«Лада» возглавила турнирную таблицу ВХЛ и готовится отбиваться от преследователей в выездной серии

СЕГОДНЯ 21:10 2018-11-08T21:13:25+03:00

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«Лада» вышла на чистое первое место

Похмелья после дерби не случилось. Вслед за соседом из Самары ЦСК ВВС (матч с которым прошел по всем канонам дерби: жестко, эмоционально, напряженно) в Тольятти пожаловали еще три команды. Сначала главный неудачник нынешнего сезона ВХЛ анграский «Ермак», затем середняк «Сокол» из Красноярска, а кульминацией домашней шестиматчевой серии стал приезд новокузнецкого «Металлурга».

В этом сезоне для «Ермака» настали темные времена. Некогда крепкая команда превратилась в аутсайдера. Перед выездом в Тольятти команда из Ангарска рухнула на последнее место в турнирной таблице ВХЛ и лишилась главного тренера. Однако «Лада-Арена» не то место, где можно исправить турнирное положение. У «автозаводцев» сейчас один из лучших составов в чемпионате и золотые амбиции. Подогревает все это желание в ближайшие годы вернуться в КХЛ.

В итоге битва «Лады» с «Ермаком» закончилась пятью безответными шайбами в ворота гостей. Дублем отметился Александр Тимирев, еще по голу забили Вячеслав Андрющенко, Станислав Чистов и Зият Пайгин. Для последнего гол в ворота «Ермака» стал дебютным в первом же матче за «Ладу».

- Очень тяжело входили в игру, соперник грамотно действовал и не давал нам выходить на ударные позиции и создавать моменты, - прокомментировал встречу нападающий тольяттинцев Станислав Чистов. - Хорошо, что Саня Тимирев взял игру на себя и сумел пробить их вратаря, стало полегче – «Ермака» начал раскрываться, у нас стало появляться больше моментов, которые мы смогли реализовать в третьем периоде.

Следом за «Ермаком» – по возрастающей – в Тольятти прилетел «Сокол». Красноярцы прибыли на «Лада-Арену» в приподнятом настроении: команда начала набирать обороты и победила в 7 из 8 последних матчах. Только в Тольятти фарт кончился.

Первым в «Сокола» выстрелил бывший игрок красноярцев Вячеслав Андрющенко. Однако гости смогли собраться и отквитали преимущество хозяев через 7 минут - большинство реализовал Иван Крылов, отправивший шайбу в ворота «Лады» броском с синей линии.

В основное время голов болельщики больше не увидели: выяснять отношения командам пришлось в овертайме. Дело бы дошло до буллитов, если бы не все тот же Андрющенко, который вырвал победу на последней минуте овертайма – 2:1.

В шестом, заключительном матче домашней серии «Лада» принимала еще одного бывшего участника КХЛ – новокузнецкий «Металлург». «Кузню» выгнали из Континентальной хоккейной лиги за сезон до «Лады». Стать грозной силой в ВХЛ у «Металлурга» пока не получается – 13 место в регулярке прошлого сезона и вылет в четвертьфинале.

К матчу в Тольятти команда подошла не в лучшем настроении – после мощного начала сезона «Металлург» пропустил несколько тяжелых ударов и откатился за пределы тройки лидеров турнирной таблицы ВХЛ. «Лада» перед матчем с «кузней» была на втором месте.

Статус фаворита встречи тольяттинцы начали доказывать с первых минут - Константин Майоров распечатал ворота Рафаэля Хакимова на 7 минуте. Удвоил преимущество «Лады» Евгений Скачков, который отправил шайбу аккуратно в «девятку». До неприличного счет довел Артурс Озолиньш.

После этого гости экстренно поменяли вратаря. Место в «рамке» занял Андрей Литвинов. Эта мера помогла на какое-то время сдержать напор «Лады». В самом начале третьего отрезка матча Сергей Барбашев отквитал одну шайбу, а к середине периода Валерий Поляков реанимировал интригу – 3:2.

В последней отчаянной попытке отыграться гости поменяли вратаря на шестого полевого, но от поражения это их не спасло. Точку в матче поставил удар Вячеслава Андрющенко за 16 секунд до финальной сирены со своей половины поля от бортика. 4:2 – победа «Лады».

Ударная домашняя серия и осечка «Рубина» вывели тольяттинцев на чистое первое место в турнирной таблице ВХЛ.

