых полынью и чабрецом, а сразу обратиться за профессиональной помощью к врачам.

Медицинский психолог многопрофильной клинике ООО "Частный офис Рязановой" Даниил Кулаков

- Лечение от алкогольной зависимости подразумевает проведение процедуры медикаментозного кодирования (инъекционное введение препарата-блокатора) и психотерапевтической коррекции. Медикаментозное кодирование пациента проводится с целью устранения нарушения обмена веществ, связанного с повышенной активностью алкогольных ферментов организма. В результате чего и формируются запойные состояния, - поясняет медицинский психолог многопрофильной клиники ООО "Частный офис Рязановой" Даниил Кулаков. - Психотерапевтическая работа включает в себя проведение сеанса гипноза для снижения активности и доминирования в психике пациента формы «я зависим».

В наркологическом центре «Частный офис Рязановой» трудятся профессионалы высокого класса с большим опытом работы, они помогут справиться с алкогольной зависимостью и восстановить здоровье.

- Учитывая специфичность данного заболевания, мы готовы предоставить пациенту гарантию на качество лечения и профилактику срыва на весь период кодирования: в случае появлении «тяги» к алкоголю в течение всего срока кодирования, пациент имеет право обратиться к нам абсолютно бесплатно для предотвращения «срыва», - поделился Даниил Кулаков.

Среди услуг, которые оказывает наркологический центр ООО «Частный офис Рязановой»:

Консультация нарколога (при оплате лечения консультация бесплатно);

Кодирование на 6 месяцев;

Кодирование на 1 год;

Кодирование на 2 года;

Кодирование на 3 года;

Кодирование на 5 лет;

Кодирование на 7 лет;

Психотерапия зависимых и созависимых;

Психотерапия алкогольной зависимости;

Общая психотерапия;

Снятие алкогольной интоксикации в центре (вывод из запоя);

Раскодирование в центре;

Сеанс гипноза

В наркологическом центре ООО «Частный офис Рязановой» никогда не навязывают лишних услуг. А чтобы пациенты, избавившиеся от алкогольной зависимости, продолжили заниматься своим здоровьем, при кодировании от трех лет, бесплатно проводят УЗИ брюшной полости.

СПРАВКА «КП»:

Даниил Кулаков закончил факультет психологии Самарского государственного университета. Прошел обучение эриксоновскому гипнозу в Институте групповой и семейной психологии и психотерапии в Москве, прошел мастер-класс Dr.Jean BECCHIO president de if AFHYP французской Ассоциации клинического гипноза и эриксоновской терапии, а также мастер-класс Betty Elise Erikson: «Продвинутые техники гипноза».

Учился в институте практической психологии “Иматон” при институте психологии РАН в Санкт-Петербурге, институте психотерапии и клинической психологии в Москве, прошел методический семинар «Технологии успеха» в рамках 7-го ежегодного санкт-петербургского саммита психологов.

С 2003 года Даниил Кулаков - практикующий гипнотерапевт в ведущих частных клиниках Самары. Он постоянно участвует в конференциях и семинарах, проводимых Самарской областной ассоциацией врачей. Активно занимается лечением лиц страдающих алкоголизмом и избыточным весом.

Среди авторских курсов Даниила Кулакова:

- «Гипнотерапия зависимых и созависимых»

- «Телесно-ориентированная психотерапия и гипноз»

- «Гипноз в лечении заикания»

- «Гипнотерапия избыточного веса»

- «Помощь раковым больным и их родственникам»

Кроме того, Даниил Кулаков проводит психологические консультации по темам:

- личностный и профессиональный стресс;

- внутрисемейное напряжение, супружеские проблемы;

- тревожность, бессонница, страхи, навязчивости;

- депрессивные и близкие к ним нарушения;

- посттравматический синдром;

- острые или хронические боли.

Контакты:

Телефон: 8 (846) 990-09-44

Адрес: Самара, Костромской переулок, 10

Сайт: clinic63.ru

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