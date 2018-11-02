Мечтаете о шубе? Эти пять приемов заставят вашего мужчину быть щедрым
Впереди зима, и, конечно же, любая прекрасная дама мечтает о чудесной шубке. Но как поступит мудрая женщина, чтобы получить долгожданный подарок от своего кавалера? Выясняем, какие 5 приемов заставят вашего возлюбленного быть внимательным и щедрым на покупку ШУБЫ.
1. РАДУЙТЕСЬ ПОДАРКАМ
Радуйтесь от души по-детски, если мужчина дарит Вам ШУБУ!!! Конечно же, речь не идет о притворстве — неискренность всегда чувствуется и сослужит вам плохую службу.
2. ПРОСИТЕ О ПОМОЩИ
Одна из основных потребностей мужчины — чувствовать себя нужным, и, если вы подарите ему это ощущение, он ответит вам щедростью и искренней заботой, купив шубу!
Любая женщина мечтает о чудесной шубке.
3. БЛАГОДАРИТЕ
Искренняя благодарность и восхищение могут сотворить чудеса, даже самому экономному мужчине захочется купить вам шубу!
4. ГОВОРИТЕ О СВОИХ ЖЕЛАНИЯХ
Если вашему мужчине чужды проявления щедрости, не ждите, что он «сам догадается» о причинах вашего недовольства. Просто скажите ему –«Любимый купи мне шубу».
5. РАЗРЕШАЙТЕ СЕБЕ МЕЧТАТЬ
Имейте много желаний и мечтайте о дорогой шубе, и Ваша мечта сбудется.
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Магазин PARADEA в Самаре
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