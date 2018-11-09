Берегите свое сердце: где в Самаре помогут поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы

Со здоровьем сердца лучше не шутить. По данным Всемирной организации здравоохранения, основной причиной смерти и инвалидности во всем мире являются сердечно-сосудистые заболевания. Каждый год от болезней сердца и сосудов умирает 17,5 миллиона человек. Ведущие специалисты лечебно-оздоровительного центра Matrёshka Plaza рассказали, почему именно в межсезонье сердечно-сосудистой системе необходимо уделить повышенное внимание и где помогут поддержать здоровье.

Осенью и весной дела сердечные усугубляются

Врач-кардиолог лечебно-оздоровительного центра Matrёshka Plaza Елена Рипа предупреждает: именно осенью тем, у кого есть проблемы с сердцем, необходимо быть особенно внимательными к себе. Виной всему переменчивая погода.

- При изменении магнитной обстановки кровь замедляет свое движение по капиллярам. Перепады атмосферного давления активизируют некоторые продукты обмена, которые, попадая в кровь, вызывают дискомфорт. Особенно характерна неустойчивая погода для осенних месяцев: ночью - заморозки, днём - солнце, а к вечеру может зарядить дождь или посыпаться снежная крупа. У больных с ишемической болезнью сердца могут возникать или усиливаться приступы стенокардии, дело может закончиться даже инфарктом. Возможны ухудшения самочувствие у гипертоников. При смене погоды они жалуются на головокружение, усиление болей в области сердца, затрудненное дыхание, тошноту, онемение конечностей, появление мушек перед глазами, - констатирует Елена Рипа.

Метеозависимость можно лечить

Самочувствие многих из нас зависит от капризов погоды, но далеко не все знают, что метеозависимость можно заметно ослабить.

- Лечение метеозависимости должно основываться, прежде всего, на укреплении иммунитета и выведении токсинов из организма, - рассказывает Елена Рипа. - Важен в этом деле и сон, сделайте все возможное для того, чтобы накануне тяжелого дня хорошо выспаться. Серьезные физические нагрузки при смене погоды противопоказаны, но 20-минутная утренняя гимнастика не помешает. После нее полезно принять контрастный душ.

Огромное значение имеет и питание. В межсезонье, особенно осенью, лучше воздержатся от тяжелой пищи.

- В меню желательно включить блюда из рыбы, морской капусты, фасоли, чечевицы, свеклы, картофель в мундире, печёные яблоки, клюкву, - поясняет Елена Рипа. - Очень полезны физиопроцедуры. Особенно хороший оздоровительный эффект дает массаж воротниковой области, включающей в себя область надплечий и лопаток. Полезны массажный душ, общая магнитотерапия, электросон.

В помощь метеозависимым людям и сердечным пациентам

Не лишним будет в межсезонье обратиться к специалистам оздоровительного профиля. Так, в лечебно-оздоровительном комплексе Matreshka Plaza разработаны комплексные программы обследования для кардиологических пациентов - «Кардиоскрин». Есть обширные программы для метеозависимых.

- Широкий спектр физиопроцедур может назначить врач-физиотерапевт. Для кардиологических и метеочувствительных пациентов разработаны физиотерапевтические программы, например, «Гармония». Полезны также занятия в бассейне, лечебная физкультура, спелеовоздействие - все это можно получить в нашем лечебно-оздоровительном комплексе, - уверяет Елена Рипа.

Не забывайте, что все заболевания можно предупредить, узнав о них заранее. Будьте здоровы и внимательны к себе и близким. А в следующей публикации вы узнаете, как справиться с обострением заболеваний верхних и нижних дыхательных путей!

Лечебно-оздоровительный центр Matrёshka Plaza

Сайт: www.matreshkaplaza.com

Тел.: (846) 933-30-30

Адреса:

Самара, ул. Енисейская 62а

Тольятти, ул. М. Жукова, 8.

Услуги оказывает НАО «Санаторий «Металлург»

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