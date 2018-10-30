Обменялись опытом: специалисты самарского нефтехимического кластера встретились на профильной выставке

СЕГОДНЯ 17:57 2018-10-30T17:57:17+03:00

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Полезно и зрелищно

Словосочетание «самарская нефть» родилось в 1936 году. Сегодня трудно представить наш регион без нефтяных качалок и перерабатывающих заводов, а когда-то так же трудно было поверить в то, что где-то глубоко под самарскими пшеничными полями ждет своего часа маслянистое «черное золото». Этот час настал, и вовремя: в рекордные сроки были разработаны месторождения, построены НПЗ, проложены нефтетрассы - все для победы над фашистскими оккупантами. От точки отсчета - первой сызранской скважины - прошло более 80 лет, а нефтяная отрасль продолжает оставаться на острие атаки: от умения нефтяников быть первыми зависит экономическое благополучие страны. Стоять на месте - значит, безнадежно отстать, поэтому технологии, инструменты, материалы каждый день пересматриваются и совершенствуются. Как минимум раз в год предприятия нефтехимического кластера обмениваются передовым опытом друг с другом на специализированном форуме, на который съезжаются представители производства и научных сообществ со всей страны. На двенадцатой специализированной выставке «Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия» в очередной раз собрались компании по добыче, переработке, транспортировке и хранению нефти и газа, автоматизации и КИП, охране труда. Спонсором выставки выступило АО «Самаранефтегаз». Форум производственников прошел при поддержке Министерства промышленности и торговли Самарской области, Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, Союза нефтегазопромышленников России совместно с ведущими вузами региона и нефтяными компаниями.

Николай Останков (справа): - Самаранефтегазу всегда есть что представить на отраслевом форуме.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Это отличная дискуссионная площадка для крупнейших компаний отрасли, где у экспертов есть возможность обсудить реализацию масштабных инвестиционных проектов на территории Самарского региона, а также детально рассмотреть договоренности о размещении заказов на самарских предприятиях, - приветствовал участников выставки министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов. - На площадке возможно обсуждение вопросов о реализации программы по взаимодействию крупных промышленных предприятий с предприятиями малого и среднего бизнеса на территории Самарской губернии.

За три дня плотной работы эксперты обменялись мнениями на «круглых столах» и пленарных заседаниях, обсудили особенности разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, новинки оборудования для нефтепромысла, буровой и промысловой химии. Компании поделились опытом внедрения инноваций в специфике бурения и крепления скважин. Пристально рассмотрены перспективные технологии в сфере нефтепереработки - четырем крупнейшим заводам компании «Роснефть», расположенным в Сызрани, Самаре и Новокуйбышевске, всегда есть чем поделиться с коллегами. Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области провело «круглый стол» на тему состояния и перспектив развития сферы охраны труда на предприятиях Самарской области.

Гости выставки подолгу останавливались у ключевой экспозиции - стенда компании «Роснефть». Здесь были представлены 11 дочерних предприятий Компании, ведущих разноплановую деятельность на территории Самарского региона. От экспозиции, действительно, трудно отвести глаза: центральное место заняла импровизированная автозаправочная станция с реальным гоночным автомобилем - турбированной LADA Vesta 1.6T. Как все другие авто, сходящие с конвейера Автоваза, этот спорткар на заводе заливается маслом Rosneft, произведенным Новокуйбышевским заводом масел и присадок.

- Мы на этой машине выступаем в чемпионате России по кольцевым гонкам, два года подряд завоевываем чемпионство, - рассказал пилот Михаил Митяев из команды LadaSportrRosneft, спонсором которой является компания «Роснефть». - Боремся на гонках с иномарками, и весьма успешно: машина хорошо себя зарекомендовала, а новое топливо «Пульсар», которое стали использовать в последнее время, рекомендую всем.

Здесь же каждый мог отработать навыки экстремальной езды на автосимуляторах: руль и педали - настоящие, трасса - воображаемая, бегущая перед глазами игроков через очки виртуальной реальности. А над экранами - стенд, демонстрирующий этапы многоступенчатого контроля качества топлива нефтеперерабатывающих заводов НК «Роснефть».

