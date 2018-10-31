Учиться онлайн: Семь причин выбрать обучение с помощью вебинаров

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-30T21:13:53+03:00

Повысить профессиональный уровень сейчас можно не выходя из дома. Алексей Булатов Фото: Андрей РЯБЦЕВ

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Сегодня получить новую специальность или повысить свой профессиональный уровень можно из любой точки земного шара, находясь дома, в офисе или в дороге. Все это благодаря Всемирной сети, гаджетам и, конечно, создателям образовательных интернет-ресурсов.

- Вебинары давно завоевали любовь слушателей: широкий выбор тем и лекторов, экономия времени и привлекательные финансовые предложения делают прохождение желаемого обучения доступным, - отмечают в компании «Дельта-информ».

Онлайн-семинары проводятся ежемесячно по самым актуальным темам: изменения и тренды в трудовом законодательстве, аудит, бухгалтерия и налоги. Обо всем этом можно узнать за несколько часов в любом удобном для вас месте.

Один из главных плюсов онлайн-обучения - экономия времени. Исключается дорога до места проведения семинара и появляется возможность в ходе обучения параллельно решать другие задачи.

Во-вторых, как отмечают в «Дельта-информ», онлайн-обучение намного выгоднее семинаров с личным присутствием. Его цена ниже сама по себе, кроме того, участникам не нужно тратиться на дорогу, питание и проживание. Особенно это важно, если семинар проходит не в вашем городе.

- Географические границы стираются полностью и появляется возможность знакомства и получения опыта от ведущих московских экспертов. Это акулы своего дела: юристы и экономисты, - подчеркивают специалисты.

Лекторы сами разрабатывают темы вебинаров на основе самых свежих изменений законодательства и тенденций бизнеса.

Помимо разъяснений участники онлайн-семинара получают весь методический материал, разработанный преподавателем по конкретной теме: свод необходимых документов, схемы, графики, расчеты, письма и так далее.

Упустить что-то невозможно. Так как в течение двух недель можно бесплатно пользоваться записью вебинара. А по итогам обучения каждый слушатель получает сертификат повышения квалификации.

На семинары «Дельта-информ» можно записаться в любой момент на сайте www.delta-i.ru или по телефону (846) 270-23-26.

КОНКРЕТНО

На какие вебинары можно записаться прямо сейчас?

Как просто решать сложные вопросы применения норм ТК РФ и какие изменения ждут Трудовой и Гражданский кодексы в 2019 году? Об этом и не только будет идти речь на вебинарах «Дельта-информ» в ноябре и декабре 2018 года. Каждый может выбрать интересующую его тему:

8 ноября - Бухгалтерский и налоговый учет предпринимательской деятельности бюджетного и автономного учреждения (лектор: Плавник Р.Б., г. Москва);

13 ноября - УСН: сложные вопросы и последние изменения (лектор: Новичкова Л.Б., г. Москва);

14 ноября - Годовая отчетность-2018 и изменения законодательства с 1 января 2019 года (лектор: Бондаренко О.А., г. Москва);

28 ноября - Юридический вебинар. Реформа ГК РФ: итоги 2018 года (лектор: Кучеренко К.К., г. Москва);

10 декабря - День кадровых решений. Сложные и спорные вопросы применения норм ТК РФ после вступления в силу изменений 2018 года, планы на 2019 год (лектор: Андреева В.И., г. Москва);

11 декабря - Налоговое законодательство. Последние изменения и рекомендации эксперта (лектор: Смирнова Т.С., г. Москва);

18 декабря - Годовая отчетность бюджетных и автономных учреждений за 2018 год. Внедрение ФСБУ (лекторы: Опальская А.Л. и Опальский А.Ю., г. Москва);

25 декабря - Авторский семинар. Годовой отчет-2018 (лектор: Крутякова Т.Л., г. Москва).