Пожар на улице Фрунзе в Самаре: из старого горящего дома эвакуировали тридцать человек, в их числе трое детей
Вечер пятницы, 2 ноября, обернулся бедой для десятков жителей домов в Самаре на улице Фрунзе. Там вспыхнул сильнейший пожар в старом доме.
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного Центра управления в кризисных ситуациях 19 часов 19 минут. К месту вызова были направлены дежурные пожарно-спасательные подразделения и они успели во время.
Еще немного и огонь мог бы перекинутся на соседние жилые дома, но его успели локализовать в одном здании. Пожарные расчеты перекрыли улицу Фрунзе.
Фото: Управление МЧС по Самарской области
Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды-Самара» в управлении МЧС по Самарской области, пожар охватил 120 квадратных метров площади двухэтажного многоквартирного дома.
- Это старый жилой фонд, поэтому огонь распространился очень быстро. Пожару присвоили повышенный класс опасности. Горят перекрытия внутри дома. Огня снаружи не видно, но он весь внутри, - уточнили в пресс-службе регионального МЧС.
Огня не видно. Как объясняют пожарные, он весь в доме Фото: Управление МЧС по Самарской области
Также стало известно, что из горящего дома эвакуировали 30 человек, трое из них — дети. Их возраст пока не уточняется.
- Однако, никто из людей в эту холодную ночь не останется без крова. Большинство из них уже разъехались по родственникам, для тех, кто еще находится на месте пожара городские власти подогнали автобус. Люди греются там, - также рассказали в МЧС.
К счастью в пожаре никто не погиб и не пострадал. Подробности возгорания, его причины и размер ущерба позже будут выяснять специалисты.