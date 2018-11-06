В Крутых Ключах в Самаре открыли новый детский сад на 350 мест

СЕГОДНЯ 10:00 2018-11-06T10:35:21+03:00

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Молодая мама Елизавета переехала в Крутые Ключи с мужем два года назад. Через год родилась дочка – маленькая Валечка. Рождение малютки почти совпало с открытием в микрорайоне нового детского сада на 350 мест.

- Гуляем рядом с детским садиком почти каждый день. Скоро и мы сюда пойдем, - рассказывает Елизавета, покачивая коляску. - Очень рады, что рядом с домом садик открыли. Малышей здесь много. За Валечкой мы с мужем следить все время скоро не сможем, работаем же. Детский садик очень выручит.

Таких молодых семей в Крутых Ключах много. Каждый год в микрорайоне появляется на свет почти 1000 малышей. Открывшийся детский сад – четвертое по счету здание в Крутых Ключах. Принимать ребят он начал даже раньше официального открытия – с 22 октября. Сейчас уже укомплектовали 9 групп по 25 человек.

Персонал для нового детского сада подбирали тщательно.

- С каждым, кто хотел устроиться к нам, беседовали лично, - вспоминает заведующая детского сада №2 Мария Шафигулина. – Подбирали тех, у кого есть специальное образование, позволяющее работать в дошкольных учреждениях, выбирали доброжелательных людей и, конечно, любящих детей. Сейчас штат уже полностью укомплектован.

Новый детский сад оборудован по последнему слову техники. В нем есть настольные игры, микроскопы, тренажеры для развития способностей детей, даже робототехника, например,роботизированные беспроводные собака и пчела, которыми можно управлять со смартфонов. О музыкальных и спортивных залах и игровой площадке рядом со зданием садика и речи не идет – это в порядке вещей.

Позаботились и о малышах с ограниченными возможностями: маломобильных и слабовидящих детях, детях-колясочниках. Для них оборудовали пандусы и закупили специальные приспособления.

- В детском саду есть система видеонаблюдения, специалисты охраны следят, чтобы все было в порядке. Учреждение оснащено интерактивным оборудованием. Это и цифровая лаборатория, и приспособления для образовательной робототехники, и мультистудия, - рассказывает заведующая учреждением Мария Шафигулина.

На открытии детского сада побывала глава Самары Елена Лапушкина. Она посмотрела выступления малышей, оценила игровые комнаты и пообщалась с детьми и их родителями.

- Прекрасный детский сад. Я была здесь очень часто во время строительства. Было много споров и нареканий. Сегодня – совсем другие ощущения. Я вижу радостные лица родителей и детей, вижу педагогов, которые приступили к работе, - заметила Елена Лапушкина. – Здесь есть все, чтобы наши дети смогли развиваться одинаково.

Отдельно глава Самары отметила и то, что детский садик открылся накануне Дня народного единства.

- Это вдвойне замечательно, ведь детский сад появился на свет благодаря нашим общим усилиям: усилиям родителей и администрации города, а также благодаря президентскому гранту. Совместно можно сделать много доброго и хорошего, - сказала глава Самары во время общения с родителями малышей.

Приехала Елена Лапушкина не с пустыми руками. На открытие глава Самары подарила садику интерактивную игру, которая поможет малышам лучше понимать робототехнику.

- Это один из самых больших детских садов в Самаре. В Крутых Ключах много молодых семей, много рождается детей. К сожалению, не везде в городе можно построить такие объекты, но мы делаем все, чтобы помочь молодым семьям города. Сейчас мы занимаемся вопросами возвращения зданий бывших детских садов, строим новые садики. До конца года такой же большой – на 350 мест – детский сад откроется в микрорайоне Волгарь. Этой работой заниматься всегда приятно, - заметила Елена Лапушкина.