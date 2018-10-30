Волейболисты «Новы» не получают зарплату с июля, хотя в клуб из бюджета области перечислили денег больше, чем планировали. Что происходит?

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-30T11:15:17+03:00

В прошлом сезоне команда из Самарской области пробились в плей-офф и боролась за еврокубки, но игрокам там и не выплатили за это премиальные, а с мая перестали перечислять зарплату

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Волейбольная «Нова» - вторая по посещаемости после футбольных «Крыльев Советов» спортивная команда Самары. После переезда из Новокуйбышевска в «МТЛ Арену» самарцы крепко влюбились в волейбол и «Нову». И команда отвечает болельщикам взаимностью – в прошлом сезоне «Нова» пробилась в плей-офф, где уступила лучшей команде Европы последних лет казанскому «Зениту», а затем опытному бойцу «Белогорью» и заняла 8 место.

В межсезонье команда серьезно укрепилась – «Нову» пополнили игроки сборной России, приехали легионеры из Кубы и Белоруссии. Задачи ставились куда амбициознее 8 места Суперлиги.

С действующими волейболистами «Нова» подписала новые контракты. Произошло это 1 июля. С тех пор игрокам перестали приходить зарплаты. Это не считая долгов по зарплатам за прошлый сезон.

В межсезонье команда серьезно укрепилась. Фото: ВК «Нова»

Вот уже несколько месяцев волейболисты «Новы» не получают денег за свою работу. Сначала, видимо, проблему пытались решить внутри клуба, не вынося сор из избы. Не получилось. Пришлось обращаться к губернатору.

Открытое письмо главе Самарской области Дмитрию Азарову выложил в своем Твиттере капитан «Новы» Владимир Съемщиков.

- К сожалению, Дмитрий Игоревич, игроки волейбольного клуба «Нова» вынуждены просить вашей помощи, - говорится в письме. - Игроки клуба тренируются и выступают с полной самоотдачей. Однако энтузиазм и уверенность спортсменов подрываются сомнениями в будущем команды. С момента подписания контрактов (с 1 июля) игрокам не произведено ни одной выплаты, к этому можно добавить долги по заработным платам с прошлого сезона. А ведь мы, мужчины, - основные кормильцы своих семей.

Судя по всему, спортсмены должны кормить свои семьи обещаниями. По словам, Съемщикова, в министерстве спорта региона только говорят о поддержке команды, однако в действия слова так и не переходят.

- Такое положение дел подрывает авторитет клуба. Команда рушится морально, не в силах существовать в постоянной неопределенности. Мы уверены, что с вашей поддержкой мы будем способны продолжать борьбу за высокие места в российском волейболе, представляя Самарскую губернию в стране и за ее пределами. Дмитрий Игоревич, мы ждём от вас помощи, - подытожил капитан «Новы».

Сезон в Суперлиге уже идет, однако волейболисты «Новы» играют бесплатно. Фото: ВК «Нова»

Клуб никаких комментариев по поводу опубликованного «крика души» волейболистов не дал. Зато отреагировали в минспорта. По словам представителя министерства, виноваты совсем не региональные власти. Напротив, клубу выделили денег даже больше, чем планировали.

- Финансирование «Новы» осуществляется нами на паритетных началах с компанией-спонсором, с учётом поддержки которой формировался бюджет клуба на текущий сезон. Мы свои обязательства по финансированию клуба в 2018 году выполнили в полном объеме, - уверяют в минспорта. – К 29 октября из областного бюджета перечислено 65 миллионов рублей – это даже больше, чем планировалось изначально на 2018 год. Последний транш в 10 миллионов рублей был отправлен 17 октября, клуб направил средства на выплату по контрактам игроков, в том числе зарплат за май и июнь.

Власти региона также заверили, что деньги на поддержку «Новы» на 2019 год запланировали, если есть необходимость – доппомощь клубу могут перечислить до конца этого года. При этом в минспорта планируют, что деньги спонсор все-таки перечислит клубу.

Только волейболистам от этого не легче.