Мечтаете о шубе? Эти пять приемов заставят вашего мужчину быть щедрым

СЕГОДНЯ 12:00 2018-11-02T12:59:18+03:00

Как поступит мудрая женщина, чтобы ей подарили шубу

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Впереди зима, и, конечно же, любая прекрасная дама мечтает о чудесной шубке. Но как поступит мудрая женщина, чтобы получить долгожданный подарок от своего кавалера? Выясняем, какие 5 приемов заставят вашего возлюбленного быть внимательным и щедрым на покупку ШУБЫ.

1. РАДУЙТЕСЬ ПОДАРКАМ

Радуйтесь от души по-детски, если мужчина дарит Вам ШУБУ!!! Конечно же, речь не идет о притворстве — неискренность всегда чувствуется и сослужит вам плохую службу.

2. ПРОСИТЕ О ПОМОЩИ

Одна из основных потребностей мужчины — чувствовать себя нужным, и, если вы подарите ему это ощущение, он ответит вам щедростью и искренней заботой, купив шубу!

Любая женщина мечтает о чудесной шубке.

3. БЛАГОДАРИТЕ

Искренняя благодарность и восхищение могут сотворить чудеса, даже самому экономному мужчине захочется купить вам шубу!

4. ГОВОРИТЕ О СВОИХ ЖЕЛАНИЯХ

Если вашему мужчине чужды проявления щедрости, не ждите, что он «сам догадается» о причинах вашего недовольства. Просто скажите ему –«Любимый купи мне шубу».

5. РАЗРЕШАЙТЕ СЕБЕ МЕЧТАТЬ

Имейте много желаний и мечтайте о дорогой шубе, и Ваша мечта сбудется.

Купить шубу в Самаре в PARADEA. Шубы из рыси.

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Магазин PARADEA в Самаре

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