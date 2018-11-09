2018-11-08T20:46:08+03:00
Общество

Самаранефтегаз выпустил в Волгу мальков толстолобика

АО «Самаранефтегаз», дочернее общество ПАО «НК «Роснефть», пополнило биоресурсы Волги на 7,5 тысячи мальков ценной промысловой рыбы - толстолобика
Анна ФЕДОРОВА
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При благоприятных условиях эта рыбка может набрать 20 - 30 килограммов. Фото: АО "Самаранефтегаз"При благоприятных условиях эта рыбка может набрать 20 - 30 килограммов. Фото: АО "Самаранефтегаз"
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У дачников активный сезон закрывается с наступлением первых холодов, у грибников - с выпадением первого снега. А любителям рыбалки можно только позавидовать - осенний клев ничуть не уступает летнему, и даже зимняя стужа не может остановить настоящих фанатов охоты на обитателей водоемов. Охладить их пыл может лишь одно - отсутствие рыбы. Какой смысл сидеть часами напролет у воды, если никто поблизости не плеснет, дразня серебристым плавником, не снимет потихоньку червяка с крючка, будто посмеиваясь: «Ну-ка, поймай меня, если сможешь!» Честное противоборство рыбака и рыбки закончилось, когда человек поставил свои практические интересы выше жизненных интересов всех остальных жителей его ареала обитания. В том числе и «населения» рек, которому пришлось выживать среди плотин, водного транспорта и отходов нашей бурной жизнедеятельности. Но не зря человек присвоил себе эпитет «разумный»: цивилизация признала свои ошибки, пока еще не стало слишком поздно. В нашу жизнь прочно вошло слово «экология». Школьники на уроках учат азы бережного обращения с природой, вузы выпускают специалистов по охране окружающей среды, а промышленные предприятия на практике показывают, как можно повышать производственные показатели, при этом взаимодействуя с миром, не причиняя ему вреда.

Сохранить и увеличить

В последние несколько лет одну из таких практик могли по достоинству оценить именно любители рыбалки, отмечающие прирост водного «населения». Ежегодным пополнением водных биоресурсов Волга обязана, в том числе, дочерним предприятиям компании «Роснефть». Совсем недавно прошла очередная экологическая акция Самаранефтегаза - под строгим контролем специалистов Средневолжского территориального управления Росрыболовства нефтяники отправили в большое плавание около 7,5 тысячи мальков.

- Мальки выпущены в счет компенсационных мероприятий АО «Самаранефтегаз», - рассказал начальник управления поддержания пластового давления АО «Самаранефтегаз» Николай Гончаров. - Нами на тендерной основе был заключен договор на искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов с ООО «Рыбопитомник», и на основании рекомендаций научно-исследовательских организаций, подведомственных Росрыболовству, произведен выпуск искусственно воспроизведенной молоди в водоем.

Нефтяники выпускают рыбную молодь в естественную среду обитания далеко не первый раз. Как любое промышленное предприятие, Самаранефтегаз осуществляет забор воды для производственных и технических нужд из Саратовского водохранилища. Следуя политике социальной ответственности ПАО «НК «Роснефть» и строгому соблюдению природоохранного законодательства, нефтяники участвуют и в искусственном воспроизводстве речной фауны. Это позволяет сохранять биологическое разнообразие, увеличивать численность водных обитателей и с уверенностью смотреть в будущее - без смущения перед потомками.

Травоядный санитар

Тысячи мальков толстолобика путь от Хрящевской базы живой рыбы до волжского берега преодолели в специальных контейнерах. Ноябрьская погода им только «на руку» - именно осенью для выпуска малька условия самые благоприятные. Сейчас в воде содержится достаточное количество кислорода, и молодь чувствует себя комфортно.

В нашей природно-климатической зоне эти рыбки могут «нагулять» вес до 20 - 30 килограммов. Причем на особой «вегетарианской диете»: белый толстолобик питается микроскопическими водорослями - фитопланктоном, поэтому эта рыба является прекрасным мелиоратором водоемов. Когда река начинает цвести, приходит время толстолобика - и обед, и «генеральная уборка». Так что нефтяники запустили в Волгу отряд самых настоящих травоядных санитаров. Удачного плавания!

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