«Ермак» привез из Самарской области два разгрома. Фото: ХК «Лада»

ЦСК ВВС прибавил по сравнению с прошлым годом

В этом сезоне ЦСК ВВС и «Ермак» поменялись ролями. Самарцы, которые в прошлом году в регулярном чемпионе ВХЛ одержали всего четыре победы, сейчас идут во второй десятке и если не сбавят обороты, могут заскочить на поезд плей-офф. У «Ермака» все плохо – в основное время ангарцы в этом сезоне не выигрывали и набрали в 22 играх всего 10 очков. Путешествие по Самарской области поводов для радости не добавило. После разгрома в Тольятти «Ермак» нарвался на разгром в Самаре.

Правда, многочисленная местная торсида, которая заполнила «Кристалл» почти до отказа, сначала увидела, как забивают ее команде. В ворота «летчиков» шайбу отправил лучший бомбардир сибиряков Анатолий Раенко. Собраться хозяева смогли только в третьем периоде. Забить ЦСК ВВС помогли два удаления у «Ермака» - двухминутное и пятиминутное. Даниил Гареев счет в матче сравнял, а вперед самарцев вывел точный бросок Тимура Хафизова.

После такого собраться «Ермак» не смог и пропустил еще два мяча. Постарались Денис Лудцев и Рафаэль Бикмуллин. 4:1 – победа ЦСК ВВС.

После этой игры стало известно, что Бикмуллин вернется в «Нефтехимик», с которым «летчики» сотрудничают. Однако с «Соколом» 21-летний форвард сыграть успел. И не просто сыграл, а оформил дубль. Встреча с красноярцами закончилась со счетом 3:1. Кроме Бикмуллина шайбу в ворота гостей отправил Булат Набиуллин.

Форвард ЦСК ВВС Бикмуллин вернется в «Нефтехимик». Фото: ХК ЦСК ВВС

- Я думаю, самарские болельщики увидели сегодня настоящий хоккей. Мне самому эта игра очень понравилась. Соперник – одна лучших в плане комплектации команд. Профессионально работает тренерский штат. Играют в активный, мощный хоккей. Наши молодые мальчишки сегодня с честью сдали экзамен. Вопросов у меня к ним нет, ребята бились, - отметил главный тренер ЦСК ВВС Александр Соколов.

Домашнюю серию ЦСК ВВС завершил матчем с новокузнецким «Металлургом». До третьего периода команды шли нос к носу. Первый отрезок матча закончился без забитых голов и с одинаковым количеством ударов в створ по обеим воротам – 10:10. Во втором периоде команды смогли распечатать ворота друг друга. Сначала гостей огорчил Рафаэль Бикмуллин, потом очередь расстраиваться настала для хозяев – шайбу в ворота самарцев закатил Кирилл Маслов.

Оторваться в счете ЦСК ВВС в третьем периоде помог меткий выстрел Камиля Фазылзянова. «Кузня» бросилась отыгрываться. На 56 минуте «Металлург» остался в большинстве, однако реализовать преимущество не смог. Под конец встречи у гостей вместо голкипера вышел шестой полевой игрок, однако шайбу забили снова хозяева. Дубль оформил Фазылзянов.

3:1 – ЦСК ВВС добывает еще 2 очка и закрепляется во второй десятке турнирной таблицы ВХЛ. Сейчас самарцы на 19 месте.

«Ладе» и ЦСК ВВС предстоят тяжелые выезды. Фото: ХК «Лада»

Теперь обеим командам из Самарской области предстоят тяжелые выезды. За 6 дней «Лада» и ЦСК ВВС сыграют с 5-ой командой турнирной таблицы регулярного чемпионата «СКА-Невой», действующим победителем ВХЛ петербургским «Динамо», ближайшим преследователем «Лады» «Рубином» и выходцем из КХЛ «Югрой».

12 ноября – понедельник – «СКА Нева» - «Лада»

14 ноября – среда – «Динамо» (Санкт-Петербург) - «Лада»

16 ноября – пятница – «Рубин» - «Лада»

18 ноября – воскресенье – «Югра» - «Лада»

12 ноября – понедельник – «Динамо» (Санкт-Петербург) – ЦСК ВВС

14 ноября – среда – «СКА-Нева» – ЦСК ВВС

16 ноября – пятница – «Югра» – ЦСК ВВС

18 ноября – воскресенье – «Рубин» – ЦСК ВВС