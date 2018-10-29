Мечты о домашней библиотеке и любовь к Родине: заканчивается прием заявок на конкурс «Мисс самарская полиция-2018»

СЕГОДНЯ 15:45 2018-10-29T16:15:11+03:00

Свои заявки на участие в конкурсе оставили уже больше 40 человек Фото: Из личного архива

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Старт голосования в конкурсе «Мисс самарская полиция — 2018» близок! Поставить «лайк» своей фаворитке можно будет уже 30 октября, точнее сегодня ночью. А пока еще есть шанс прислать свою заявку. Очаровательные блюстители порядка активно шлют анкеты, где рассказывают о себе и о службе в МВД.

Так, инспектор ДПС из Тольятти Алина Фокина с самого рождения мечтала стать полицейским. Примером для подражания был дедушка.

Алина Фокина мечтала о полиции с детстваФото: Архив "КП"

— Служба в полиции, в первую очередь, это для меня помощь людям. Быть сотрудником не только, когда ты в форме, а в обычной, повседневной жизни. Я горжусь тем, что выбрала именно эту профессию. Сейчас для меня только начало моего пути, и цель у меня одна - в дальнейшем понять, что я пригодилась людям и смогла им помочь, — говорит Алина.

Оксана Харитонова из отдела трудовой миграции УВМ ГУ МВД Самарской области подчеркивает, что служба в полиции неразрывно связана с понятием государственности:

Инспектор Оксана Харитонова защищает интересы своей страныФото: из архива "КП"

— Любой сотрудник в большей или меньшей степени стоит на страже интересов России. Это работа для людей, которым небезразлична судьба Родины, нашего города, его жителей и гостей, которые хотят, чтобы соблюдались законы и нормы нравственности. Более того, страж порядка просто обязан быть примером для других!

Следователь Елена Середавина очень гордится своей работой. А еще не забывает и про досуг.

Елена очень любит читатьФото: из архива "КП"

— На сегодняшний день, несмотря на большую нагрузку, сложность и ответственность, мне очень нравиться эта сфера деятельности и я рада выбранной профессии. В свободное время занимаюсь спортом, в основном предпочитаю бег и плавание. Совсем не представляю свою жизнь без книг, читаю много художественной классической литературы. В будущем мечтаю собрать свою собственную домашнюю библиотеку, — делится Елена. — На своей страничке в Instagram делюсь впечатлением о прочитанных книгах, общаюсь в соцсети с такими же как я книголюбами.

Капитан полиции Екатерина Бухвалова оказалась в полиции весьма интересным образом. Даже ее самые близкие люди сначала не знали об этом.

Екатерина Бухвалова сначала не сказала родителям, что работает в полицииФото: Из архива "КП"

— Поступила на службу в ОВД в 2006 году, как только исполнилось 18 лет, в тайне от своих родителей, которые долгое время не знали, что единственная дочь служит во взводе конной полиции полка патрульно-постовой службы города Самары, — признается Екатерина, сегодня — участковый в Красноглинском районе. — Прошла путь от милиционера до командира взвода. Всегда вспоминаю с теплотой своих командиров, которые научили стойко переносить все тяготы службы, и, конечно, своих коллег-напарников, готовых всегда тебе помочь и подставить дружеское плечо.

Попадание в полицию — мечта, которая исполнилась в жизни Юлии Зубовой. Но есть и другие. Возможно, именно успех в конкурсе ей поможет.

Юлия Зубова мечтает о крепкой семьеФото: из архива "КП"

— В детстве мечтала вырасти, обзавестись собственной семьей и пойти работать в полицию. Как минимум 2 мечты сбылись: выросла, работаю. Одна осталась - над ней и работаю. Сейчас я мечтаю о большой крепкой семье. Наверное, это единственное, чего мне не хватает, чтобы почувствовать себя абсолютно счастливой, — пишет Юлия.

Анна Титова, начальник миграционного пункта О МВД России по Кошкинскому району призывает всех стремиться к большему:

Анна Титова хочет достичь на службе больших высотФото: Из архива "КП"

— Моя мечта видеть как растут и взрослеют мои дети, чтобы они выросли достойными людьми. И еще: «плох тот солдат, который не мечтает стать генералом» — у каждого человека должно быть стремление расти и продвигаться вперед. Для меня самым главным в жизни являются мои дети, поэтому я с удовольствием поддерживаю и разделяю их увлечения танцами, плаванием, хоккеем, фигурным катанием. Я и сама люблю спорт, так как 8 лет занималась в женской футбольной команде «Лада» Тольятти.

С остальными участницами можно познакомиться по ССЫЛКЕ. И до конца дня еще есть шанс попытать счастья и прислать свою фотографию и рассказать о себе.

Конкурс «Мисс самарская полиция — 2018» проводит «Комсомольская правда — Самара» при поддержке регионального ГУ МВД и общественного совета Главка. Всех победителей ждут приятные сюрпризы и подарки. Участвуйте и поддерживайте своих коллег и друзей!

Для участия в конкурсе необходимо прислать на электронную почту kpsamara@phkp.ru, mvd63@mvd.gov.ru, sergo966@gmail.com, mikhail.goryunov@phkp.ru свою фотографию и рассказ о себе. Проголосовать за участниц жители Самарской области смогут с 30 октября до 7 ноября.

ГОЛОСОВАНИЕ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ЗДЕСЬ.