Хотел быть хирургом, а теперь ловит преступников: молодой полицейский из Самарской области может стать "Народным участковым"

СЕГОДНЯ 15:10 2018-11-01T19:04:07+03:00

«КП-Самара» призывает жителей региона поддержать своего земляка Виктора Паденко и проголосовать за него в конкурсе МВД России и «Комсомольской правды»

Изменить размер текста: A A

1 ноября стартовал финальный этап ежегодного Всероссийского конкурса МВД — «Народный участковый». «Комсомольская правда» уже восьмой год подряд выступает его информационном партнером. Среди претендентов на победу и полицейский из Самарской области — 25-летний старший лейтенант Виктор Паденко. Журналист «Комсомолки» пообщался с конкурсантом и узнал, чего он ждет от участия в дружественной борьбе за звание лучшего «Анискина» страны.

Хотел стать хирургом

Молодой офицер приехал в Тольятти из якутского города Саха в 1999 году. Он с детства увлекался спортом и мечтал помогать людям, правда, хотел стать не милиционером, а врачом-хирургом. С медициной не получилось, и парень, взяв пример с дяди-гаишника, попробовал поступить в институт МВД России.

— Здесь все сошлось, я сдал все карты и учился в ведомственном институте в Казани, — рассказывает Виктор. — Отучившись там, я для себя понял, что хочу работать в органах, что мне это нравится. Я был на факультете «правоохранительная деятельность» — это работа оперуполномоченным. Но в уголовный розыск не удалось вовремя подготовить документы и меня перераспределили в службу участковых уполномоченных в Ставропольский район.

Паденко работает участковым с 2015 года. Сначала он трудился в селе Подстепки, а с января 2018-го служит на участке № 16 в поселке Приморский, где проживает около 2 с половиной тысяч человек.

С детства Виктор мечтал стать врачом, но позже это желание поменялосьФото: ГУ МВД России по Самарской области

Проверяю оружейников и уголовников

— Основная моя задача — заниматься профилактической работой. Профилактика направления на то, чтобы не совершались преступления и административные правонарушения, — объясняет мужчина. — Занимаюсь проверкой оружейников, ранее судимых и подучетных лиц.

Виктору приходится много общаться не только с мирными гражданами, но и с людьми из так называемого преступного мира. Так, у него под надзором был гражданин, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. И этот человек очень сильно донимал свою мать, воровал вещи из дома. Виктор и сотрудники ОВД с ним неоднократно общались, но результаты лучше не становились.

— В итоге я его еще несколько раз выслеживал на улице, ловил и «оформлял» за мелкое хулиганство. После этого нарушителя заново отправили в места лишения свободы. И это, наверное, правильно. Человек постоянно употребляет тяжелые наркотики и тяжело в такой свободной среде его держать, — считает наш собеседник.

Хорошая память на лица и погоня за жуликом

Лучший участковый губернии занимался и непосредственно раскрытием преступлений. На территории Виктора их с начала года было совершено 7. Примечательно, что очевидцы или пострадавшие сначала звонят не в дежурную часть, а на сотовый телефон молодого сотрудника полиции. Это еще раз доказывает, что контакт с местными жителями у него налажен.

— Последнее раскрытое с моим участием дело — кража в супермаркете. Злоумышленник похитил продукты питания — дорогой кофе и алкоголь. Его просили показать пакет, а он отказался и ушел. — вспоминает Виктор. — Единственное, что у меня было — запись с камеры видео наблюдения. Качество не лучшее, но лицо там было зафиксировано, но фамилии и инициалы, конечно, нет.

Паденко запомнил приметы и во время объезда своего административного участка увидел автомобиль, в котором сидел тот самый жулик. Все совпадало — полное телосложение, короткая стрижка и футболка с рисунком:

— При виде меня он пытался скрыться. Но после долгих преследований — мы доехали аж до села Ягодное — я его «достал». Он не каялся, но после предоставления видео с записи наблюдения сознался и был привлечен к уголовной ответственности по статье «Кража». Оказалось, он уже неоднократно на эти преступлениях попадался, — поделился итогами своего успеха страж порядка.

Парень помогает раскрывать преступления и даже сам ловит нарушителейФото: ГУ МВД России по Самарской области

Голосуйте за наших!

Виктор Паденко и сейчас активно продолжает свою деятельность, следит за тем, чтобы в границах его обслуживания ничего не нарушали. Но и конкурсе, в котором он неожиданно дошел до самой финальной стадии, не забывает.

— Конечно, мне хочется победы, в любом случае. Плох тот курсант, который не хочет стать генералом! — признается старший лейтенант. — Честно говоря, даже не думал, что я выйду на первое место в области. Единственное, я объехал свой административный участок, сказал, что участвую в конкурсе: «Будет желание — можете за меня проголосовать». И вот результат. Я не ожидал, что так оно будет. Теперь жду победы, но посмотрим, как получится.

Парня поддерживает любимая девушка, родные, друзья, жители Приморского и всего Ставропольского района. «КП-Самара» предлагает читателям поддержать наш регион в голосовании и отдать свой голос за Виктора Паденко! Сделать это можно до 10 ноября!

Награждение победителей и вручение главного приза состоится в торжественной обстановке 16 ноября в канун профессионального праздника конкурсантов — Дня участкового уполномоченного полиции.

Работа Виктора Паденко в цифрах

7 — преступлений, совершенных на административном участке с начала 2018 года;

5 — раскрытых преступлений;

105 — лиц, состоящих на профилактическом учете, работа с ними проводится ежемесячно;

103 — количество рассмотренных обращений и жалоб с начала 2018 года;

1 — отчет перед населением с начала 2018 года;

26 — количество выявленных административных правонарушений, 7 из которых посягали на общественную безопасность;

1 — количество задержанных

НА ЗАМЕТКУ

Голосование за лучшего «Анискина» стартовало на нашем сайте kp.ru («Народный участковый — 2018») 1 ноября. Оставить свой голос очень легко: для этого надо авторизоваться через социальные сети. Будем благодарны за репосты и комментарии. А награждение самого-самого народного участкового России и вручение главного приза состоится в Москве в торжественной обстановке 16 ноября, в канун профессионального праздника конкурсантов — Дня участкового уполномоченного полиции (17 ноября).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Выбери лучшего участкового страны!

На сайте «Комсомольской правды» стартовал ежегодный конкурс «Народный участковый». Голосуем за лучшего "Анискина" 2018 года! (подробности)