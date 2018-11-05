2018-11-05T09:07:38+03:00
Спорт

«Уфа» — «Крылья Советов», 5 ноября 2018: прямая трансляция матча 13 тура РПЛ

Футбол, матч «Уфа» – «Крылья Советов». Прямая онлайн-трансляция игры 13 тура РПЛ, которая пройдет 5 ноября 2018 в Уфе. Составы команд, статистика личных встреч
Дмитрий КРИВЕНЦОВМихаил ГОРЮНОВ
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Обе команды сегодня рассчитывают на победуОбе команды сегодня рассчитывают на победуФото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).
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Онлайн-трансляция матча 13 тура РПЛ «Уфа» - «Крылья Советов», который пройдет 5 ноября в 17-30 по самарскому времени на стадионе «Нефтяник» в Башкирии.

Команды пока не очень хорошо показывают себя в чемпионате, набрали всего по 11 очков в сезоне и являются соседями по турнирной таблице. Обе находятся в зоне стыковых матчей — на 13 и 14 строчках. В предыдущем туре «Крылья Советов» в Самаре уступили «Зениту» - 0-1, «Уфа» сыграла 1-1 с «Уралом», продлив свою беспроигрышную серию до четырех игр. На неделе «Крылья» также провели кубковый поединок с «Краснодаром», пропустив решающий гол в дополнительные 30 минут — 1-2.

Обе команды участницы мало забивают. Гости поразили ворота соперников всего 5 раз, хозяева — на 3 больше. Пропускают клубы тоже примерно одинаково — вратари «Уфы» доставали мяч из сетки 14 раз, «Крыльев» - 16.

В этой встрече «КС» столкнулись с определенными проблемами. Команде не поможет получивший красную карточку в игре с «Зенитом» центральный защитник Агустин Рохель. Травмированы Молло и Полуяхтов. У башкирского коллектива под вопросом участие во встрече полузащитника Игоря Безденежных.

Статистика личных встреч в РПЛ у команд пестрит цифрами 1 и 0. За 4 случая соперничества между собой с таким счетом 3 раза побеждала «Уфа» и однажды «Крылья Советов».

Матч между башкирами и самарцами будет обслужитвать судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым. На поле ему помогут ассистенты Дмитрий Чельцов и Алексей Стипиди; резервный судья — Николай Волошин; инспектор — Геннадий Куличенков. Безбородов судил игры с участием «КС» 19 раз. Из них «Крылья» выиграли лишь четыре встречи, семь раз сыграли вничью и восемь раз проиграли.

Букмекеры небольшие предпочтения отдают Уфе или ничейному исходу. На хозяев средний коэффициент - 2,15. На мирный результат — 2,95. Победа «Крыльев» - 3,75.

Онлайн-трансляция начнется в 17-30 по самарскому времени ( 16-30 по московскому). Следите за обновлениями вместе с «КП-Самара»!

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