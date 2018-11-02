В Самаре показали, как могут выглядеть «безопасные» пуховики для пешеходов

СЕГОДНЯ 16:14 2018-11-02T18:13:00+03:00

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Самарским производителям одежды могут предложить разработать специальную коллекцию курток и пуховиков со световозвращающими элементами. С такой инициативой вышла президент экспертного центра "Движение безопасности" Наталья Агре.

С этим предложением она обратилась 1 ноября к врио начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковнику полиции Юрию Некрасову в рамках пресс-конференции о реализации кампании "Культура на дорогах".

- Можно встретиться с самарскими разработчиками и создателями верхней одежды, чтобы они создали такую "безопасную коллекцию". К тому же фактически не несет никаких дополнительных затрат. Разницы нет. Кроме того, что в одном случае ты производишь куртку, которая будет просто красивая, а в другом еще и защищающая на дорогах, - отметила Наталья Агре.

Такое пальто любого украситФото: Светлана МАКОВЕЕВА

По ее словам, создание таких коллекций более чем возможно, причем без каких-либо недочетов в дизайне. В доказательство своих слов Наталья Агре продемонстрировала коллекцию "безопасных" пуховиков собственной разработки.

- На сегодня иностранными коллегами создано огромное количество всяких материалов, тканей со световозвращением. Они разноцветные. То есть фактически можно интегрировать в дизайн все, что угодно таким образом, что это не будет заметно. То есть его будет видно только тогда, когда человек идет в темное время суток и на него падает свет ближнего либо дальнего света фар автомобилей, - подчеркнула Наталья Агре.

Она также отметила, что в России наличие светововзращающих элементов на куртках, пальто и пуховиках должно стать требованием. И в первую очередь ввести их стоит в отношении детской одежды и обуви.

Дизайн возможных нарядов продемонстрировали на мероприятииФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Если посмотреть на международный опыт, то в Евросоюзе и в ряде других стран есть специальные требования к пошиву верхней детской одежды. Они касаются непосредственно курток и обуви. Кстати, обувь тут тоже очень важный элемент, потому что в городской среде обычно ближний свет фар как раз направлен по направлению к земле. Поэтому важно, чтобы световозвращатели находились как можно ниже, - уточнила Агре. - Мы пытаемся внедрить такие же требования в нашей стране. Минпромторг отказывается, но я думаю что совместно с Госавтоинспекцией нам удастся особенно в рамках реализации стратегии "0" этого добиться.