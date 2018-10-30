Богоугодные дела комсомольца Яковлева

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-30T12:31:55+03:00

Открытие морфологической лаборатории МУ «Реавиз» в СОКГВВ (слева направо): ректор, профессор Н. Лысов, президент, академик РАН В. Шабалин, завлабораторией, профессор И. Марков, начмед госпиталя Т. Стоволкова и нач. госпиталя - советник ректора, проф. О. Яковлев. Фото: из личного архива

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Олег Яковлев теперь Почетный начальник Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн, директор первого НИИ Реабилитации ветеранов войн медицинского университета «Реавиз».

Именно профессор Яковлев с губернатором Константином Титовым построили здания нового госпиталя ветеранов войн на средства Всероссийского коммунистического субботника. Истории из комсомольского прошлого Олег Григорьевич вспоминает с теплом и улыбкой.

Вместо машины и квартиры - охранник на стройке

В 1970-е Олег Яковлев учился в интернатуре по терапии в Куйбышевском мединституте. Проходил он ее у Владимира Середавина в больнице, которая тогда еще была областной больницей им. М.И. Калинина.

- Владимир Диамидович Середавин - мой первый учитель, - рассказывает заслуженный врач России. - Он разглядел во мне будущего специалиста нового здания больницы, которая строилась на улице Ташкентской. Начал готовить заведующего отделением гастроэнтерологии.

Партбюро назначило молодого медика, еще врача-интерна, заместителем секретаря комсомольской организации.

- Когда я окончил интернатуру, Середавин послал меня учиться в Москву на пять месяцев. У меня супруга - невролог, в Москве мы вместе учились. Там нас попросили заполнить анкету - хотим ли мы работать по линии Красного Креста два года в Мали. Через полгода Середавин, получив распоряжение облздравотдела отправить нас в Москву на изучение французского и тропических болезней для будущей загранкомандировки, вызвал меня.

- Я тебя ждать не буду, - ответил Середавин. - Но учти: вернешься с «Волгой» и квартирой, будешь рядовым врачом. Даю тебе сутки на ответ.

И Яковлевы остались в СССР.

- Середавин меня за это поблагодарил, - делится Олег Яковлев. - Через два дня вместе с медсестрами-комсомолками направил на три месяца охранять терапевтический блок новой больницы на ул. Ташкентской от строителей-несунов. Идут монтажные работы. Электрик заходит на 4-й этаж и монтирует выключатель у палат. А после него идут сантехники и делают санузел. При этом исчезают лампы бра в палате. Строителей стали пускать на этаж по пропускам, и мы ходили за ними по пятам, не давали ничего с собой забрать. Хищения прекратились. Опыт пригодился при строительстве нового госпиталя.

В 1983 году врач организовал работу и возглавил гастроэнтерологическое отделение новой областной больницы.

Насколько вы атеист?

Когда Олег Яковлев, будучи комсомольцем, еще учился в интернатуре, дежурил по областной больнице имени Калинина на ул. Ленинской, 75.

- Зима, ночь. В окно вижу пламя. Оно вырывается из колокольни Покровского собора. Я спустился к ответственному дежурному врачу, сказал: кажется, церковь горит. В ответ: «Ты комсомолец, вот пусть и горит». Я все равно позвонил в пожарную охрану. Собор спасли.

Через месяц комсомольца позвал в епархию епископ Куйбышевский и Сызранский Иоанн.

- Вы сделали богоугодное дело.

- Сколько у вас зарплата? - спросил епископ. - Вы будете получать 500 рублей в месяц, если перейдете на работу к нам - обслуживать большие религиозные праздники и оказывать неотложную медицинскую помощь, а также наблюдать за здоровьем сотрудников епархии. Для трудового стажа сможете работать на «скорой помощи» по совместительству.

- Я атеист, не могу совмещать членство в комсомольской организации и работу в церкви.

- Разберитесь в себе, насколько вы атеист.

Теперь Олег Яковлев признает: настоятель собора был прав, увидев скрываемую веру в бога. Отец Яковлева, инвалид ВОВ, был верующим и крестил сына в 1952 году.

- Мы с митрополитом Сергием в новом здании госпиталя открыли первый в лечебных учреждениях страны православный храм имени Святого Георгия Победоносца, за что меня наградили орденом РПЦ.

ПОЗДРАВЛЯЮ!

- Хочу поздравить моих товарищей по комсомолу - ректора медицинского университета «Реавиз», профессора Николая Александровича Лысова и начальника моего родного госпиталя для ветеранов войн, бывшего секретаря комсомольской организации Центральной больницы Волжского района, доцента Александра Константиновича Каширина! И, конечно, всех ученых, врачей, медсестер-комсомольцев. Поздравляю самую комсомольскую газету и со 100-летием комсомола, и с 93-летием газеты.

Олег Яковлев.