Сергей Чепурнов, Александр Напалков, Михаил Ларюхин и Роберт Хусаинов представили достижения четырех заводов компании «Роснефть» в Самарской области.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самаранефтегаз: больше скважин - больше нефти

Ключевые участники выставки - это лидеры нефтяной отрасли Самарской области, предприятия группы нефтяной компании «Роснефть»: АО «Самаранефтегаз», АО «Куйбышевский НПЗ», АО «Новокуйбышевский НПЗ», АО «Сызранский НПЗ», АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», АО «Самаранефтепродукт», филиал ООО «РН-АЭРО» в г. Самаре, АО «Отрадненский НПЗ», АО «Нефтегорский ГПЗ», ООО «СамараНИПИнефть».

Старейшее и крупнейшее нефтедобывающее предприятие Самарской области - «Самаранефтегаз» - один из главных активов Компании на территории нашей губернии. Хотя «черное золото» добывается из недр региона более 80 лет, ему не дают иссякнуть: коллектив планомерно наращивает объемы добычи. В 2015 году из недр было извлечено 11,8 млн тонн нефти, в 2016-м - 12,2 млн тонн, в 2017 - 12,3 млн тонн. Нефти в губернии, конечно, больше не стало - методы добычи изменились. Самаранефтегаз добивается повышения показателей путем оптимизации режима работы скважин и применения современных методов повышения нефтеотдачи пластов - операции гидроразрыва пласта и обработки призабойной зоны. Плоды дает и реализация программы инновационного развития - проведено 247 испытаний нового оборудования и технологий, что позволило нарастить добычу на 1,5 миллиона тонн нефти. Рост определили также опережающие темпы бурения скважин. Объем проходки в эксплуатационном бурении составил более 300 тысяч метров, закончено строительство 132 скважин - на 26 скважин больше, чем в прошлом году.

- На нашем стенде представлена структура деятельности компании «Роснефть» на территории Самарской области во всем многообразии, - пояснил первый заместитель генерального директора, главный инженер АО «Самаранефтегаз» Николай Останков. - Добыча, переработка, научно-исследовательская деятельность, сбыт - с любым аспектом можно подробно ознакомиться. В том числе здесь представлен недавно образованный в Самаре филиал ООО «Роснефть - Аэро». Самаранефтегазу есть что показать и чем гордиться. Наши производственные показатели растут, как и наша молодежь - мы растим молодых нефтяников так, чтобы они заняли достойное место в компании.

Производственные успехи и эффективная социальная политика Самаранефтегаза высоко отмечены Компанией и обществом. По итогам деятельности в области ГО и ЧС акционерное общество признано лучшим в блоке «Разведка и добыча» НК «Роснефть». На XII Межрегиональной научно-технической конференции молодых специалистов среди нефтедобывающих предприятий НК «Роснефть» Самаранефтегаз занял первое общекомандное место, как и в финале корпоративного смотра-конкурса «Лучший по профессии-2017». В 2017 году предприятие стало лауреатом конкурса «100 лучших организаций России» в номинации «За сохранение и восстановление окружающей среды», а также признано победителем регионального конкурса «ЭкоЛидер» в номинации «Промышленный гигант».

К такому результату привела целенаправленная экологическая политика, включающая ряд программ, - газовую и целевую экологическую программы, программу повышения надежности трубопроводов, программы приведения в соответствие резервуарного парка и модернизации котельного комплекса. На Горбатовском, Михайловско-Коханском и Кулешовском месторождениях работают полигоны по переработке грунтов с повышенным содержанием углеводородов, а водоемы Самарской области за три года благодаря нефтяникам пополнились на более чем 150 тысяч мальков ценных промысловых рыб.

По словам Николая Александровича, участие в подобных выставках обеспечивает промышленникам доступ к новым технологиям, понимание вектора дальнейшего развития.

- Наша компания использует все инновационные разработки, что позволяет ей являться одной из ведущих в мире, - резюмировал Николай Останков.

Прокатиться по гоночной трассе, не покидая зал? Заманчиво!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сызранский НПЗ: пионер непрерывных улучшений

СНПЗ - первый нефтеперерабатывающий завод, построенный в Самарской (тогда - в Куйбышевской) области во время Великой Отечественной. Однако возраст «по паспорту» далек от реального - завод молод и все еще растет: средний возраст коллектива - 40 лет, строятся новые установки, а на действующих - в процессе реконструкции устанавливается оборудование нового поколения. В этом году СНПЗ завершил реализацию масштабной программы переоснащения центральной заводской лаборатории. Результатом стала установка 44 современных приборов, работающих с помощью цифровых технологий. Сегодня на предприятии продолжается строительство комплекса каталитического крекинга FCC - его ввод в эксплуатацию позволит исключить из процесса производства морально и физически устаревшие установки, повысить эффективность переработки нефти, улучшить экологическую ситуацию в регионе и создать около 300 новых рабочих мест. Намек студентам СамГТУ: предприятию через несколько лет потребуются высококлассные специалисты! Кроме профессионализма, развивайте в себе творческий подход к производству, он на заводе тоже пригодится.

