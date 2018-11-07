2018-11-07T10:56:11+03:00
Общество

Парад Памяти 7 ноября 2018 в Самаре: что происходит на площади Куйбышева прямо сейчас

Вместе следим за Парадом Памяти 7 ноября 2018 в Самаре на площади Куйбышева и реконструкцией Керченско-Эльтигенской десантной операции на набережной Волги
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре на площади Куйбышева проходит Парад Памяти 2018В Самаре на площади Куйбышева проходит Парад Памяти 2018Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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Парад Памяти 7 ноября в 2018 году проходит в Самаре уже в восьмой раз. Впервые масштабный праздник провели в 2011 году - в честь семидесятилетия со дня проведения памятного Парада в тыловом Куйбышеве в ноябре 1941 года.

Парад в Куйбышеве 1941 года был одним из важнейших событий. К том времени наш город уже стал запасной столицей, поэтому на трибуах были представители дипмиссий множества стран, первые лица государства, иностранные корреспонденты. Перед ними прошагали боевые расчеты - 22 тыс. человек, проехала военная техника, в небо взмыли самолеты: бомбардировщики, штурмовики. Только прохождение военной части длилось около 1,5 часов. Потом на площадь вышли трудящиеся с куйбышевских заводов. Дипломаты были поражены - они думали, что СССР сломлен. Этот Парад имел огромное значение: например, японские диппредставители именно после него передали руководству своей страны: мол, вмешиваться сейчас в войну неблагоразумно.

Сегодня уже восьмой раз в Самаре вспоминают тот памятный Парад. В 2018 году темой мероприятия стало "оружие победы". Следите за Парадом вместе с нами и мы постараемся показать в деталях и официальную часть прохождения, и колонны самарских предприятий. А в 14.00 на набережной Волги начнется реконструкция Керченско-Эльтигенской десантной операции.

Мы будем вести прямую трансляцию с площади Куйбышева, и если вы вдруг сегодня на работе, не расстраивайтесь: наши фото и видео помогут вам увидеть все так, как будто вы и сами находитесь на Параде Памяти 2018.

И полезная информация для сведения: 7 ноября возле площади Куйбышева не продают алкоголь. А здесь можно посмотреть, как будет перекрыто движение в этот день в районе площади.

Парад Памяти 7 ноября 2018 в Самаре.

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