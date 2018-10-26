В Самарской области грузовик врезался в автобус с 15 детьми, которые ехали из театра
Неприятными впечатлениями закончилась поездка в театр для подростков из Усольской школы в Самарской области. В пятницу вечером они отправились в Сызранский драматический театр, чтобы посмотреть фантастическую мелодраму "Королева Гвендолин". Спектакль начинался в 18.30, так что в обрпатную дорогу автобус с 15 детьми и тремя сопровождающими их взрослыми двинулся уже около 9 вечера.
- На Шигонском перекрестке автобус столкнулся с грузовиком Isuzu. Дети, конечно, напугались, но, к сожалению, столкновение не было слишком сильным, водитель соблюдал правила и не гнал, - рассказала жительница села "КП-Самара". - Родители, кто был на машинах, сразу поехали туда, детей забрали, а потом за ними еще и прислали автобус из Шигон.Никто, вроде не замерз, в автобусе не выключали отопление, на улицу детей не выгоняли.
Как рассказывают очевидцы, этот перекресток пользуется дурной славой - здесь постоянно происходят какие-то аварии. Хотя, возможно, все дело в невнимательных водителях.
- Оба транспортных средства получили механические повреждения, пока мы не можем сказать, кто виноват в аварии, - рассказали В ГУ МВД РФ по Самарской области. В причинах аварии разбираются специалисты, им предстоит выяснить, не были ли нарушены правила перевозки детей.