- На нашем предприятии внедрена система непрерывных улучшений, инноваций - каждый сотрудник вовлекается в работу над повышением результата работы завода и вносит свои предложения по улучшению различных аспектов деятельности, - рассказал начальник управления перспективного развития АО «СНПЗ» Александр Напалков. - В этом году перед нами стоит цель - вовлечь в инноваторскую деятельность 500 сотрудников, а в будущем - весь коллектив, 2700 человек. Хотим поделиться этим организационным ноу-хау с коллегами - здесь мы оказались пионерами: система непрерывных улучшений приносит нашему предприятию серьезный экономический эффект.

Еще один успех коллектива - ввод в опытно-промышленную эксплуатацию автоматизированной системы расчета материального баланса. Это один из проектов комплексного плана ускоренной цифровизации Сызранского НПЗ, который реализуется в рамках стратегии «Роснефть-2022».

- Дополнительно перед нами стоит цель выстроить цифровую экономику - готовимся максимально автоматизировать производство, сократить затраты и увеличить маржинальность, - говорит Александр Сергеевич. - Мы стараемся отвечать всем вызовам сегодняшнего дня - модернизируемся, не стоим на месте.

Одно из приоритетных направлений деятельности предприятия - экологическая политика. Проведена реконструкция участков БОВ-3, БОВ-4, обеспечивающих охлаждение и подачу оборотной воды на технологические установки. Ведется обновление и увеличение мощностей действующей системы оборотного водоснабжения. Круглосуточный мониторинг состояния воздушной среды на границе санитарно-защитной и жилой зон ведут три автоматизированных стационарных экологических поста и передвижная экологическая лаборатория. Водные ресурсы тоже не обделены: только в этом году заводчане выпустили в Волгу более 26 тысяч мальков рыб, а за последние восемь лет - более 320 тысяч молодых особей стерляди, толстолобика, белого амура и сазана. За заслуги в охране окружающей среды предприятие получило «серебро» в номинации «Промышленный гигант» конкурса «ЭкоЛидер-2017».

Социальная ответственность заводчан не исчерпывается заботой об экологии родного края. В этом году 18 учреждений и организаций образования, здравоохранения, культуры Сызрани получили от нефтепереработчиков благотворительную помощь. А ледовый Дворец «Роснефть Арена», открытый в 2016 году, стал излюбленным местом для занятий спортом многих горожан. На достигнутом коллектив останавливаться не планирует, справедливо считая, что развитие градообразующего предприятия идет на пользу не только производству, но и всей Сызрани. А специализированная выставка - одна из площадок, дающих дополнительный импульс к развитию.

- Прежде всего мы хотим рассказать о своих достижениях и планах на будущее, поделиться с коллегами своими успехами, передать им наши практики и почерпнуть что-то полезное для нас, - улыбается Александр Напалков. - Участие в таких мероприятиях позволяет нам не только повысить имидж предприятия, но и заинтересовать наших будущих сотрудников - сегодняшних студентов профильных вузов.

Куйбышевский НПЗ наращивает потенциал

Еще один из трех самарских нефтеперерабатывающих заводов, представленных на стенде компании «Роснефть», - Куйбышевский НПЗ. Давшее первый бензин в победном 1945-м предприятие не сбавляет темпа, ежегодно пополняя список производственных побед и достижений. КНПЗ является главным работодателем для жителей Куйбышевского района. В ходе реализации масштабной программы модернизации производственных мощностей на Куйбышевском НПЗ за последние несколько лет был пущен ряд стратегически значимых технологических объектов - установка изомеризации, комплекс каталитического крекинга FCC с секцией ГФУ, установка по производству метилтретбутилового эфира. Все они, кроме того что повышают рентабельность процессов, дают существенный экологический эффект - морально и физически устаревшее оборудование демонтируется, а новое использует современные технологии, безопасные для окружающей среды. Обновление производства продолжается: сегодня на заводе строится сразу несколько значимых новых установок.

