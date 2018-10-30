Куйбышевские комсомольцы подарили фронту эскадрилью самолетов Ил-2

СЕГОДНЯ 12:22 2018-10-30T13:26:35+03:00

В честь 25-летия Союза молодежи труженики сутками оставались на работе, без сна и отдыха выполняя производственные задачи с повышенными обязательствами

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«Владимира Маяковского» сделали за несколько дней

Накануне юбилея ВЛКСМ сотрудники Самарского ракетно-космического центра «Прогресс» вспоминают трудовой подвиг комсомольцев1943-го. Ребята на Государственном авиационном заводе №1 (сейчас это РКЦ «Прогресс») работали сверхурочно и бесплатно, чтобы подарить Красной армии дополнительные штурмовики, «нужные для фронта как хлеб, как воздух!»

Молодые рабочие с азартом включились в соревнование фронтовых бригад среди всех предприятий страны. В 1942 году зародилось движение «тысячников»: за смену начали выполнять не менее 10 заданий или 1000% от нормы.

- К юбилею комсомола хотелось сделать что-то запоминающееся. И в этом нам помог летчик и писатель Иван Рахилло, предложив построить внеплановый штурмовик Ил-2. Самолет назвали «Владимир Маяковский», - вспоминал комсорг цеха сборки Ратников. В каждом цехе желающие записывались поработать сверхурочно.

Молодые люди ежедневно выполняли производственную норму на 600 - 700%. А токарь-комсомолец Алексей Батурин вошел в историю завода: за 5 дней выполнил план за два месяца. Подарок к юбилею - штурмовик «Владимир Маяковский» - сделали за несколько дней.

Автор идеи Рахилло участвовал в испытательном полете именного Ил-2, благополучно приземлившись, доложил бригадиру: к бою готов!

Фото: архив завода.

Заводской комитет ВЛКСМ, 1943 год. В первом ряду (слева направо): заместитель секретаря В. Томашевский, член комитета В. Цикало, секретарь заводского комитета ВЛКСМ М. Г. Перчёнок, заместитель секретаря И. Русских. Во втором ряду (слева направо): члены комитета В. Левицкий, Н. Васильев, Л. Дурнов, А. К. Ратников. Фото из музея истории АО «РКЦ «Прогресс»

9 боевых машин сверхурочно

Вместе с «Маяковским» рабочие передали фронтовикам письмо: «Новый отличный по своим качествам сверхплановый самолет передается вам в подарок, дорогие бойцы! Эту машину комсомольцы и молодежь строили бесплатно, помимо основного рабочего времени. Слово за вами, дорогие товарищи! Ударьте по врагу, бейте его, гада, пусть фашистская нечисть почувствует силу нашего фронта и тыла!»

После удачного эксперимента с Ил-2 комсомольцы решили произвести в подарок фронту еще 9 боевых машин, трудовой почин внесли в социалистическое обязательство к 25-летию ВЛКСМ.

- На борту каждого сделанного бесплатно Ил-2 написали имена героев-комсомольцев, - вспоминал ветеран предприятия Павел Можнов в интервью в 2016 году. - В нашей бригаде было семь человек. Мы проверяли механизмы сброса бомб и крепления реактивных снарядов, а потом пристреливали в тире авиационные пушки. Мы решили не уходить домой, пока не отработаем сверхплановые штурмовики.

На фото (слева направо): писатель И. Рахилло, лётчик-испытатель Г. С. Молчанов, бригадир фронтовой бригады Е. Головенко, бригадир фронтовой бригады Тышлер, радист Бибиков, комсорг цеха сборки Ратников, слесарь-сборщик Финакин. 1943 год. Фото: архив завода

«На 3-й день я упал и уснул»

Однажды комсомольцам предстояло «отбомбить» 6 самолетов подряд. Прямо в цехе сбрасывали в специальную яму с песком макеты бомб - это 100 кг болванки, не начиненные зарядом. Первые сутки прошли легко - в войну привыкли много работать. Но бригада осталась трудиться на вторые и третьи.

- На 3-й день мы шли по заводу, вдруг я упал и уснул, - продолжает ветеран. Проснулся на кушетке в приемной начальника цеха. Оказывается, ребята меня туда перенесли, позже накормили и дали пару дней отдыха.

В октябре 1943 года все 9 сверхплановых штурмовиков - целую эскадрилью - комсомольцы, как и обещали, передали летчикам. Среди них было несколько Героев Советского Союза. Тружеников несколько раз сфотографировали рядом со сверхплановыми самолетами. Одно фото хранил в альбоме Петр Можнов. Ветеран в 2016-м был последним живым из тех, кто принимал участие в постройке комсомольской эскадрильи к 25-летию ВЛКСМ.

Письма с благодарностями за надежные машины постоянно приходили на завод. Летчики отмечали, что имена комсомольцев-героев на бортах вдохновляли их.

Подаренная фронту комсомольская эскадрилья Ил-2 стала примером для молодежи. «В 1943 году заводом выпущено по боевой готовности 4462 самолета Ил-2. Сдано сверх плана в фонд Главного Командования Красной Армии свыше 9 полков боевых машин», - значилось в отчете за юбилейный для комсомола год.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Многие комсомольцы, что собирали эскадрилью сверх плана, превратились в прекрасных специалистов и управленцев. А Василий Малина совершил трудовой подвиг уже в мирное время. После перехода завода к производству ракетно-космической техники Малина участвовал в сборке ракеты-носителя. Он возглавлял бригаду, которая вела предполетную подготовку РН на космодроме Байконур. 17 февраля 1959 года незадолго до пуска первой куйбышевской ракеты Р-7 бригадир, рискуя жизнью, устранил неисправность в одном из приборов. В результате первый пуск РН куйбышевской сборки прошел успешно. Василию Малине было присвоено звание Героя Социалистического Труда.