Благодаря вырванной в дерби Самарской области победе «Лада» поднялась на 2 место в ВХЛ

СЕГОДНЯ 12:16 2018-10-31T12:21:40+03:00

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Продолжительные домашние серии «Лады» и ЦСК ВВС в ВХЛ на полпути разделило дерби Самарской области. Команды матчем друг с другом открывали регулярный чемпионат, теперь календарь их свел 30 октября, на этот раз в Тольятти.

К дерби клубы подошли с разным багажом стартовавших домашних серий. ЦСК ВВС с трудом вырвал одну победу в двух матчах, «Лада» не потеряла ни одного очка.

«Барс» и «Дизель»

Обе домашние серии команд из Самарской области стартовали 23 октября. В Тольятти «Лада» принимала фарм-клуб «Ак Барса» казанский «Барс».

- В третьем периоде мы, видимо, чуть подуспокоились, хотя выходили на третий период как на решающий, никакого недонастроя не было, - скажет капитан тольяттинцев Константин Майоров после матча. - В концовке совершили невынужденную ошибку, которой соперник воспользовался и воплотил ее в заброшенную шайбу.

Огорчить казанцев «Лада» смогла уже на 8-ой минуте встречи. Отличился Егор Фатеев. Через 20 минут матча Александр Тимирев удвоил преимущество «автозавоцдев». Расслабленностью хозяев гости воспользовались в третьем периоде. Отставание в счете сократил Максим Марушев. Однако на этом все и закончилось. 2:1 – победа «Лады».

Разозленный «Барс» после этого отправился в Самару и отыгрался на ЦСК ВВС. Упорный матч завершился со счетом 2:2, проиграли «летчики» только в серии буллитов.

До этого самарцы смогли переиграть пермский «Дизель». Разобраться с пермяками удалось только в овертайме. Победу ЦСК ВВС принес бросок Бикмуллина.

- Готовились к этой игре, знали, что команда молодая, активно действует, много силовой борьбы, бежит, давления много. Мы ни в чем не уступали сопернику. Имели преимущество. Был хороший момент, забили. В концовке третьего периода у нас ненужное удаление. Соперник моментально наказал. В овертайме опять ошибка. И на добивании получаем второй гол. Игра хорошая была, можно сказать за четыре очка. Больше повезло самарской команде, - подвел итог матча главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин.

«Лада» не оставила от «Дизеля» камня на камне. Фото: ХК «Лада»

У «Лады» в матче с командой из нижней части турнирной таблицы проблем не возникло. Мастрюков, Романов, Калинин, Усманов и Тимирев принесли тольяттинцам дома крупную победу над «Дизелем» 5:0.

Правда, наставник «Лады» Анатолий Емелин не считает, что матч прошел для его команды легко.

- Два периода «Дизель» играл очень хорошо, создавал нам много проблем. Мы немного неправильно играли в обороне. В концовке первого периода нам повезло – забили две шайбы, а дальше сыграли уже по счету, - сказал Емелин на послематчевой пресс-конференции.

Заруба команд из Самарской области на «Лада-Арене»

В первом матче «Лада» в Самаре обыграла ЦСК ВВС со счетом 4:2. Спустя почти два месяца «летчики» приехали в Тольятти за реваншем. И чуть его не взяли.

Первый период прошел с ощутимым преимуществом «Лады». «Летчики» в этом матче были однозначным андердогом, но уж точно не мальчиками для битья. Доказал это Александр Степаненко, который во втором периоде вывел ЦСК ВВС вперед. Пропущенный гол подействовал на хозяев как холодный душ. Атаки «Лады» стали резвее, однако в забитую шайбу они вылились только в третьем периоде. Бросок Алексея Мастрюкова наконец достиг цели - 1:1.

Забитый гол вдохновил «Ладу» на еще две результативные атаки, которые завершили Евгений Скачков и Константин Майоров.

- В третьем периоде немного прибавили в движении, что и нужно было сделать. Наверное, сопернику не хватило опыта в обороне - мы забили три гола. Должны были доводить матч до победы в основное время, но глупые ошибки защитников и центральных нападающих не позволили это сделать, - скажет уже после игры наставник «Лады» Анатолий Емелин.

Дерби Самарской области на «Лада-Арене» действительно было жарким. Фото: ХК «Лада»

Победителем из этой бойни вышли тольяттинцы. Фото: ХК «Лада»

Дожать ЦСК ВВС в основное время не удалось и из-за двух выпадов Разумняка. После тайм-аута и смены вратаря помятые самарцы рванули вперед. Валентин Разумняк оформил дубль за три минуты и перевел игру в овертайм.

Подтверждать статус фаворита встречи «Лада» начала с первых минут добавленного времени. Отличную возможность закончить матч победой упустил защитник хозяев Дмитрий Возовик. В итоге забитую шайбу болельщики увидели за полминуты до финальной сирены. Александр Тимирев эффектным броском принес «Ладе» тяжелейшую победу в дерби Самарской области - 4:3.

Тольяттинцы за 18 игр набрали 30 очков и расположились на 2 месте в турнирной таблице ВХЛ. От лидирующего «Рубина» «Лада» отстает на 3 очка. У ЦСК ВВС 17 очков и 18 место в турнирной таблице.

Самарские «летчики» после половины домашней серии поднялись на 18 место. Фото: ХК «Лада»

Домашние серии обеих команд продолжаются до 6 ноября. Впереди еще по три матча.

2 ноября – пятница – «Лада» - «Ермак»

4 ноября – воскресенье – «Лада» - «Сокол»

6 ноября – вторник – «Лада» - «Металлург» (Новокузнецк)

4 ноября – воскресенье – ЦСК ВВС – «Ермак»

6 ноября – вторник – ЦСК ВВС – «Сокол»

8 ноября – четверг – ЦСК ВВС – «Металлург» (Новокузнецк)