Помимо производственного переоснащения, на Куйбышевском НПЗ продолжается строительство и реконструкция многочисленных объектов общезаводского хозяйства, в том числе экологически значимых. Уже заработал новый инженерно-производственный корпус, в котором с комфортом разместились специалисты многих заводских служб и отделов. Пущен центральный пункт управления, объединивший сразу несколько заводских цехов, введены в эксплуатацию блоки оборотного водоснабжения. Совсем скоро разместятся в новом здании работники центральной заводской лаборатории, которая не только приобрела современный вид и дополнительное пространство, но и получила оборудование, позволяющее анализировать и исследовать новые виды нефтепродуктов, производство которых начато на КНПЗ с вводом новых технологических установок.

Производственные успехи обеспечивает дружный коллектив предприятия: здесь трудятся многие династии нефтепереработчиков, берущие свои истоки с самого основания завода.

Сегодня в штате более 2900 работников. По-прежнему завод занимает верхние строчки в рейтинге лучших самарских предприятий, на которых стремятся работать выпускники профильных вузов. Многие из них мечтают о заводской проходной с детства - предприятие около 15 лет тесно работает с подшефным «Роснефть-классом» в школе №129, выпускники которого сегодня уже стали заводчанами. Статус молодого специалиста в настоящее время на КНПЗ имеют 109 человек, из них 13 были приняты на работу на завод в 2018-м. Высокие зарплаты, социальные гарантии и стабильность, принципиальность в вопросах безопасности труда, активно модернизирующиеся производственные мощности и внедрение передовых технологий - все это из года в год привлекает на Куйбышевский НПЗ тех, кто стремится реализовать свой потенциал, развиваться.

КНПЗ уделяет особое внимание качеству продукции и стабильно производит топливо высшего класса Евро-5. Подтверждение тому - многочисленные награды, из которых самая значимая - премия «Сто лучших товаров России». По результатам последнего конкурса престижного знака качества была удостоена высокооктановая добавка к топливу, производство которой мы начали с вводом в эксплуатацию установки МТБЭ.

Сегодня перед Куйбышевским НПЗ стоят те же задачи, что и перед остальными предприятиями компании «Роснефть» - повышение операционной эффективности производства, снижение затрат и увеличение маржинальности продукции. Участие в выставке и других мероприятиях подобного рода - шаг на пути к решению этих задач.

Масла НК «Роснефть»: новый ассортимент, новая упаковка.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новокуйбышевский НПЗ: «летучее» топливо

Новокуйбышевские нефтепереработчики в этом году на выставке сделали акцент на реактивном топливе для авиации. К слову, его выпуск десятки лет назад они освоили первыми в стране. Сегодня, в век скоростей, пока людей и грузы не научились отправлять по электронной почте, значение реактивного топлива возрастает с каждым днем. Топливо для реактивных двигателей марки «РТ», произведенное на НК НПЗ, полностью соответствует требованиям, предъявляемым к реактивным топливам высшей категории качества, и находится на международном уровне, превосходя его по отдельным эксплуатационным свойствам.

Для получения авиатоплива высшего качества заводчане удаляют из керосиновой фракции нефти агрессивные и нестабильные соединения, содержащие серу, азот и кислород. Делают это в процессе гидроочистки под воздействием водорода при высоком давлении и тем­пературе. С целью получения базового компонента для про­изводства топлива марки РТ на Новокуйбышевском НПЗ в 2015 году в процессе масштабной реконструк­ции завода на гидроочистку керосиновой фракции была перепрофилирована установка Л-24-300.

- Мы выпускаем топливо марки «РТ» с улучшенными эксплуатаци­онными характеристиками, - рассказал генеральный директор АО «НК НПЗ» Роберт Хусаинов. - Оно полностью соответствует требованиям, предъявляемым к реактивным топливам высшей категории качества, и является унифицирован­ным, так как предназначено для летательных аппаратов с дозвуковой и сверхзвуковой скоростью полета. Поэтому эта марка применяется как в гражданской авиации, так и в военной технике.

