2018-11-02T15:43:41+03:00
Происшествия

Водитель-экспедитор из Москвы украл 20 тонн шоколадок на 2,5 млн рублей, раздал долги и поменял имя

Мужчина скрывался больше года, но теперь предстал перед судом в Саранске за растрату в особо крупном размере
Михаил ГОРЮНОВ
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20 тонн шоколадок не довез до места назначения москвич-дальнобойщик20 тонн шоколадок не довез до места назначения москвич-дальнобойщикФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Шоколада много не бывает. Наверное, именно так подумал 54-летний водитель-экспедитор из Москвы Олег Шалинский, он же Шафиров, когда два года назад похитил почти 20 тонн этих сладостей.

- Мужчина, являясь материально-ответственным лицом, на грузовом автомобиле с прицепом, на котором осуществлял свою трудовую деятельность, с территории автостоянки в Саранске вывез шоколадную продукцию весом более 18 тонн. Сумма ущерба составила около 2,5 миллиона рублей. Похищенное обвиняемый реализовал для уплаты возникших ранее долгов, - рассказала сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас 54-летнего "сладкоежку" обвиняют в растрате в особо крупном размере. Журналисту "КП-Самара" стали известны подробности этой истории.

В августе 2016-го года Олег отправился в ульяновский поселок Чердаклы. Согласно накладной он должен был доставить оттуда в Ступинский район Московскую области шоколад производства ООО "Марс". Передвигался мужчина на фуре "Рено" с прицепом. Именно туда и загрузили продукцию для сладкоежек.

- Во время обратного пути он, по версии следствия, задумал похитить этот шоколад. Решил передать эту продукцию человеку, которого следствие еще не установило, - рассказывают корреспонденту "Комсомолки" в Пролетарском районном суде Саранска, где сейчас рассматривают это дело. - Но неизвестный, который решил приобрести этот шоколад, не знал, что он добыт преступным путем.

25 августа дальнобойщик прибыл на своей фуре с "Марсом" на стоянку на Лямбирском шоссе в Саранске. Там он встретился с перекупщиком и они перегрузили товар в другой грузовик. До пункта назначения шоколадки так и не доехали и производитель, а также заказчик забили тревогу. Позже выяснилось, что все украденные шоколадки приехали в другое место - в Ростовскую область и попали в магазины города Таганрог.

Расследованием преступления занимались в следственном управлении УМВД по Саранску. Сначала уголовное дело завели по статье "Кража". Олег Шалинский сразу пал под подозрение, но на протяжении года с небольшим задержать его не удавалось. И лишь 4 мая 2018 года силовики нашли злоумышленника - правда, Олега Шафирова. Но, как вскоре выяснилось, никакой ошибки нет - мужчина просто имеет два паспорта гражданина РФ, оформленные на разных лиц. Сам же он является уроженцем одной из соседних республик.

Шафирова-Шалинского отправили в СИЗО и вот теперь его дело дошло до суда. 22 октября уже состоялось первое заседание. А в самое ближайшее время процесс будет продолжен.

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