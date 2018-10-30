«Крылья Советов» — «Краснодар» 1 ноября 2018 года: прогноз на матч 1/8 финала Кубка России по футболу

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-30T14:28:28+03:00

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Прогноз на матч: «Крылья Советов» — «Краснодар» 1 ноября 2018 года в Самаре — 1:1 и победа «Крыльев» в серии пенальти

В четверг, 1 ноября, на стадионе «Самара Арена» местные «Крылья Советов» в рамках 1/8 финала Кубка России принимают «Краснодар». Гости - фаворит, но хозяева вполне могут преподнести сюрприз и оказаться в четвертьфинале. И на это указывает несколько факторов.

Во-первых, «Крылья» находятся на эмоциональном подъеме. У команды сменился тренер и коллектив настроен порадовать нового наставника, показать себя перед ним и болельщиками. Да и сам Миодраг Божович уже мечтает о первой победе. А если она будет еще и в решающем матче — как любой кубковый, — то это вдвойне приятно.

Во-вторых, самарцы сегодня — крайне непредсказуемая команда. И к тому же остро контратакующая. Это прослеживалось в первом матче Божовича с «Уралом». Еще более очевидно — в игре с «Зенитом», где «КС» хоть и уступили, самарцы смотрелись достойно — даже в меньшинстве создавали острые моменты.

Третий аргумент — сомнительный, но тем не менее. Наверняка гости будут применять ротацию состава и на поле в Самаре выйдут не все сильнейшие, обыгравшие, к слову, в предыдущем туре РПЛ ЦСКА на выезде. Да, у «Краснодара» длинная скамейка и видно, что кубок им не безразличен — взять хотя бы матч с «Авангардом» в 1/16, где за победу сражались много основных футболистов. Но «первым запасным» точно дадут шанс, и хозяева могут этим воспользоваться.

Следующее — не стоит забывать, что краснодарцам не поможет Павел Мамаев, который сидит в СИЗО, отдуваясь за плохое поведение на столичных улицах. Шутки шутками, но он играл важную роль в середине поля «быков». Достаточно посмотреть на их игру после задержания Мамаева, чтобы сделать какие-то выводы.

Конечно, букмекеры ставят на «Краснодар». Коэффициент на их победу в среднем 2,06. На «Крылья» — 4,25. На ничью 3,30 — но ее в конечном итоге в любом случае быть не может. Победителя выявят. Точно можно сказать, что эта игра скорее всего не будет похожа на ту, что прошла на «Самара Арене» 24 сентября, когда Ари и компания разгромили волжан со счетом 0:3. Сейчас многое поменялось, в том числе тренерский штаб и эмоции.