Нетрудно догадаться, что требования к качеству топлива для самолетов самые высокие - от него зависит надежная работа авиационных двигателей и безопасность полетов. Контроль является многосту­пенчатым - от анализа сырья на всех этапах производства и до заправки в топливный бак. На каждом этапе топливо подвергается фильтрации и лабораторному анализу. Вся цепочка производства реактивного топлива состоит как минимум из шести основных опорных точек - на каждой ведется анализ. Нормируемых и, соответственно, контролируемых показателей качества в реактивном топливе больше, чем в любом другом выпускаемом товарном нефтепродукте. В заводской лаборатории (ЦЗЛ) проводятся испытания качества по 27 позициям, в соответствии с ГОСТ 10227. Специалисты, проверяющие качество топлива, тоже «сертифицированы» по самому высокому разряду - на базе ЦЗЛ компания «Роснефть» проводит корпоратив­ный чемпионат по компетенции «Лаборант химического анализа» по стандартам WorldSkills. Однако и это еще не все: на всех этапах производства контроль ка­чества на заводе дублирует группа военного представительства Министерства обороны РФ. Отсутствие нареканий с их стороны - еще одно подтверждение высокого качества новокуйбышевского «РТ».

К конечному потребителю реактивное топливо попадает через ООО «РН-Аэро» - это лидер авиатопливо-обеспечения в России. В прошлом году предприятие приступило к заправке воздушных судов в международном аэропорту Самары. А кроме того, авиа-топливом «Роснефти» заправляют самолеты в «Шереметьево» и «Внуково», в аэропортах Краснодара и Сочи, Владивостока и Екатеринбурга. Доверяют «Роснефти» свои баки и безопасность самолеты крупнейших авиакомпаний Турции, Греции, Монголии, Китая.

- Высокое качество продукции НК НПЗ отмечается не только экспертным сообществом и наградами престижных конкурсов, но и, что особенно важно, ее востребованностью у потребителей, - считает главный технолог АО «НК НПЗ» Наталья Жаворонкова. - Все это являет­ся доказательством того, что наше предприятие вы­пускает качественную продукцию, конкурентоспо­собную на рынке нефтепродуктов. Это способствует росту имиджа производителя, стратегическому устойчивому развитию предприятия, продвижению идей качества, экологичности, безо-пасности, энерго­эффективности и консолидации научного, инженер­ного и административно-производственного потенциала.

НЗМП: 20 лет качественных побед

В этом году Новокуйбышевский завод масел и присадок отметил 20-летний юбилей. За это время он стал ведущим производителем смазочных материалов НК «Роснефть», предназначенных для легкового и коммерческого транспорта.

Завод производит более 80 наименований продукции: базовые, индустриальные, моторные, трансмиссионные, закалочные масла и различные присадки, востребованные в 60 регионах России и 13 странах дальнего и ближнего зарубежья. Высокое качество продукции подтверждено ведущими российскими автопроизводителями (КамАЗ, АвтоВАЗ и Автодизель) и гарантировано знаками качества ВОК «Российское качество» и «100 лучших товаров России». Гарантируют его и заводчане: в структуре предприятия имеется собственная испытательная лаборатория, аккредитованная в национальной системе Росаккредитации. Лаборатория оснащена современным оборудованием, позволяющим вести круглосуточный контроль на всех стадиях технологического процесса. Исследовательский отдел лаборатории работает в тесном сотрудничестве с научными институтами Компании, что позволяет предприятию идти в ногу со временем и обеспечивать выпуск конкурентоспособной продукции.

- На стенде представлен широкий ассортимент масел НК «Роснефть» разного назначения, которые производятся на нашем предприятии, - поясняет главный технолог ООО «НЗМП» Юрий Хорошев. - Мы не стоим на месте. В прошлом году, например, на нашем заводе была проведена огромная работа по ребрендингу продукции - практически весь ассортимент моторных и трансмиссионных масел претерпел изменения. В этом году мы продолжаем эту работу.

Коллектив Новокуйбышевского завода масел и присадок стремится быть впереди.

- Предприятие активно развивается, - говорит генеральный директор Михаил Ларюхин. - Внедряются передовые процессы гидроконверсии рафинатов, каталитической изопарафинизации масел. Пуск новых установок позволит обеспечить выпуск высококачественных базовых масел I и II группы по классификации API.

Новые подходы к производству ищутся и внедряются постоянно. В рамках Стратегии НК «Роснефть» Новокуйбышевский завод масел и присадок разрабатывает Программу развития присадок к маслам и моторным топливам с освоением перспективного выпуска новых видов продукции.