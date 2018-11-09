НЛО и приемы самбо: лучший участковый Самарской области рассказал о своей работе

10 ноября заканчивается финальный этап ежегодного Всероссийского конкурса МВД — «Народный участковый». «Комсомольская правда» уже восьмой год подряд выступает его информационном партнером. Самарскую область представляет 25-летний Виктор Паденко из Ставропольского района. Сегодня Виктор стал участником программы «Картина недели» на радио «КП-Самара» (98,2 ФМ) и рассказал много интересного.

О выдвижении своей кандидатуры на конкурс

— В своем подразделении я являюсь ответственным за боевую и физическую подготовку. Принимаю стрельбы, занимаюсь борьбой самбо, видимо, это повлияло на выбор моего начальства. А моя работа участковым заключается в профилактике преступлений и административных нарушений. В первую, очередь нужно не пренебрегать общением с людьми, которые зачастую приходят ко мне со своими проблемами: конфликтами с соседями, шумом и так далее.

Кто общается с участковым?

— В идеале участкового должны знать все. Но на практике — тяжело все это реализовать, потому что работа очень обширная. Допустим, взять мой участок — в нем 3 000 человек. Хотя это не очень много — предыдущий мой участок был населением 30 000 человек. И ты один человек на все это население, а помимо этого у тебя есть «оружейники», подучетные, которых ты должен проверять, сообщения с дежурных частей, в том числе и о преступлениях... Все это очень большая работа и бывает так, что не успеваешь. Но я стараюсь достичь совершенства в этой профессии. Я всегда выезжаю на свой административный участок, общаюсь с гражданами, захожу к каждому гражданину, узнаю, кто проживает тут, с кем проживает. В идеале нужно знать всех на своем участке, ведь лучший агент — это бабушка в подъезде!

О самых популярных жалобах

— Самые распространенные, наверное, угрозы. Семейно-бытовые отношения в семье бывают такие неблагополучные, что люди начинают угрожать друг другу. Мы прибегаем сначала к профилактической беседе, объясняем гражданам, что не нужно делать каких-то необдуманных действий, разъясняем законодательство.

О нападении заявителя и приемах самбо

— Люди разные бывают и не со всеми беседа разрешит проблему. Однажды на меня напали. Началось с сообщения в дежурную часть. Человек пожаловался на нарушение миграционного режима, сделал сообщение, что напротив его дома работают иностранные граждане без документов. Я выехал на отработку и выяснил, что у иностранцев этих все в порядке с документами. Еще они сказали, что пьяный человек сильно дебоширил и оскорблял их. Я зашел к заявителю в дом, двери были раскрыты, по звуку определил, где он находится, и увидел такую картину: стол, бутылка водки, человек находился в приподнятом настроении. Он начал уговаривать меня сесть за стол. Я начал принимать заявление, объяснил, что он должен изложить в заявлении, по поводу чего хотел провести проверку . Но с его стороны началась агрессия. Возможно, потому что он из-за моей молодой внешности стал воспринимать меня как какого-нибудь своего товарища. Я сказал, что вызову его повесткой на завтра, чтобы он явился в трезвом состоянии и изложил все жалобы. На это она стал звонить во всякие контролирующие органы и говорить, что я нарушаю его права. Я позвал соседей — они были в шоке от увиденного. Мужчина возмущается, его пьяная жена снимает меня на камеру, как в рамках игры какой-то. А потом он начала меня душить, взял руками за шею, и я применил один из приемов борьбы самбо, скрутил ему руки.

О том, куда обращаться, если в вашем доме буянят

— Нужно обращаться в полицию. Если человек ведет такой аморальный образ жизни, его надо ставить на учет и постоянно заезжать к нему с проверками. Если речь идет о «шумной» квартире, то нужно взывать собственника, провести с ним беседу, узнать, что за граждане с ним проживают и почему они нарушают общественный порядок.

О самых интересных персонажах на участке

— Как только приступил к работе на новом участке, я встретился с бабушкой, которая в процессе всей моей деятельности атаковала меня сообщениями о том, что у нее на крыше постоянно кто-то ходит, появляется что-то очень странное и похожее на НЛО. Мы пообщались с ней и с ее дочерью. Я узнал, что у женщины проблемы со здоровьем. Но я до сих пор к ней приезжаю, если она обращаться, разговариваю с ней. Мы обязаны реагировать на все. А никакого НЛО на крыше, конечно, не нашли.

«КП-Самара» предлагает читателям поддержать наш регион в голосовании и отдать свой голос за Виктора Паденко! Сделать это еще возможно!

Как реагируют на НЛО участковые в Самарской области? 00:00 00:00

НА ЗАМЕТКУ

Голосование за лучшего «Анискина» стартовало на нашем сайте kp.ru («Народный участковый — 2018») 1 ноября. Оставить свой голос очень легко: для этого надо авторизоваться через социальные сети. Будем благодарны за репосты и комментарии. А награждение самого-самого народного участкового России и вручение главного приза состоится в Москве в торжественной обстановке 16 ноября, в канун профессионального праздника конкурсантов — Дня участкового уполномоченного полиции (17 ноября).

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