В Самаре сотрудник УФСИН спас десятки детей, потушив пожар у садика

СЕГОДНЯ 12:40 2018-10-30T13:43:44+03:00

Александр уверен, что поступил так, как и должен был сделать любой офицер

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Страшную трагедию удалось предотвратить на днях офицеру УФСИН из Самары Александру Антонову. Молодой лейтенант Александр Антонов хотел забрать ребенка из детского сада № 78 в поселке Красная Глинка, но уже на пути ко входу почувствовал запах гари, а потом и вовсе увидел, что совсем рядом с учреждением разгорается пламя.

- Мужчина сразу бросился к месту событий. Оно и не удивительно - огонь мог перекинуться на здание, где были дети и персонал, - рассказывают корреспонденту "КП-Самара" очевидцы. - Горел какой-то мусор на земле, видимо, кто-то поджег. Этот парень попросил у сотрудников садика лопату, вырыл защитную полосу и забрасывал огонь землей, не боясь того, что на него самого летели искры и он вполне мог получить ожоги.

Отважный горожанин активно давал указания и буквально руководил спасательной операцией до приезда пожарных. С огнем боролись и ведрами с водой, которые помогали приносить работники учреждения. Напуганные дети наблюдали за всем происходящим из окон.

В детском саду на момент происшествия находились десятки мальчиков и девочек

Когда на место прибыла бригада МЧС, возгорание уже практически удалось ликвидировать. Педагоги, воспитанники садика и просто зеваки выразили свое восхищение действиям героя, благодаря самоотверженности, смелым и решительным действиям которого сади был спасен от огня, а жертв удалось избежать. Когда в учреждении узнали, что им помог офицер уголовно-исполнительной системы, то немедленно отреагировали - заведующая детсада Юлия Акнудинова отправила на имя главы ведомства Рамиза Алмазова благодарственное письмо.

Сам Александр Антонов не спешит давать журналистам интервью о своем поступке. В пресс-службе УФСИН Самарской области его охарактеризовали, как человека скромного и не очень приветствующего ажиотажа вокруг своей персоны.

- В этой ситуации я действовал так, как и подобает сотруднику уголовно-исполнительной системы. Любой офицер на моем месте поступил бы также. Тем более в моей должности и положение обязывает. Пришлось применять свои профессиональные навыки, - делится Александр, начальник караула пожарной части в колонии строго режима № 6.

Не исключено, что теперь мужчина получит награду от своих руководителей. Этот вопрос находится на обсуждении.