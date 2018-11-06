Расправьте плечи: как в Самаре избавиться от боли в спине и суставах

СЕГОДНЯ 11:00 2018-11-06T12:08:07+03:00

Ведущие специалисты комплекса Matreshka Plaza объяснили, откуда берется боль в спине и крупных суставах, и как с этой болью справиться

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Никогда не рано позаботится о своем здоровье. Совместно с ведущими специалистами лечебно-оздоровительного центра Matrёshka Plaza «КП-Самара» расскажет, как справиться с распространенными болезнями и сохранить здоровье. Цикл публикаций начинаем с основы основ – с опорно-двигательной системы.

Медики отмечают, что в современном мире многие болезни значительно помолодели. Вот и жалобы на боли в спине и суставах все чаще звучат от совсем молодых людей.

Откуда берется боль в спине?

- Можно смело утверждать, что как только вы встали с четверенек и пустились в самостоятельное путешествие на двух ногах, вы обрекаете себя на возможные боли в спине в зрелом возрасте. Лишний вес вашего тела, нетренированные мышцы, сидячий и малоподвижный образ жизни, вырабатываемый в процессе труда неправильный двигательный стереотип, чрезмерные нагрузки, нарушение осанки, плоскостопие - основные причины возникновения боли в спине, - уверяет врач-невролог, физиотерапевт лечебно-оздоровительного центра Matrёshka Plaza Владислав Алексеевич Качура. - Боль в спине занимает ведущее место по количеству дней нетрудоспособности среди работающего населения.

Каждый еще со школы отлично знает, что позвоночник - это сложная система, состоящая из отдельных позвонков и расположенных между ними упругих дисков. А в каждой сложной системе могут произойти сбои.

- С годами мышцы ослабевают, а масса тела растет, тянет к земле, и позвонки могут начать потихоньку приближаться друг к другу: ограничивается их подвижность, защемляются нервные окончания, нарушается питание диска. Упругое студенистое ядро диска начинает усыхать, уплотняться и теряет свои амортизационные свойства. Если на эти изменения не обращать внимания, то позвонки могут настолько сильно приблизиться друг к другу, что может произойти прорыв фиброзного кольца межпозвонкового диска, сформируется грыжа и боль станет постоянной и сильной, - продолжает Владислав Качура. - Практически все заболевания позвоночника начинаются со снижения расстояния между позвонками, и тут на помощь приходит тракционное вытяжение позвоночника.

Почему в межсезонье спина и суставы болят сильнее?

Многие замечали, что в межсезонье проблемы с позвоночником и суставами заявляют о себе громче обычного. И причин этому достаточно. Как отметила врач-ревматолог высшей квалификационной категории лечебно-оздоровительного центра Matrёshka Plaza Инна Васильевна Каретникова, есть факторы, на которые мы повлиять не можем – например, изменения атмосферного давления на полость сустава, пронизанного барорецепторами (это клетки, реагирующие на изменение атмосферного давления), а есть те, что вполне можно исправить.

- Смена летней обуви на демисезонную, при отсутствии ортопедических стелек, может привести к возникновению обострения. К этой проблеме нужно отнестись внимательно. Еще одна причина - перегрузка опорно-двигательного аппарата из-за повышенной физической активности в весенне-летний период. Самый лучший выход для предупреждения болевого синдрома - разгрузка суставов. Влияет также переохлаждение суставов, поэтому в межсезонье обувь и одежда должны быть функциональными. Важным фактором является и то, что осенью люди возвращаются после летних каникул к интенсивным занятиям разнообразными видами спорта. Помните, тренировки лучше начинать постепенно, - разъясняет врач-травматолог-ортопед высшей квалификационной категории лечебно-оздоровительного центра Matrёshka Plaza Юрий Владимирович Лабаев.

Как мы уже отметили, проблемы с опорно-двигательной системой есть не только у людей среднего и старшего возраста, но и у молодых, здесь основной причиной часто выступают именно бездумные тренировки.

- Это, как правило, обусловлено строением соединительной ткани, лежащей в основе органов движения, которая в силу ряда причин – среди которых экология, малоподвижный образ жизни, питание - имеет повышенную растяжимость, формирующую так называемый гипермобильный синдром. Перегрузки суставов, отсутствие ортопедической коррекции, бездумные силовые нагрузки ведут к появлению болей в суставах и спине, - предупреждает Юрий Лабаев.

Лечение и профилактику лучше не откладывать

Чтобы неприятные ощущения в позвоночнике и суставах не застали вас врасплох, одевайтесь по погоде, в меру занимайте спортом и не забывайте про профилактику. А если проблемы уже дали о себе знать, поспешите к специалистам.

Кстати, в лечебно-оздоровительном центре Matrёshka Plaza имеется весомый перечень самых современных подходов к лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата.

- В помощь тем, кто страдает заболеваниями позвоночника, в лечебно-оздоровительном центре Matrёshka Plaza разработано и успешно применяется комплексное вертикальное подводное вытяжение позвоночника в бассейне в теплой воде и дозированное тракционное вытяжение поясничного и шейного отделов позвоночника с помощью высокотехнологичного медицинского аппарата «Ормед - профессионал», - рассказывает Владислав Качура. - В нашем центре в программу лечения обязательно включены медикаментозное и физиотерапевтическое лечение с применением сероводородных, радоновых и грязевых ванн по индивидуально подобранным программам.

В лечебно-оздоровительном центре Matrёshka Plaza много внимания уделяют и профилактике.

- Лечебная физкультура - как групповые, так и индивидуальные занятия, - кинезитерапия, массаж, лечебные ванны (более 10 наименований ванн), сакские грязи, аппаратная физиотерапия - все эти процедуры используются в нашем центре для профилактики неврологических осложнений остеохондроза. Частота профилактических мероприятий подбирается индивидуально для каждого пациента и зависит от клинических проявлений основного заболевания, наличия сопутствующей патологии. Для этого в центре созданы различные программы: абонементы здоровья, программы физиотерапевтического лечения, санаторное лечение. Профилактическое лечение под наблюдением врача позволяет снизить частоты обострений и их выраженность и выйти на стойкую ремиссию, - добавляет врач невролог, физиотерапевт лечебно-оздоровительного центра Matrёshka Plaza Оксана Александровна Холявко.

Здоровье на дороге не валяется, берегите его! В следующей публикации вы узнаете, почему в межсезонье особое внимание необходимо уделить сосудам и сердцу.

Лечебно-оздоровительный центр Matrёshka Plaza

Сайт: www.matreshkaplaza.com

Тел.: (846) 933-30-30

Адреса:

Самара, ул. Енисейская 62а

Тольятти, ул. М. Жукова, 8.

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