2018-11-01T19:04:07+03:00
Общество

И две тысячи свай: В Самаре начали реконструировать Дворец спорта на Молодогвардейской

Первый этап строительства растянется на год, жителей предупреждают: будет шумно
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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На Молодогвардейской начинается большая стройкаНа Молодогвардейской начинается большая стройкаФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Этого события в Самаре ждали год! Осенью 2017-го на ул. Молодогвардейской снесли здание старого Дворца спорта, где выступал Владимир Высоцкий, тренировала юных фигуристов Ирина Роднина. Начать строительство нового шикарного, с большими залами планировали со дня на день, но согласование проектов затянулось на год. И вот 1 ноября на площадку приехала строительная техника: начался первый этап строительства. Работы выполняет АО «Волгатрансстрой-9».

- 29 октября заключен контракт на строительство нулевого цикла будущего Ледового дворца спорта, - рассказал генеральный директор компании-подрядчика Андрей Костенко. - Займемся выносом инженерных сетей, которые здесь находятся, и подготовительными работами.

Первый этап строительства - до конца 2019 года Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Первый этап строительства - до конца 2019 годаФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

До конца 2019 года на пустыре должен появиться монолитный каркас здания. В землю вобьют две тысячи опорных свай, на них ляжет фундаментная плита. Работать собираются круглосуточно. Тишины жителям окрестных домов не обещают, но гарантируют: ночью будут заниматься «тихими» делами.

- Заранее приносим извинения за причиненные неудобства. По-другому пока никак - новых бесшумных технологий еще никто не придумал, - комментирует Андрей Костенко. - Постараемся сократить время шумных работ. Есть еще проблема. Строительство в центре города всегда связано с транспортными потоками - нам же нужно завозить материал и вывозить грунт.

Фактически Дворец спорта все же реконструируют. Старые сваи решили сохранить, их только нужно испытать на прочность.

В новом Дворце спорта будет ледовая арена на 5 тысяч мест для зрителей, тренировочное ледовое поле, площадка для керлинга, универсальный, хореографический и тренажерный залы.

- Будет больше раздевалок, появится зона конференц-залов, - объясняет главный архитектор «Волгатрансстроя» Дмитрий Орлов. - Ледовую арену можно использовать по-разному, в том числе и для проведения концертов, но менять планировку будет довольно затруднительно. Точно таких же проектов в мире больше нет. Но мы рисуем в общемировом контексте, и в проекте есть цитирование мировой архитектуры.

По мнению архитектора, сквер перед «Шанхаем» и площадка перед Дворцом спорта - новая городская площадь, которую образует широкая лоджия с колоннадой. После реконструкции Дворца спорта в Самаре появится новое общественное пространство.

Жителей предупреждают, что строителям придется пошуметь Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Жителей предупреждают, что строителям придется пошуметьФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

1-й этап обойдется Министерству строительства Самарской области в 779,8 млн рублей. В целом на новый Дворец спорта уйдет 2,7 млрд рублей. Построить его должны к концу 2020 года. Как заявил директор Управления капитального строительства регионального минстроя Алексей Хасанов, сейчас рассматривается заявка на софинансирование из федерального бюджета.

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