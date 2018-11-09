Цены на бензин в Самарской области могут вырасти в следующем году, но не из-за нефтяников

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-08T18:59:52+03:00

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Автомобилисты Самарской области, и не только они, испытали настоящий шок в конце весны 2018 года, когда на заправках буквально каждый день переписывались ценники на топливо. Летом ситуация с ростом цен стабилизировалась и литр самого популярного АИ-95 можно было купить за 43 рубля. Но затишье оказалось недолгим. Цены держали крупные компании уровня «Роснефти».

С конца октября российское общество стали будоражить слухи. Дескать, нефтяники требуют у правительства разрешить им со следующего года повысить стоимость топлива на 4 - 5 рублей за литр. Это компенсирует им убытки, которые они несут из-за инфляции и завершения налогового маневра в нефтяной отрасли.

Эксперты и аналитики собрались в пресс-центре «КП» - Самара», чтобы спрогнозировать ситуацию на топливном рынке Самарской области в следующем году. И проанализировать влияние роста цен топлива на экономическую обстановку в регионе.

Нет никаких причин говорить о том, что в Самарской области наблюдается монопольный сговор нефтяников. К такому выводу пришли в региональном УФАС, ведь на топливном рынке фиксируются совершенно разные цены.

- Хочу напомнить всем, что топливный рынок в России не регулируется государством, - отметил руководитель самарского УФАС Леонид Пак. - Антимонопольщики могут вмешаться, если в регионе сложится ситуация монополии. В Самарской области такого не наблюдается. А вообще снизить цены на бензин в масштабах всей страны можно было бы, пересмотрев административные барьеры в отрасли. Например, у нас очень жесткие требования к АЗС, где они могут располагаться и как оборудоваться.

Рост цен на бензин в Самарской области вряд ли приведет к социальному взрыву и акциям протеста. Но усталость и недовольство в регионе накапливаются.

- Очень трудно даже на уровне Самарской области разобраться в причинах повышения цен, - говорит депутат Самарской губдумы Михаил Матвеев. - Нефтяники кивают на повышение цен на электричество, энергетики - на кого-то другого и так далее. Конечно, нельзя скомандовать бензину нельзя, чтобы он подешевел. И подорожание даже на 5 рублей не приведет к социальным протестам. Но рост недовольства копится и растет.

Директор информационного агентства «Саминвестор» Илья Липкинд считает грядущее повышение стоимости топлива вполне ожидаемым. Нефтяникам придется пойти на этот шаг из-за независящих от них причин.

- Прибавка в 4 - 5 рублей вполне реальна, - замечает Илья Липкинд. - Давайте рассчитаем, из чего она складывается. В одной тонне бензина примерно 1300 л. 3700 рублей, на которые будут повышены акцизы на тонну, дают 2,8 - 2,9 рубля прибавки к стоимости литра. Плюс повышение НДС с 1 января. В сумме получаем 3,7 - 3,8 рубля прибавки. Кроме того, из-за инфляции, которая «отъедает» кусок от реальной прибыли нефтепереработки, повышение на 4 - 5 рублей не выглядит чем-то невозможным. То есть получаем среднюю цену на литр 95-го в 2019 году в Самарской области в коридоре 48 - 49 рублей.

Впрочем, ситуация с ценами на бензин и дизельное топливо в Самарской области не выглядит критической как на общероссийском, так и на фоне регионов Приволжского федерального центра.

- В мае этого года в Самарской области бензин подорожал на 6,5%, а дизтопливо - на 5,7%, - приводит данные главный консультант управления регулирования и контроля цен и тарифов Департамента торговли и ценовой политики министерства экономического развития и инвестиций региона Наталья Крепская. - В целом по России, в январе - сентябре цена бензина выросла на 8,9%, а в Самарской области - 7,2%. И в сравнении с другими регионами ПФО мы смотримся неплохо. Самый большой рост был отмечен в Пензенской, Нижегородской областях и Республике Мордовия.

Конечно, повышение стоимости топлива ударит по простым автолюбителям и профессиональным водителям, для которых перевозки - источник заработка.

- Обычный автомобилист ничего не знает ни про акцизы, ни про налоговые маневры и попросту смотрит на ценники АЗС, - заметила и. о. председателя Самарского регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов Ольга Доронина. - Поэтому водители не понимают, почему топливо дорожает. Тактика поведения автомобилистов в этой ситуации разная. Некоторые водители стараются реже использовать транспорт в личных целях. А кто-то переходит на газомоторное топливо, хотя и оно в этом году резко подорожало. Но все понимают, что цена будет только расти, а ведь впереди холода, и у автомобилей вырастет расход топлива.

В целом эксперты сошлись во мнении, что прогнозируемый рост цен на бензин и дизтопливо вызван не желанием нефтяников увеличить свою прибыль, а экономической политикой правительства. Но последствия этого, как уже бывало не раз, почувствуют на себе не только автомобилисты.

- Естественно, повышение скажется на себестоимости всех товаров и услуг, - констатирует Наталья Крепская. - Особенно это заметно в сельском хозяйстве, где фермеры напрямую зависят от цен на солярку.

Меры по преодолению роста цен должны приниматься на уровне федерального правительства. И они не должны идти в русле командно-административной системы.

- Рост цен на топливо приведет к замедлению экономического роста, - прогнозирует Илья Липкинд. - Повышение акцизов, кроме того, повлияет и на платежеспособность автомобилистов, у которых будет оставаться меньше денег на другие товары и услуги. Повышение налогов на природные ископаемые при снижении пошлин стимулирует экспорт нефтепродуктов. Нужно создать постоянно действующие механизмы. Пересмотреть налоговую политику, НДПИ, внутренние акцизы и экспортные пошлины. Если этого не сделать, то всех нас ждет повышение цен на топливо на 10 - 15% только в следующем году.