2018-11-02T18:13:00+03:00
Общество

В Самаре показали, как могут выглядеть «безопасные» пуховики для пешеходов

Всем производителям одежды предложили сразу шить одежду со светоотражающими элементами
Вера ЦЫГАНКОВА
Поделиться:
Одежда со светоотражателями может быть вполне симпатичнойОдежда со светоотражателями может быть вполне симпатичнойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Самарским производителям одежды могут предложить разработать специальную коллекцию курток и пуховиков со световозвращающими элементами. С такой инициативой вышла президент экспертного центра "Движение безопасности" Наталья Агре.

С этим предложением она обратилась 1 ноября к врио начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковнику полиции Юрию Некрасову в рамках пресс-конференции о реализации кампании "Культура на дорогах".

- Можно встретиться с самарскими разработчиками и создателями верхней одежды, чтобы они создали такую "безопасную коллекцию". К тому же фактически не несет никаких дополнительных затрат. Разницы нет. Кроме того, что в одном случае ты производишь куртку, которая будет просто красивая, а в другом еще и защищающая на дорогах, - отметила Наталья Агре.

Такое пальто любого украсит Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Такое пальто любого украситФото: Светлана МАКОВЕЕВА

По ее словам, создание таких коллекций более чем возможно, причем без каких-либо недочетов в дизайне. В доказательство своих слов Наталья Агре продемонстрировала коллекцию "безопасных" пуховиков собственной разработки.

- На сегодня иностранными коллегами создано огромное количество всяких материалов, тканей со световозвращением. Они разноцветные. То есть фактически можно интегрировать в дизайн все, что угодно таким образом, что это не будет заметно. То есть его будет видно только тогда, когда человек идет в темное время суток и на него падает свет ближнего либо дальнего света фар автомобилей, - подчеркнула Наталья Агре.

Она также отметила, что в России наличие светововзращающих элементов на куртках, пальто и пуховиках должно стать требованием. И в первую очередь ввести их стоит в отношении детской одежды и обуви.

Дизайн возможных нарядов продемонстрировали на мероприятии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дизайн возможных нарядов продемонстрировали на мероприятииФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Если посмотреть на международный опыт, то в Евросоюзе и в ряде других стран есть специальные требования к пошиву верхней детской одежды. Они касаются непосредственно курток и обуви. Кстати, обувь тут тоже очень важный элемент, потому что в городской среде обычно ближний свет фар как раз направлен по направлению к земле. Поэтому важно, чтобы световозвращатели находились как можно ниже, - уточнила Агре. - Мы пытаемся внедрить такие же требования в нашей стране. Минпромторг отказывается, но я думаю что совместно с Госавтоинспекцией нам удастся особенно в рамках реализации стратегии "0" этого добиться.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Дед Мороз из Великого Устюга поздравит жителей Самарской области с наступающим Новым годом 22 декабря
В Самаре аптеку могут наказать за вымышленное слово в рекламе
Около клуба "Заря" в Самаре нашли человеческий череп
Мужчина, застреливший свою возлюбленную в парке Молодежном, проведет в колонии 9 лет
В Самаре автобус с детьми попал в ДТП с BMW
В Самарской области водитель ВАЗа погиб, не заметив при развороте фуру
Мужчина замерз насмерть в заброшенном кинотеатре в Сызрани
Вдоль Красноглинского шоссе в Самаре в 2019 году обустроят тротуары
Первая образовательная программа по кибербезопасности для школьников началась в Сочи
В Самаре до конца года введут льготный проезд в трамвае S5
Дмитрий Азаров предложил общественникам решить вопрос по отмене маршруток №210 и №1к с мэром Самары
В Самарской области ищут инвесторов для строительства моста через Волгу у Климовки