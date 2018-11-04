«Уфа» — «Крылья Советов» 5 ноября 2018 года: прогноз на матч 13-го тура РПЛ

СЕГОДНЯ 11:40 2018-11-04T11:45:21+03:00

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Прогноз на матч: «Уфа» - «Крылья Советов» 5 ноября 2018 года — 0-1

В понедельник, 5 ноября, на стадионе «Нефтяник» в Уфе местная одноименная команда примет самарские «Крылья Советов». Команды — соседи по турнирной таблице, находятся в «стыковой» зоне, делят 13 и 14 строчки. У обоих коллективов в активе по 11 очков.

Хозяева лучше забивают — 8 голов против 5. И меньше пропускают — 14 против 16. Однако у «Крыльев» на одну победу больше. Самарцы выигрывали 3 раза. Башкиры же набирали очки во много благодаря ничейным результатам — со своими соперниками миром они разошлись аж 5 раз.

В пользу «Уфы» говорит несколько факторов. На минувшей неделе они отдыхали, тогда как «КС» в четверг провели сложнейшие 120 минут с «Краснодаром» в Кубке. Также зелено-бело-синие не смогут рассчитывать на травмированных Молло и Полуяхтова, а еще Агустина Рохеля, получившего красную в прошлом туре с «Зенитом». Да и статистика личных встреч за принимающую сторону. Команды провели между собой 4 игры и все закончились со счетом 1-0. «Уфа» победила трижды.

Тем не менее, остановлюсь на том, что в этот раз три очка достанутся гостям. Во-первых, команда с приходом на тренерский мостик Миодрага Божовича заиграла в более комбинационный и смелый футбол. «Крылья Советов» создают моменты в каждом матче и даже в меньшинстве. Чуть-чуть удачи и они превратятся в голы.

Во-вторых, подопечные Божовича еще ни разу не порадовали нового наставника победой. И каждый следующий матч — возможность это сделать. Обычно, подобные перестановки положительно сказываются хотя бы на промежуточных показателях и «Крылья» должны это подтвердить.

Третье — не стоит сильно уповать на игру в кубке. Да, на поле были футболисты основы, но некоторым игрокам старта дали отдохнуть. А Олег Ланин и вовсе не был в заявке с «Краснодаром» по условиям арендного соглашения. В этой встрече полузащитник готов выйти на поле и помочь клубу. Рохеля вполне могут заменить Надсон или Бурлак, тоже отдыхавшие в четверг. Да и в целом состав «КС» выглядит не хуже уфимского. Может быть, даже наоборот.

Букмекеры больше предпочтения отдают Уфе или ничейному исходу. На хозяев средний коэффициент - 2,15. На мирный результат — 2,95. Победа «Крыльев» - 3,75.

Тем не менее мы рискнем поставить именно на Самару. И счет 1-0. «КС» не забивают в этом сезоне в основное время больше одного гола, да и общая статистика между этими командами другие цифры исключает.

Как все сложится на самом деле — увидим в понедельник. Начало матча в 17:30 по самарскому времени. Не пропустите трансляцию на «КП-Самара».