2018-11-02T12:59:18+03:00
Общество

Мечтаете о шубе? Эти пять приемов заставят вашего мужчину быть щедрым

Как поступит мудрая женщина, чтобы ей подарили шубу
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Шубы в Самаре в PARADEAШубы в Самаре в PARADEA
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Впереди зима, и, конечно же, любая прекрасная дама мечтает о чудесной шубке. Но как поступит мудрая женщина, чтобы получить долгожданный подарок от своего кавалера? Выясняем, какие 5 приемов заставят вашего возлюбленного быть внимательным и щедрым на покупку ШУБЫ.

1. РАДУЙТЕСЬ ПОДАРКАМ

Радуйтесь от души по-детски, если мужчина дарит Вам ШУБУ!!! Конечно же, речь не идет о притворстве — неискренность всегда чувствуется и сослужит вам плохую службу.

2. ПРОСИТЕ О ПОМОЩИ

Одна из основных потребностей мужчины — чувствовать себя нужным, и, если вы подарите ему это ощущение, он ответит вам щедростью и искренней заботой, купив шубу!

Любая женщина мечтает о чудесной шубке.

Любая женщина мечтает о чудесной шубке.

3. БЛАГОДАРИТЕ

Искренняя благодарность и восхищение могут сотворить чудеса, даже самому экономному мужчине захочется купить вам шубу!

4. ГОВОРИТЕ О СВОИХ ЖЕЛАНИЯХ

Если вашему мужчине чужды проявления щедрости, не ждите, что он «сам догадается» о причинах вашего недовольства. Просто скажите ему –«Любимый купи мне шубу».

5. РАЗРЕШАЙТЕ СЕБЕ МЕЧТАТЬ

Имейте много желаний и мечтайте о дорогой шубе, и Ваша мечта сбудется.

Купить шубу в Самаре в PARADEA. Шубы из рыси.

TRADE IN МЕНЯЙ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ

Магазин PARADEA в Самаре

Магазин PARADEA в Самаре

г. Самара, ул. Ленинская, 301, т. 846) 2733938

www.paradea.ru

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