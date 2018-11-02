2018-11-02T20:20:29+03:00
Происшествия

Пожар на улице Фрунзе в Самаре: из старого горящего дома эвакуировали тридцать человек, в их числе трое детей

В пожаре на ул. Фрунзе в Самаре в загоревшемся доме из старого фонда могли погибнуть люди
Вера ЦЫГАНКОВА
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Пожарные машины перекрыли всю улицу Фрунзе Фото: Управление МЧС по Самарской областиПожарные машины перекрыли всю улицу Фрунзе Фото: Управление МЧС по Самарской области
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Вечер пятницы, 2 ноября, обернулся бедой для десятков жителей домов в Самаре на улице Фрунзе. Там вспыхнул сильнейший пожар в старом доме.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного Центра управления в кризисных ситуациях 19 часов 19 минут. К месту вызова были направлены дежурные пожарно-спасательные подразделения и они успели во время.

Еще немного и огонь мог бы перекинутся на соседние жилые дома, но его успели локализовать в одном здании. Пожарные расчеты перекрыли улицу Фрунзе.

Фото: Управление МЧС по Самарской области

Фото: Управление МЧС по Самарской области

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды-Самара» в управлении МЧС по Самарской области, пожар охватил 120 квадратных метров площади двухэтажного многоквартирного дома.

- Это старый жилой фонд, поэтому огонь распространился очень быстро. Пожару присвоили повышенный класс опасности. Горят перекрытия внутри дома. Огня снаружи не видно, но он весь внутри, - уточнили в пресс-службе регионального МЧС.

Огня не видно. Как объясняют пожарные, он весь в доме Фото: Управление МЧС по Самарской области

Огня не видно. Как объясняют пожарные, он весь в доме Фото: Управление МЧС по Самарской области

Также стало известно, что из горящего дома эвакуировали 30 человек, трое из них — дети. Их возраст пока не уточняется.

- Однако, никто из людей в эту холодную ночь не останется без крова. Большинство из них уже разъехались по родственникам, для тех, кто еще находится на месте пожара городские власти подогнали автобус. Люди греются там, - также рассказали в МЧС.

К счастью в пожаре никто не погиб и не пострадал. Подробности возгорания, его причины и размер ущерба позже будут выяснять специалисты.

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