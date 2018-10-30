2018-10-30T11:15:17+03:00
Спорт

Волейболисты «Новы» не получают зарплату с июля, хотя в клуб из бюджета области перечислили денег больше, чем планировали. Что происходит?

В прошлом сезоне команда из Самарской области пробились в плей-офф и боролась за еврокубки, но игрокам там и не выплатили за это премиальные, а с мая перестали перечислять зарплату
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Волейболисты не готовы кормить свои семьи обещаниями. Фото: ВК «Нова»Волейболисты не готовы кормить свои семьи обещаниями. Фото: ВК «Нова»
Изменить размер текста:

Волейбольная «Нова» - вторая по посещаемости после футбольных «Крыльев Советов» спортивная команда Самары. После переезда из Новокуйбышевска в «МТЛ Арену» самарцы крепко влюбились в волейбол и «Нову». И команда отвечает болельщикам взаимностью – в прошлом сезоне «Нова» пробилась в плей-офф, где уступила лучшей команде Европы последних лет казанскому «Зениту», а затем опытному бойцу «Белогорью» и заняла 8 место.

В межсезонье команда серьезно укрепилась – «Нову» пополнили игроки сборной России, приехали легионеры из Кубы и Белоруссии. Задачи ставились куда амбициознее 8 места Суперлиги.

С действующими волейболистами «Нова» подписала новые контракты. Произошло это 1 июля. С тех пор игрокам перестали приходить зарплаты. Это не считая долгов по зарплатам за прошлый сезон.

В межсезонье команда серьезно укрепилась. Фото: ВК «Нова»

В межсезонье команда серьезно укрепилась. Фото: ВК «Нова»

Вот уже несколько месяцев волейболисты «Новы» не получают денег за свою работу. Сначала, видимо, проблему пытались решить внутри клуба, не вынося сор из избы. Не получилось. Пришлось обращаться к губернатору.

Открытое письмо главе Самарской области Дмитрию Азарову выложил в своем Твиттере капитан «Новы» Владимир Съемщиков.

- К сожалению, Дмитрий Игоревич, игроки волейбольного клуба «Нова» вынуждены просить вашей помощи, - говорится в письме. - Игроки клуба тренируются и выступают с полной самоотдачей. Однако энтузиазм и уверенность спортсменов подрываются сомнениями в будущем команды. С момента подписания контрактов (с 1 июля) игрокам не произведено ни одной выплаты, к этому можно добавить долги по заработным платам с прошлого сезона. А ведь мы, мужчины, - основные кормильцы своих семей.

Судя по всему, спортсмены должны кормить свои семьи обещаниями. По словам, Съемщикова, в министерстве спорта региона только говорят о поддержке команды, однако в действия слова так и не переходят.

- Такое положение дел подрывает авторитет клуба. Команда рушится морально, не в силах существовать в постоянной неопределенности. Мы уверены, что с вашей поддержкой мы будем способны продолжать борьбу за высокие места в российском волейболе, представляя Самарскую губернию в стране и за ее пределами. Дмитрий Игоревич, мы ждём от вас помощи, - подытожил капитан «Новы».

Сезон в Суперлиге уже идет, однако волейболисты «Новы» играют бесплатно. Фото: ВК «Нова»

Сезон в Суперлиге уже идет, однако волейболисты «Новы» играют бесплатно. Фото: ВК «Нова»

Клуб никаких комментариев по поводу опубликованного «крика души» волейболистов не дал. Зато отреагировали в минспорта. По словам представителя министерства, виноваты совсем не региональные власти. Напротив, клубу выделили денег даже больше, чем планировали.

- Финансирование «Новы» осуществляется нами на паритетных началах с компанией-спонсором, с учётом поддержки которой формировался бюджет клуба на текущий сезон. Мы свои обязательства по финансированию клуба в 2018 году выполнили в полном объеме, - уверяют в минспорта. – К 29 октября из областного бюджета перечислено 65 миллионов рублей – это даже больше, чем планировалось изначально на 2018 год. Последний транш в 10 миллионов рублей был отправлен 17 октября, клуб направил средства на выплату по контрактам игроков, в том числе зарплат за май и июнь.

Власти региона также заверили, что деньги на поддержку «Новы» на 2019 год запланировали, если есть необходимость – доппомощь клубу могут перечислить до конца этого года. При этом в минспорта планируют, что деньги спонсор все-таки перечислит клубу.

Только волейболистам от этого не легче.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Барселона - Реал Мадрид 28 октября 2018: прямая онлайн-трансляция матча 10 тура чемпионата Испании по футболу
Футбол, матч Барселона - Реал Мадрид. Прямая онлайн-трансляция состоится 28 октября 2018 года. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч 10 тура чемпионата Испании
Новости 24
В Самаре прошел смотр и развод гарнизона полиции
В Самаре возбудили дело после смертельного взрыва в коттедже на Внутреннем проезде
На пустыре у школы в Самаре нашли обрез и 188 патронов
В Самаре объявили конкурсы на посты глав Октябрьского и Красноглинского районов
«Так захотел перевозчик»: в Самаре отменили маршрутки № 1 и № 210
В Самарской области женщина едва не зарезала мужа за упреки в воспитании дочери
Гандболистки «Лады» разгромили «Уфу-Алису»
Супергерои и волшебники: юных самарцев приглашают отметить день рождения в «Мегалэнде» и «Чадограде»
Футболисты-любители проверили в деле спортплощадку, обновленную МегаФоном
В Самарской области автомобилистка накопила 101 штраф за нарушение ПДД
В Чапаевске водитель «Нивы» сбил насмерть пешехода
Игроки волейбольного клуба «Нова» пожаловались на то, что им не платят зарплату
В Новокуйбышевске разыскивают пропавшую 15-летнюю девушку
Миодраг Божович: "Соболев должен больше тренироваться и заслужить место в стартовом составе"
Александр Анюков: "Первый раз слышу, что аэропорт в Самаре хотят моим именем назвать"
Самарцы жалуются на запах фекалий возле парка «Молодежный»
Капитану «Зенита» Александру Анюкову после победы над «Крыльями Советов» вручили медаль за подготовку ЧМ в Самаре