Крылья Советов - Краснодар 1 ноября 2018: прямая трансляция матча 1/8 финала Кубка России

СЕГОДНЯ 07:40 2018-11-01T07:55:22+03:00

«Крылья» и «Краснодар» этой осенью встречаются на «Самара Арене» уже во второй раз Фото: пресс-служка ФК "Краснодар".

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Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Кубка России по футболу «Крылья Советов» - «Краснодар», который пройдет 1 ноября в 19:00 по самарскому времени на стадионе «Самара Арена».

Команды не так давно уже встречались в Самаре. Случилось это 24 сентября в рамках 8 тура Российской Премьер-лиги. Тогда «быки» были значительно сильнее самарцев, накидав в воротах хозяев три безответных мяча. Дублем отметился Ари, еще один мяч забил Сулейманов. Однако ноябрьский кубковый матч – это уже совсем другая игра.

-У «Крыльев» сейчас новый тренер, они будут перестраивать игру. У самарцев хорошая линия нападения, хорошая оборона. Матч будет непростой, но будем отталкиваться от своей игры, - цитируют полузащитника «Краснодара» и экс-игрока «КС» Сергея Петрова в пресс-службе «быков».

Самарцам в кубковом матче не помогут Йоан Молло и Владимир Полуяхтов, которые получили травмы в игре чемпионата России с «Зенитом». Зато уругвайский защитник Агустин Рохель, который отметился во встрече с сине-бело-голубыми красной карточкой, на кубковый поединок выйти сможет.

«Зениту» «Крылья» проиграли 0:1, хотя показали смелый атакующий футбол и вполне могли зацепиться за очки. До этого в чемпионате страны волжане после серии поражений смогли набрать 4 очка: обыграли «Динамо» 1:0 и сыграли вничью на выезде с «Уралом» 1:1.

«Краснодар» после трех поражений - в РПЛ от «Зенита» и «Ахмата» и Лиге Европы от бельгийского «Стандарта» - смогли выдать великолепную концовку в матче с ЦСКА и вырвать у «армейцев» победу в чемпионате России 2:1.

И «Крылья», и «Краснодар» стартовали в Кубке страны с 1/16 финала, как и все клубы РПЛ. Самарцы благодаря голам Чичерина и Антона переиграли в дополнительное время «Тамбов» 2:1, «черные быки» одолели финалиста турнира прошлого года курский «Авангард». Победитель пары «КС» - «Краснодар» в 1/4 финала сыграет с победителем пары «Зенит» - «Ростов».