2018-11-07T18:57:19+03:00
Общество

Парад Памяти 7 ноября 2018 в Самаре: танки на площади, стихи Ланового и дипломаты 11 стран

Как в Самаре прошел Парад Памяти 7 ноября 2018 и чем удивили зрителей [фото, видео]
Ольга АФАНАСЬЕВА
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По площади проехал танк Т-34 времен Великой Отечественной войныПо площади проехал танк Т-34 времен Великой Отечественной войныФото: Альберт ДЗЕНЬ
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В Самаре прошел Парад Памяти 7 ноября 2018 года. На площади Куйбышева это мероприятие проходит уже в восьмой раз и каждый год зрителей удивляют чем-то особенным. В этот раз желающие посмотреть на то, как колонны гордо чеканят шаг по площади, стали собираться задолго до начала, несмотря на не слишком теплую погоду.

Валерьяну Куйбышеву Парад понравился Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Валерьяну Куйбышеву Парад понравилсяФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Мы пришли сюда с внуками, - рассказывает Татьяна Сергеевна. - Мальчишкам очень интересно посмотреть на военную технику, на танки. На Парад Победы мы идем на Молодогвардейскую, но там очень много народа, а на площадь не попадешь. А сегодня все бесплатно и пускают всех, поэтому мы решили воспользоваться шансом.

Колонны с флагами Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Колонны с флагамиФото: Альберт ДЗЕНЬ

Правда, довольны были не все: из-за перекрытых улиц самарцы опаздывали в школу и на работу и ворчали в социальных сетях.

Такой парад нам не нужен?

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Все вооружение и одежда воссозданы вплоть до мельчайших деталей Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Все вооружение и одежда воссозданы вплоть до мельчайших деталейФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Нужно, чтобы этот день был выходной, - рассуждает читатель КП-Самара Дмитрий Волков. - А то вроде интересно, фотки смотришь и завидуешь, самому-то никак не попасть, кто с работы отпустит?

Пехота в маск-халатах и с оружием времен ВОВ Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Пехота в маск-халатах и с оружием времен ВОВФото: Альберт ДЗЕНЬ

Правда, кое-кто все же сумел улизнуть в этот день с рабочих мест. Это участники Парада - в строю оказались не только колонны военнослужащих, росгвардейцев и полицейских, кадетов, юнармейцев, но и простые трудящиеся Самары.

Студенты медицинского университета Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Студенты медицинского университетаФото: Альберт ДЗЕНЬ

В Параде по площади прошагали и студенты самарских университетов, и сотрудники крупнейших предприятий: РКЦ "Прогресс", Куйбышевский НПЗ, "Авиакор", ПАО "Кузнецов, "Электрощит". Немного замерзшие люди все-таки улыбались, махали руками и пели воодушевляющие песни. Открывал парад командующий Парадом Памяти «Оружие Победы» генерал-майор Александр Протченко. На трибуне стояли первые лица области и ПФО, атакже представители 13 делегаций разных стран.

Начинается Парад с прохождения военной техники Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Начинается Парад с прохождения военной техникиФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Мы гордимся тем, что куйбышевский Парад 1941 года навсегда вошел в героическую летопись ВОВ как символ несгибаемой стойкости нашего народа. В самые страшные месяцы войны он вселил в советских людей уверенность в том, что враг будет разбит, Победа будет за нами, - обратился с трибуны к парадным расчетам губернатор Дмитрий Азаров.

По площади прошли и самарские комсомольцы Фото: Альберт ДЗЕНЬ

По площади прошли и самарские комсомольцыФото: Альберт ДЗЕНЬ

Он напомнил, что и тогда, 77 лет назад, по площади прошли красноармейцы, которые прямо отсюда, из тылового Куйбышева, отправились на фронт, здесь также присутствовали представители других государств, дипломатические миссии.

Колонна РКЦ "Прогресс" на Параде Памяти Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Колонна РКЦ "Прогресс" на Параде ПамятиФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Советский Союз показал свою мощь, продемонстрировал, что победить нас нельзя. И, например, Турция после этого Парада приняла решение не вступать в войну, - отметил Дмитрий Азаров.

Также свое слово сказал полпред президента ПФО Игорь Комаров.

- Сегодня в строю тех, кто помнит нашу Победу, молодое поколение. Парад Памяти объединяет всех, кто любит свою Родину? - отметил он.

Юное поколение на Параде Памяти 2018 Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Юное поколение на Параде Памяти 2018Фото: Альберт ДЗЕНЬ

И в самом деле: на площади было очень много молодежи. Воспитанники военно-патриотических клубов, юнармейцы, кадеты, юные казаки - со всех городов ПФО. Они гордо несли флаги своих объединений и счастливо улыбались: шутка ли, быть причастными к такому событию.

Танки проехали по площади Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Танки проехали по площадиФото: Альберт ДЗЕНЬ

Центральным событием Парада стали танки Т-34, появившиеся на площади, их встречали гулом восторга, а экипаж танка проехал мимо трибун, отдавая честь.

Колнна Бессмертного полка прошла под стихи Василия Ланового Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Колнна Бессмертного полка прошла под стихи Василия ЛановогоФото: Альберт ДЗЕНЬ

На сцене появился Василий Лановой. Он исполнил песню из кинофильма "Офицеры" и прочитал стихи. Под них по площади прошли колонны Бессмертного полка с портретами героев.

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Бессмертный полк шагает под стихи Василия Ланового
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После Парада дети и взрослые обступили военную технику Фото: Альберт ДЗЕНЬ

После Парада дети и взрослые обступили военную техникуФото: Альберт ДЗЕНЬ

После того, как Парад закончился, все смогли сфотографироваться на фоне военной техники.

kpsamarakpsamara
Парад памяти 2018 в Самаре: военный оркестр покидает площадь
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Самолеты пролетают над площадью, с них сбрасывают листовки Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Самолеты пролетают над площадью, с них сбрасывают листовкиФото: Альберт ДЗЕНЬ

А на набережной Волги развернулась реконструкция Керченско-Эльтигенской десантной операции - ее целью 75 лет назад было нанести удар северо-восточнее Керчи и Эльтигена и начать дальнейшее освобождение Крыма.

Реконструкция десантной операции на пляже Волги Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Реконструкция десантной операции на пляже ВолгиФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Это не самая известная операция, но мы хотели напомнить людям об истории, заинтересовать зрителей и добиться того, чтобы они захотели больше узнать о событиях Великой Отечественной войны, - рассказывают организаторы.

Минута молчания Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Минута молчанияФото: Альберт ДЗЕНЬ

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